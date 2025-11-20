Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Tisza Sziget feloszlik

Vége van, darabjaira hullik Magyar Péter álma: rakásnyi Tisza Sziget oszlik fel egyszerre

2025. november 20. 09:33

Ezt még Magyar Péter sem fogja tudni kimagyarázni.

2025. november 20. 09:33
null

Leitner Szilárd, a Maros Parti Tisza Sziget Makó kapcsolattartója és a Csongrád-Csanád Vármegyei 4-es OEVK Tisza Szigetek Összefogásának elnöke szerdán Facebook-posztban közölte, hogy több Tisza Sziget is feloszlik.

Sajnálattal közlöm, hogy várhatóan 4-7 TISZA Sziget feloszlik a térségben! Közöttük az ország talán első szigete is. (Részletek később)

– írta a „nyilatkozatban” Leitner.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

A Tisza Szigetek rohamos feloszlása a párt széthullásának csak a legújabb fejezete: Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programfelelőse szintén szerdán jelentette be, hogy hátrébb lép a pártmunkától, illetve Molnár Márk Károly, a Tisza Párthoz köthető influenszer is faképnél hagyta Magyar Péteréket.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó


 

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
citromosParizer
2025. november 20. 23:51
amúgy ez nagyon gáz. most tegyük fel, hogy a Selyem majom végre alkalmas lenne és a tiszások homo erotikus álma valóra válna és jönne a kormányzás és még azt is tegyük fel, hogy csak fél év alatt menne csődbe az ország, szóval kezdetben minden jó, viszik őket a flow, és eljött a változás, amiért lassan egy emberöltő óta röfögnek. erre sokan eldobják az áhított változást a saját piszlicsáré személyes érdekeik miatt? mert hogy égette magát a tiszás bódénál tízszer, meg vett kapucnis felsőt és fotó galériát Kaki Matyiról, eltűrte a sértegetéseit, és azt gondolta, hogy ez elég ahhoz, hogy országgyűlési képviselő legyen, annak ellenére, hogy egy nagy senki? akkor most van ügy, amiért mindent meg kell tenni, Orbánt elkergetni, és átadva a helyet a volt szadeszos és komcsi érdekkörnek, miközben ők nem standoltak, nem töltöttek fél napokat a messiást védve a kommentfalakon, vagy nincs ügy és nekik is csak a személyes ambícióról szólt a jelölt jelöltség?
Válasz erre
0
0
virag-os
2025. november 20. 21:59
kezdenek megsértődni azok akik a legelejétől mellette voltak most meg őket nem kérte fel senki képviselőnek mert petinél önkényuralom van. Rossz kígyót melengettek. Majd lesz itt áskálódás, sértődöttség mert 3-ból csak egy maradhat. Majd jön a dráma színház bemutatója.
Válasz erre
1
0
obi-wankenobi
2025. november 20. 20:47
A balosok azt felejtik el, hogy az egykori mszp-ben és a jelenlegi tiszában van egy közös. Mindkettőnek ugyan az a megbízója. Ez pont ugyan az a globalista háttér hatalom, akik világ uralmat szeretnének. A nemzet államok megszüntetése, (a szuverenitásról való lemondás) és a világ feletti teljes uralom megszerzése. A balosok tudtuk ellenére ismét a sötét oldalra álltak. Mutatom, ki a megbízó. Videa/ And Game feliratos
Válasz erre
3
0
kalyibagaliba
2025. november 20. 20:42
Irány Bikini fenék! Spongyát rájuk.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!