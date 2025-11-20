Vége van, darabjaira hullik Magyar Péter álma: rakásnyi Tisza Sziget oszlik fel egyszerre

Hoppá: újabb tiszás influenszer hagyja el a süllyedő hajót, elege lett a párt vezetéséből
„A közösség idővel rá fog ébredni, milyen emberek kerültek döntéshozó pozícióba, reméljük nem túl későn” – fogalmazott a digitális tartalomkészítő.
Ezt még Magyar Péter sem fogja tudni kimagyarázni.
Leitner Szilárd, a Maros Parti Tisza Sziget Makó kapcsolattartója és a Csongrád-Csanád Vármegyei 4-es OEVK Tisza Szigetek Összefogásának elnöke szerdán Facebook-posztban közölte, hogy több Tisza Sziget is feloszlik.
Sajnálattal közlöm, hogy várhatóan 4-7 TISZA Sziget feloszlik a térségben! Közöttük az ország talán első szigete is. (Részletek később)
– írta a „nyilatkozatban” Leitner.
A Tisza Szigetek rohamos feloszlása a párt széthullásának csak a legújabb fejezete: Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programfelelőse szintén szerdán jelentette be, hogy hátrébb lép a pártmunkától, illetve Molnár Márk Károly, a Tisza Párthoz köthető influenszer is faképnél hagyta Magyar Péteréket.
Ezt is ajánljuk a témában
„A közösség idővel rá fog ébredni, milyen emberek kerültek döntéshozó pozícióba, reméljük nem túl későn” – fogalmazott a digitális tartalomkészítő.
Ezt is ajánljuk a témában
Sorban távoznak Magyar emberei.
Nyitókép: Képernyőfotó