Vége van, darabjaira hullik Magyar Péter álma: rakásnyi Tisza Sziget oszlik fel egyszerre

A Tisza Szigetek rohamos feloszlása a párt széthullásának csak a legújabb fejezete: Zelcsényi Miklós, a Tisza Párt programfelelőse szintén szerdán jelentette be, hogy hátrébb lép a pártmunkától, illetve Molnár Márk Károly, a Tisza Párthoz köthető influenszer is faképnél hagyta Magyar Péteréket.