„A Fidesz kampánycsapata elkövetett egy hatalmas hibát. Nem védték le időben a Biztos választás nevet az interneten. Ez egy úgynevezett domain név lett volna, például az, hogy biztosvalasztas.hu, vagy biztosvalasztas.com és így tovább. És ezzel alkalmat kínáltak egy fürge tolvajnak, hogy ellopja ezt a százezrek számára elvitathatatlanul a Fideszhez kötődő nevet, és zavart keltsen vele.

Ki lopta el? Igen, ő, Magyar Péter. És még pofátlan is: »Most, hogy a 2010-es MSZP kampányból lopott Fidesz szlogennel létrehozott honlap már több százezres látogatottságot ért el, teszek egy korrekt ajánlatot a Fidesznek« – kérkedett hőstettével saját Facebook-oldalán a Tisza elnöke. »Felajánlom a Biztos választás nevű honlapot 5 milliárd forintért az állampártnak, és vállalom, hogy a befolyó összegből 100 ezer rászoruló családnak vásárolunk tűzifát, ezzel is segítve a kormány által magára hagyott honfitársainkat«.