01. 12.
hétfő
tisza mszp magyar péter fidesz

A Fidesz kampánycsapata elkövetett egy hatalmas hibát

2026. január 11. 22:03

Ki lopta el? Igen, ő, Magyar Péter. És még pofátlan is.

2026. január 11. 22:03
Bencsik András
Bencsik András
Facebook

„A Fidesz kampánycsapata elkövetett egy hatalmas hibát. Nem védték le időben a Biztos választás nevet az interneten. Ez egy úgynevezett domain név lett volna, például az, hogy biztosvalasztas.hu, vagy biztosvalasztas.com és így tovább. És ezzel alkalmat kínáltak egy fürge tolvajnak, hogy ellopja ezt a százezrek számára elvitathatatlanul a Fideszhez kötődő nevet, és zavart keltsen vele.

Ki lopta el? Igen, ő, Magyar Péter. És még pofátlan is: »Most, hogy a 2010-es MSZP kampányból lopott Fidesz szlogennel létrehozott honlap már több százezres látogatottságot ért el, teszek egy korrekt ajánlatot a Fidesznek« – kérkedett hőstettével saját Facebook-oldalán a Tisza elnöke. »Felajánlom a Biztos választás nevű honlapot 5 milliárd forintért az állampártnak, és vállalom, hogy a befolyó összegből 100 ezer rászoruló családnak vásárolunk tűzifát, ezzel is segítve a kormány által magára hagyott honfitársainkat«.

Aki lop az hazudik is. A 2010-es kampányban az MSZP nem használta ezt a jelszót, de ez a kisebbik hazugság, a nagyobbik a százezer családnak vásárolandó tűzifa, mert még a legvadabb tiszások sem hinnék el, hogy a Főnöknek nincs annyi esze, hogy az ötmilliárdból egy jókora summát »okosba« ne mentsen el.

Magyar Péter súlyos hibát követett el, és bár már nem volt túl sok esélye a győzelemre, ezzel a bűncselekménnyel minden maradék esélyét eljátszotta. Az eddig őt támogató tábor egyre nagyobb része fogja ezt elutasítani. Nem lehet szavazni egy pénzéhes tolvajra, aki a zsarolástól sem riad vissza.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péternek lett volna egy esélye arra, hogy ha nem is nyeri meg a választást, legalább erkölcsi győzelmet arasson azzal, hogy miután diadalmasan közzétette, hogy a Fidesz kampánystábjának ügyetlensége miatt ő vagy egy megbízottja lenyúlta a Biztos választás jelszót, azt díjmentesen, a fair play szellemében visszaadja ellenfelének.

De ehhez ennek a rögeszmés, szánalmas kis senkinek felül kellett volna emelkednie önmagán. Nem sikerült. A gyűlölet és a kapzsiság elvakította Magyar Pétert. Azt mondják, a legzseniálisabb bűnöző is elkövet egyszer egy végzetes hibát. Most is ez történt; és az ötmilliárd forint fönnakadt a torkán. Se lenyelni, se kiköpni azt már nem lehet.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

2istvsn
2026. január 11. 23:52
mért kéne a fidesznek minen mondatáűt levédeni?
koron-kivuliek
2026. január 11. 23:45
Ez lehet tobbet hoz mint visz (Minden rosszban van egy jo) A moralis erkolcsi dolgokrol most nem beszelek. De gondolom mi nem egy kaloz orszag akarunk lenni.
ThunderDan
2026. január 11. 23:42
Megint, ezredszerre... képzeljük el, hogy Orbán Viktor (!) bejelentette volna x hónappal ezelőtt, hogy "NYIHIHI, NYIHIHI, lefoglaltuk az aradatisza.hu domainnevet, mindenki kattintson oda, üvóktöznek a Tisza főhadiszállásán, NYIHIHI, NYIHIHI"... ... nos, mit reagáltak volna a most LELKESEN ÜNNEPLŐ 444-telex-hvg-dullszabolcs-stb.?!? A kérdés persze költői.
Kétes
2026. január 11. 23:31
Én arra lennék kíváncsi, hogy Erőss Mónika mit mesél végre, hogy lopott-e gyerekként Petike!
