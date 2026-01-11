„Magyar Péter BlackRock-gyarmatot akar berendezni Magyarországon” – Schiffer András a Maximában (VIDEÓ)
Ki lopta el? Igen, ő, Magyar Péter. És még pofátlan is.
„A Fidesz kampánycsapata elkövetett egy hatalmas hibát. Nem védték le időben a Biztos választás nevet az interneten. Ez egy úgynevezett domain név lett volna, például az, hogy biztosvalasztas.hu, vagy biztosvalasztas.com és így tovább. És ezzel alkalmat kínáltak egy fürge tolvajnak, hogy ellopja ezt a százezrek számára elvitathatatlanul a Fideszhez kötődő nevet, és zavart keltsen vele.
Ki lopta el? Igen, ő, Magyar Péter. És még pofátlan is: »Most, hogy a 2010-es MSZP kampányból lopott Fidesz szlogennel létrehozott honlap már több százezres látogatottságot ért el, teszek egy korrekt ajánlatot a Fidesznek« – kérkedett hőstettével saját Facebook-oldalán a Tisza elnöke. »Felajánlom a Biztos választás nevű honlapot 5 milliárd forintért az állampártnak, és vállalom, hogy a befolyó összegből 100 ezer rászoruló családnak vásárolunk tűzifát, ezzel is segítve a kormány által magára hagyott honfitársainkat«.
Aki lop az hazudik is. A 2010-es kampányban az MSZP nem használta ezt a jelszót, de ez a kisebbik hazugság, a nagyobbik a százezer családnak vásárolandó tűzifa, mert még a legvadabb tiszások sem hinnék el, hogy a Főnöknek nincs annyi esze, hogy az ötmilliárdból egy jókora summát »okosba« ne mentsen el.
Magyar Péter súlyos hibát követett el, és bár már nem volt túl sok esélye a győzelemre, ezzel a bűncselekménnyel minden maradék esélyét eljátszotta. Az eddig őt támogató tábor egyre nagyobb része fogja ezt elutasítani. Nem lehet szavazni egy pénzéhes tolvajra, aki a zsarolástól sem riad vissza.
Magyar Péternek lett volna egy esélye arra, hogy ha nem is nyeri meg a választást, legalább erkölcsi győzelmet arasson azzal, hogy miután diadalmasan közzétette, hogy a Fidesz kampánystábjának ügyetlensége miatt ő vagy egy megbízottja lenyúlta a Biztos választás jelszót, azt díjmentesen, a fair play szellemében visszaadja ellenfelének.
De ehhez ennek a rögeszmés, szánalmas kis senkinek felül kellett volna emelkednie önmagán. Nem sikerült. A gyűlölet és a kapzsiság elvakította Magyar Pétert. Azt mondják, a legzseniálisabb bűnöző is elkövet egyszer egy végzetes hibát. Most is ez történt; és az ötmilliárd forint fönnakadt a torkán. Se lenyelni, se kiköpni azt már nem lehet.”
