Kihozták a sodrából Bognár Györgyöt, szerinte a ZTE-játékosok megetették a bírót

Ilyet se látni minden nap: reklamálásból kifordulva lőtt hatalmas gólt a Zalaegerszeg játékosa (VIDEÓ)
A ZTE emberhátrányban tudott egyenlíteni, és egy pontot elhozni Paksról.
Ritkán borul ki a Paks vezetőedzője, de most kihozták a sodrából. Bognár György szerint a játékvezetőt többször is megetették a zalaiak.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Paksi FC hazai pályán 1–1-es döntetlenre végzett a Zalaegerszegi TE FC-vel a labdarúgó NB I 26. fordulójának szombati játéknapján. A mérkőzés után a hazaiak vezetőedzője, Bognár György értékelt az M4 Sport kamerája előtt.
Elismerte, hogy a döntetlen csalódás a számukra, hiszen több mint egy félidőt emberelőnyben játszhattak (a szünetben ráadásul még vezettek), és megvoltak a lehetőségeik.
„Most kifelé pattannak a labdák, de ez is hozzátartozik a játékhoz. Küzdöttek a srácok, mentek, de a múlt hetihez képest minőségileg most gyengébben játszottunk” – fogalmazott Bognár György, akit a meccsen ki tudtak hozni a sodrából. Emlékeztették is erre, vagyis hogy többször felállt a kispadról és odament a negyedik játékvezetőhöz reklamálni. Elárulta, ez azért volt, mert számára teljesen érthetetlen az, ahogyan a játékvezető a ZTE-játékosok fetrengésére reagált.
A bíró ötször vagy hatszor állította meg a játékot, hogy ápolás legyen, majd ugyanaz a játékos felállt, és továbbsétált. Tehát, ha így meg tudják etetni a bírót, akkor én ideges vagyok.”
Érdekesség, hogy később, a Debrecen–Nyíregyháza 1–1-re végződő keleti rangadó után is szóba került az időhúzás és a fetrengés. A hazaiak futballistája, Batik Bence fogalmazott úgy, hogy annyi fetrengést már nagyon régen látott egy mérkőzésen, mint amit a vendégek bemutattak.
Jóbarátja a népszerű pszichiáter.
Labdarúgó NB I
26. forduló
Újpest FC–Kisvárda Master Good 2–1
Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 1–1
Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1
Pénteken játszották
Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–4
ETO FC–MTK Budapest 0–0
Elhalasztva
Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC
Hrihorij Omelcsenko egy újabb videóban úgy fogalmazott, „Ukrajna hadiállapotban van, és a háborús bűnök minden szövetségese fizikai megsemmisítésre ítéltetik”.