Kihozták a sodrából Bognár Györgyöt, szerinte a ZTE-játékosok megetették a bírót

2026. március 14. 22:47

Ritkán borul ki a Paks vezetőedzője, de most kihozták a sodrából. Bognár György szerint a játékvezetőt többször is megetették a zalaiak.

Ahogyan arról beszámoltunk, a Paksi FC hazai pályán 1–1-es döntetlenre végzett a Zalaegerszegi TE FC-vel a labdarúgó NB I 26. fordulójának szombati játéknapján. A mérkőzés után a hazaiak vezetőedzője, Bognár György értékelt az M4 Sport kamerája előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

Elismerte, hogy a döntetlen csalódás a számukra, hiszen több mint egy félidőt emberelőnyben játszhattak (a szünetben ráadásul még vezettek), és megvoltak a lehetőségeik.

„Most kifelé pattannak a labdák, de ez is hozzátartozik a játékhoz. Küzdöttek a srácok, mentek, de a múlt hetihez képest minőségileg most gyengébben játszottunk”fogalmazott Bognár György, akit a meccsen ki tudtak hozni a sodrából. Emlékeztették is erre, vagyis hogy többször felállt a kispadról és odament a negyedik játékvezetőhöz reklamálni. Elárulta, ez azért volt, mert számára teljesen érthetetlen az, ahogyan a játékvezető a ZTE-játékosok fetrengésére reagált.

A bíró ötször vagy hatszor állította meg a játékot, hogy ápolás legyen, majd ugyanaz a játékos felállt, és továbbsétált. Tehát, ha így meg tudják etetni a bírót, akkor én ideges vagyok.”

Bognárhoz hasonlóan Batik is megemlítette a fetrengő játékosokat
Bognárhoz hasonlóan Batik is megemlítette a fetrengő játékosokat (Fotó: Derencsényi István/MTI/MTVA)

Érdekesség, hogy később, a Debrecen–Nyíregyháza 1–1-re végződő keleti rangadó után is szóba került az időhúzás és a fetrengés. A hazaiak futballistája, Batik Bence fogalmazott úgy, hogy annyi fetrengést már nagyon régen látott egy mérkőzésen, mint amit a vendégek bemutattak.

Ezt is ajánljuk a témában

Labdarúgó NB I
26. forduló
Újpest FC–Kisvárda Master Good 2–1
Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 1–1
Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1
Pénteken játszották
Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–4
ETO FC–MTK Budapest 0–0
Elhalasztva
Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC

Ezt is ajánljuk a témában

 

