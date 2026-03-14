Kihozták a sodrából Bognár Györgyöt, szerinte a ZTE-játékosok megetették a bírót

„Most kifelé pattannak a labdák, de ez is hozzátartozik a játékhoz. Küzdöttek a srácok, mentek, de a múlt hetihez képest minőségileg most gyengébben játszottunk” – fogalmazott Bognár György, akit a meccsen ki tudtak hozni a sodrából. Emlékeztették is erre, vagyis hogy többször felállt a kispadról és odament a negyedik játékvezetőhöz reklamálni. Elárulta, ez azért volt, mert számára teljesen érthetetlen az, ahogyan a játékvezető a ZTE-játékosok fetrengésére reagált.