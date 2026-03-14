„Tömeg előtt nem tudja elviselni a pszichés nyomást” – Révész Attila ismét nyilvánosan kritizálta kapusát, Csernus módszerét alkalmazza

Újra lecsapott a szókimondó edző: ország-világ előtt oltotta le az NB I-es játékost (VIDEÓ)
Ő utcai cipőben is megcsinálná azt, ami a kapusának stoplisban sem sikerült.
A Kisvárda sportigazgatója és vezetőedzője ismét nyilvánosan kritizálta kapusát. Révész Attila elárulta, jóbarátja, Csernus Imre szerint meg kell fogalmazni a kritikákat.
Az Újpest hazai pályán 2–1-re legyőzte a Kisvárdát a labdarúgó NB I 26. fordulójában. A lefújás után a vendégek sportigazgatója és vezetőedzője, Révész Attila ismét fiatal kapusa, Popovics Ilija teljesítményét bírálta.
Révész Attila még február elején kritizálta úgy a 20 éves kapuvédőjét, hogy arra nagyon sokan felkapták a fejüket:
„Nagyon sok olyan könnyű gólt kapunk, amelyet nem lenne szabad az NB I-ben. A kapusunk azt mondta, elcsúszott, de valószínű, ha én utcai cipőben odaszaladok, megfogom a labdát. Neki nem sikerült, és ez már azért piszok bosszantó” – mondta akkor.
Most, az Újpest elleni vereség után ismét bírálta a teljesítményét, ugyanis a második félidőben Popovics buktatása után kapott büntetőt a hazai csapat, amit aztán értékesített is.
Nekünk az a legnagyobb problémánk, hogy a kapusunk tömeg előtt nem tudja elviselni a pszichés nyomást. Még nagyon fiatal, nincs ezzel tapasztalata, de ez kihat az egész csapat játékára.
Amikor a védőink nem akarják hazaadni a labdát, mert a kapus úgy rúgja ki, hogy abból az ellenfél újra kontrázni tud, megváltozik a játékunk felépítése, nem tudunk olyan támadásokat vezetni, mint nyugodt állapotban. Ma hatvan percig tudta hozni, amit várunk tőle, remélem, hogy ezt ki tudja tolni. El kell viselnie a kritikát, az ő esetében ez nem bántóan, hanem építőleg hat. Túléli, és a következő héten újra ő áll a kapuban. Most sokkal jobb, mint az idény elején volt, mondhatjuk azt is, hogy ez is pedagógiai módszer. A saját játékosunk, szeretnénk belőle jó kapust nevelni, ezért nem rejtem véka alá a véleményemet” – idézte a szakembert az m4sporthu. Révész egyébként elárulta, jó barátja, a népszerű pszichiáter Csernus Imre szerint ezeket a kritikákat meg kell fogalmazni, akkor tud fejlődni a játékos.
Hajdu Zoltán mentáltréner szerint a pszichiáternek korrigálnia kellene állításait.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA, archív
