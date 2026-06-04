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háttér társaság budapesti pride amnesty international magyarország karácsony gergely

Karácsony Gergely fellélegezhet, az NGO-k ünnepelnek: ejtették a vádat a Pride-ok ügyében

2026. június 04. 17:46

Európai Bíróság ítéletével immár szabad utat kaptak az LMBTQ-lobbisták.

2026. június 04. 17:46
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Közös közleményben üdvözölte a Amnesty International Magyarország, a Háttér Társaság, a Magyar Helsinki Bizottság és a Társaság a Szabadságjogokért, hogy az ügyészség ejtette a vádat a tavalyi pécsi és budapesti Pride kapcsán indult eljárásban.

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A szervezetek MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményükben felidézték, hogy az Országgyűlés 2025 márciusában fogadta el azokat a jogszabály-módosításokat, amelyek célja a szexuális és nemi kisebbségek jogegyenlőségét követelő tüntetések, így a Budapest és Pécs Pride megtiltása volt. „A civil jogvédő szervezetek már a volt miniszterelnök hírhedt, 2025. februári kijelentését követően felajánlották segítségüket a Pride-ok szervezőinek, és elkezdtek együtt dolgozni azon, hogyan segíthetik a gyülekezési szabadság valódi érvényesülését” – írták a közleményben. 

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Hozzátették: a jogvédők gyűlések bejelentésével és a tiltások peresítésével elérték, hogy a rendőrség és a Kúria súlyosan alapjogsértő határozatai, ítéletei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága elé kerülhessenek, valamint a legfontosabb kérdésekre választ nyújtó közös kiadványukkal igyekeztek felkészíteni a Pride-ok résztvevőit arra, hogyan élhetnek a tavalyi mostoha körülmények között is a békés gyülekezéshez való alapvető jogukkal. A civil szervezetek jogászai segítettek a Pride-ok önkénteseinek felkészítésében, valamint jogi megfigyelőket toboroztak és készítettek fel arra, hogy szükség esetén mindkét felvonuláson jogi segítséget tudjanak nyújtani a szervezőknek.

„A mostani vádejtések igazolják mindazok munkáját és kitartását, akik hitték, hogy a gyülekezés alapjog, és nem hagyták, hogy az előző kormány önkénye megfosszon minket ettől a jogunktól és szabadságunktól” – fogalmaztak a közleményben. 

A szervezetek ezzel együtt hangsúlyozták azt is, hogy szükség van a gyülekezési törvény, valamint a súlyosan jogkorlátozó alaptörvényi rendelkezések módosítására. 

A Fővárosi Főügyészség csütörtökön közölte, hogy a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség az Európai Bíróság vádemelés után meghozott ítéletére tekintettel ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben, az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének vétsége miatti ügyben. 

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Idézőjel

Karácsony és Magyar Péter megegyeztek: legyen Budapest Pride!

Azért nem akarnak vitázni erről a Közgyűlésben, mert a Tisza támogatja, hogy önkormányzati rendezvény legyen idén a Budapest Pride.

A Baranya Vármegyei Főügyészség szintén csütörtökön közölte, hogy a Pécsi Járási Ügyészség ugyanezzel az indokkal ejtette a vádat a 2025 októberében megtartott pécsi Pride gyűlés szervezője ellen.

Nyitóképünk archív: Budapest Pride, 2024, Ficsor Márton/Mandiner

Összesen 21 komment

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donmatteo
2026. június 04. 18:31
Na örülhettek buzi simogató Tisza!
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0
0
Nebelwerfer
2026. június 04. 18:18
Figyelem! Nyomásgyakorlás 6 óránál!
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0
magyar-1977
2026. június 04. 18:12
Nagy szopó van retkek, ilyen gyorsan egy maffia se tűnt el!:DDDD A Závecz szerint 3 millió szavazó a Tisza előnye a Fidesszel szemben A választási győzelem után kilőtt a Tisza támogatottsága a Závecz Research frissen publikált közvélemény-kutatása szerint. A május végén, június elején végzett felmérésük szerint jelenleg a Tisza Párt mögött 4,4 millió szavazó áll, a Fidesznek csupán 1,4 milliós tábora van, vagyis a különbség 3 milliósra dagadt. A parlamenti választáshoz képest tehát a Fidesz mostanra bő 1 millió szavazót veszített, a Tisza támogatottsága mintegy 600 ezerrel nőtt. Tiszának a bukott kormánypárttal szemben. Két olyan csoportot is találni, ahol a Fidesz támogatottsága egy számjegyű: a 18–39 évesek körében 9, a fővárosiak között 8 százalékon áll. Ugyanezekben a Tisza Párt 63, illetve 70 százalékot tud maga mögé felsorakoztatni.
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vakiki
2026. június 04. 18:09
Jól van, na. Majd a migránsok elintézik a nagy örömködőket.
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