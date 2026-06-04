Karácsony Gergely fellélegezhet, az NGO-k ünnepelnek: ejtették a vádat a Pride-ok ügyében

Hozzátették: a jogvédők gyűlések bejelentésével és a tiltások peresítésével elérték, hogy a rendőrség és a Kúria súlyosan alapjogsértő határozatai, ítéletei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága elé kerülhessenek, valamint a legfontosabb kérdésekre választ nyújtó közös kiadványukkal igyekeztek felkészíteni a Pride-ok résztvevőit arra, hogyan élhetnek a tavalyi mostoha körülmények között is a békés gyülekezéshez való alapvető jogukkal. A civil szervezetek jogászai segítettek a Pride-ok önkénteseinek felkészítésében, valamint jogi megfigyelőket toboroztak és készítettek fel arra, hogy szükség esetén mindkét felvonuláson jogi segítséget tudjanak nyújtani a szervezőknek.

„A mostani vádejtések igazolják mindazok munkáját és kitartását, akik hitték, hogy a gyülekezés alapjog, és nem hagyták, hogy az előző kormány önkénye megfosszon minket ettől a jogunktól és szabadságunktól” – fogalmaztak a közleményben.