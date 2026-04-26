Az EU döntött, mi lesz most a gyermekvédelmi törvénnyel?

„Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.” – olvasható az EUSZ 2. cikkében.

Az ítélet szerint az EUB „első alkalommal állapítja meg az Unió alapjául szolgáló, valamennyi tagállamban közös értékeket meghatározó EUSZ 2. cikk különálló megsértését. A módosító törvénynek ugyanis azon rendelkezései, amelyek olyan tartalmakra irányulnak, amely a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást jelenítik meg vagy népszerűsítik, egy olyan összehangolt, diszkriminatív intézkedéscsomagot alkotnak,

amely nyilvánvalóan és különösen súlyosan sérti a nem ciszgender – köztük a transznemű – vagy nem heteroszexuális személyek jogait, valamint az emberi méltóság, az egyenlőség és az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékeit.

Következésképpen ez a törvény ellentétes az Unió – mint a pluralizmus társadalmában érvényesülő közös jogrend – saját identitásával. Magyarország az említett értékeket sértő törvény elfogadásának igazolásaként nem hivatkozhat eredményesen a nemzeti identitására.”.