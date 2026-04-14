Választás 2026
ursula von der leyen brüsszel magyarország Magyar Péter európai bizottság orbán viktor

Kezdődik! Brüsszel benyújtotta a 27 pontos listát Magyar Péternek

2026. április 14. 07:28

Mindenki nagyon figyeljen, indul a behajtás.

2026. április 14. 07:28
A Financial Times diplomáciai források alapján arról ír, hogy 

az Európai Bizottság feltételekhez köti a Magyarországnak járó, befagyasztott 35 milliárd euró feloldását. 

Szinte azonnal felvette a kapcsolatot az Európai Bizottság Magyar Péterrel, akinek feltett szándéka a befagyasztott EU-s pénzek hazahozatala. Brüsszel azonban tudja, hogy óriási a nyomás a politikusra, ezt pedig meg is próbálják majd kihasználni – szögezik le.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

„Amint lehetséges, megkezdjük az együttműködést a kormánnyal, hogy gyors és régóta esedékes előrelépést érjünk el a magyar nép javára” – mondta hétfőn Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki szerint

 sok munka van még hátra, amíg Magyarország visszatér az európai útra.”

A források szerint az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót megkapja. Ennek részét képezik az Orbán Viktor által lefektetett intézkedések teljes kigyomlálása, beleértve az uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását. Eközben pedig Brüsszel már elő is készítette az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsön tárgyalását is – írják.

Magyar Péter helyzete kapcsán a diplomaták úgy fogalmaznak, 

„nagy előnyünk van”. „Nyomás nehezedik rá, és azt hiszem, gyorsan akar teljesíteni”

– fogalmazott az egyik.

Brüsszel ezúttal a biztosra megy. Brüsszel pár éve megbízott Tuskban a bíróságok visszásnak ítélt átalakításainak a felszámolása kapcsán, de ezt végül Karol Nawrocki, a tavaly megválasztott lengyel elnök érkezése keresztül húzta.

„Nincsenek azonnali tervek és hosszú lista van azokról a dolgokról, amelyeket az új kormánynak meg kell tennie ahhoz, hogy hozzáférjen ezekhez az alapokhoz”

– mondta egy személy, aki a Budapesttel folytatott kezdeti bizottsági megbeszélésekről tájékozódott. „Ez egy más helyzet, mint Tusk esetében, aki jól ismert volt, és korábban miniszterelnök is volt.”

Brüsszel tehát kész benyújtani a számlát Magyar Péternek, akit könnyen nehéz helyzetbe hozhat a bizottság, tudjuk meg.

Ahogy megírtuk, Magyar Péter anélkül enged majd szabad utat az Ukrajnának adott gigahitelnek, hogy Zelenszkij megnyitotta volna a politikai okokból elzárt Barátság kőolajvezetéket.

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 156 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
VeressZoltán
2026. április 14. 10:45
Az aszottkurva poloskát is végigsmárolja, mint zselét?
Ergit
2026. április 14. 10:44
Ha valaki a fülét-farkát behúzza, mert nem akar háborús riogatást hallani, mert elege van a szörnyű képből, és ezért a tiszára szavazott, annak az értelmi képességei sehol sincsenek. Én értem, hogy fél a háborútól, de ha itt van a szomszédban és a Weber ott akarja látni az EU katonákat - köztük a magyar katonákat is - harcolni Oroszország ellen, az nem riogatás, hanem TÉNY!!!! Egyre kevésbé hiszek a demokráciában!!! Már a romaiaknál is manipulálták a népet szónoklatokkal valamint kenyérrel és cirkusszal.
wadcutter
2026. április 14. 10:40
uraim, a hordó nem áll meg
mnmn
2026. április 14. 10:14
venceremos 2026. április 14. 08:55 • Szerkesztve "Most 38rol van szo. Nem nehez Orbannal ugyesebben csinalni." Majd szóljál, hogy te ebből mennyit láttál!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!