Kezdődik! Brüsszel benyújtotta a 27 pontos listát Magyar Péternek

A források szerint az Európai Bizottság 27 pontos követelményrendszert dolgozott ki, amit teljesítenie kell az új magyar kormánynak ahhoz, hogy a befagyasztott 35 milliárd eurót megkapja. Ennek részét képezik az Orbán Viktor által lefektetett intézkedések teljes kigyomlálása, beleértve az uniós szabályokat sértőnek ítélt döntések visszavonását. Eközben pedig Brüsszel már elő is készítette az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsön tárgyalását is – írják.

Magyar Péter helyzete kapcsán a diplomaták úgy fogalmaznak,

„nagy előnyünk van”. „Nyomás nehezedik rá, és azt hiszem, gyorsan akar teljesíteni”

– fogalmazott az egyik.

Brüsszel ezúttal a biztosra megy. Brüsszel pár éve megbízott Tuskban a bíróságok visszásnak ítélt átalakításainak a felszámolása kapcsán, de ezt végül Karol Nawrocki, a tavaly megválasztott lengyel elnök érkezése keresztül húzta.