deák dániel ursula von der leyen országgyűlési választás 2026 Magyar Péter ukrajna választás

Politikai elemző: Magyar Péter nem blokkolja Ukrajna 90 milliárdos hitelét

2026. április 13. 21:30

Deák Dániel szerint annak ellenére enged a választáson győztes miniszterelnök-jelölt, hogy Ukrajna még mindig nem indította újra a Barátság kőolajvezetéket.

Még egy nap sem telt el a választás óta, de a Fidesz egyik állítása már be is igazolódott Magyar Péterről, aki hétfőn világossá tette, hogy ő annak ellenére is hozzájárul az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatáshoz, hogy az ukránok még mindig nem indították újra a Barátság kőolajvezetéket – írta közösségi médiában közzétett posztjában Deák Dániel politikai elemző. 

Ezt, bár óvatosan, de gyakorlatilag maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is megerősítette hétfői sajtótájékoztatóján. Ennek részleteiről ebben a cikkünkben írtunk. 

Deák megjegyezte: 

a hitel finanszírozásában ugyan Orbán Viktornak köszönhetően Magyarország nem vesz részt, azonban az olajvezeték elzárása miatt eddig hazánk blokkolta a hitel folyósítását. Ezen változtatna Magyar Péter.

A politikai elemző szerint mindez egybevág azzal, hogy az Európai Unió ciprusi elnöksége a lehető leghamarabb megpróbálja megoldani az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárd eurós hitel ügyét, valamint elfogadni az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot.

Hozzátette: mindeközben friss hír, hogy Ukrajna egy 15 éve a magyar–ukrán bilaterális kapcsolatokkal foglalkozó diplomatát, Dmitro Tuzsanszkijt küld Budapestre a választások utáni napra időzítve.

Magyar Péter győzelmével tehát változik a magyar külpolitika: míg korábban Magyarország volt az első ebből a szempontból, a következő kormány alatt, immár egyértelműen egy Brüsszel és Kijev irányába forduló vezetése lesz az országnak.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

zabszem
2026. április 13. 22:18
Hibbant, fehér poros Péterünk már az első nap elárulta a hazáját! Fontosabb a f@szinak az ukránok pénzelése, mint a nekünk járó olaj... Kac-kac... Csak így tovább agyhalottak!!
mediaworks-ezt-is-elbasztad-expopzene
2026. április 13. 22:14
Sivalkodnak a ruszkik cselédjei, a hazaáruló tolvaj fideszesek. Gyönyörű muzsika!
zabszem
2026. április 13. 22:07
Naggyon gáz a f@szi! Aki ezt a sajtótájékoztatót megnézte külföldről, az valljuk be, csak egyre gondolt: ez nem normális! Konkrétan összehasonlíthatatlan Orbán bármelyik sajtótájékoztatójával.... De igazából még Kapitány bármely megszólalásával is, aki legalább képes, értelmes, összefüggő mondatokra is. De hát valljuk be, ez a gyogyós, bántalmazó nem... Ugye az elmeroggyantak nem képesek tanulni...
zabszem
2026. április 13. 21:59
Legyetek békések és derűsek! (Gyogyós, fehér poros Peti aranyköpései)
