Politikai elemző: Magyar Péter nem blokkolja Ukrajna 90 milliárdos hitelét

a hitel finanszírozásában ugyan Orbán Viktornak köszönhetően Magyarország nem vesz részt, azonban az olajvezeték elzárása miatt eddig hazánk blokkolta a hitel folyósítását. Ezen változtatna Magyar Péter.

A politikai elemző szerint mindez egybevág azzal, hogy az Európai Unió ciprusi elnöksége a lehető leghamarabb megpróbálja megoldani az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárd eurós hitel ügyét, valamint elfogadni az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot.

Hozzátette: mindeközben friss hír, hogy Ukrajna egy 15 éve a magyar–ukrán bilaterális kapcsolatokkal foglalkozó diplomatát, Dmitro Tuzsanszkijt küld Budapestre a választások utáni napra időzítve.

Magyar Péter győzelmével tehát változik a magyar külpolitika: míg korábban Magyarország volt az első ebből a szempontból, a következő kormány alatt, immár egyértelműen egy Brüsszel és Kijev irányába forduló vezetése lesz az országnak.