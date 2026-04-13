Politikai elemző: Magyar Péter nem blokkolja Ukrajna 90 milliárdos hitelét

Von der Leyen az újságírók arcába tolta a tervét Brüsszelben: ha megvalósul, Magyar Péternek már esélye sem lesz vétózni
A magyar választás másnapján akcióba lendült az Európai Bizottság elnöke.
Deák Dániel szerint annak ellenére enged a választáson győztes miniszterelnök-jelölt, hogy Ukrajna még mindig nem indította újra a Barátság kőolajvezetéket.
Még egy nap sem telt el a választás óta, de a Fidesz egyik állítása már be is igazolódott Magyar Péterről, aki hétfőn világossá tette, hogy ő annak ellenére is hozzájárul az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós támogatáshoz, hogy az ukránok még mindig nem indították újra a Barátság kőolajvezetéket – írta közösségi médiában közzétett posztjában Deák Dániel politikai elemző.
Ezt, bár óvatosan, de gyakorlatilag maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is megerősítette hétfői sajtótájékoztatóján. Ennek részleteiről ebben a cikkünkben írtunk.
Deák megjegyezte:
a hitel finanszírozásában ugyan Orbán Viktornak köszönhetően Magyarország nem vesz részt, azonban az olajvezeték elzárása miatt eddig hazánk blokkolta a hitel folyósítását. Ezen változtatna Magyar Péter.
A politikai elemző szerint mindez egybevág azzal, hogy az Európai Unió ciprusi elnöksége a lehető leghamarabb megpróbálja megoldani az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárd eurós hitel ügyét, valamint elfogadni az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot.
Hozzátette: mindeközben friss hír, hogy Ukrajna egy 15 éve a magyar–ukrán bilaterális kapcsolatokkal foglalkozó diplomatát, Dmitro Tuzsanszkijt küld Budapestre a választások utáni napra időzítve.
Magyar Péter győzelmével tehát változik a magyar külpolitika: míg korábban Magyarország volt az első ebből a szempontból, a következő kormány alatt, immár egyértelműen egy Brüsszel és Kijev irányába forduló vezetése lesz az országnak.
