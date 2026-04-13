04. 13.
hétfő
hazaáruló Tisza Párt andrij szibiha tuzsanszkij magyarország ügynök Magyar Péter kém ukrajna választás

Sorosista tartótisztet küldtek az ukránok, hogy kézivezérelje Magyar Pétert

2026. április 13. 17:31

Diplomáciai fedésben érkezik Kijev kulcsembere Budapestre a választás másnapján. A tartótiszt elvárásai világosak Magyar Péterrel szemben: a magyarok pénzének átadása, az Oroszország elleni szankciók megszavazása és Ukrajna EU tagságának felgyorsítása.

Ursula von der Leyen és Magyar Péter
Rimóczi Norbert

„Tapasztalt karrierdiplomatával erősítenek az ukránok Budapesten” – írja a szuverén magyar külpolitika felszámolásáról szóló cikkében a 24.hu. A portál információi szerint – melyeket „diplomáciai forrásokból” szereztek – „Kijev egy 15 éve magyar-ukrán bilaterális kapcsolatokkal foglalkozó diplomatát küld Budapestre a választások utáni napra időzítve”. A tartótiszt feladata, hogy Magyar Pétert és a Tisza-kormány külpolitikáját Ukrajna szolgálatába állítsa.

Dmitro Tuzsanszkij, Magyar Péter tartótisztje - Forrás: goloskartat.info
Micsoda időzítés. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy az ukrán kormány nyugati vazallusaként tekint hazánkra Magyar Péter megválasztása után. Az ideküldött tartótiszt Dmitro Tuzsanszkij, aki korábban Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter politikai tanácsadója volt. Tuzsanszkij miniszteri megbízással a nagykövet helyetteseként és a képviselet-vezető politikai tanácsadójaként dolgozik majd.

A 24.hu cikke alig néhány órával azután érkezett, hogy az ukrán külügyminiszter felsorolta, mit várnak el a Tisza-kormánytól:

  • Ukrajna európai uniós tagságának támogatását,
  • az Európai Unió Oroszországgal szembeni 20. szankciós csomagjának elfogadását, 
  • a 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását,
  • az aranykonvojtól lefoglalt pénz és arany visszaszolgáltatását.

A sajtótermék megfogalmazása szerint „ukrán diplomáciai körökben Sándor Fegyirt erős „arcnak” tartják, aki kiválóan alkalmas a diplomácia „puhább” feladatainak ellátására Budapesten, de véleményük szerint a bilaterális kapcsolatok soha nem látott megromlása miatt szükség van a „vízszint alatti” politikai munka megerősítésére és a képviselet személyzeti állományának növelésére.

Ez a puhább diplomáciai feladatokra kiválóan alkalmas Fegyir az, akit az elmúlt évben számos alkalommal kéretett be a Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium különböző botrányok okán.

A diplomáciai szóhasználatban a „vízszint alatti politikai munka megerősítése” a titkosszolgálati beavatkozást kell érteni, a „képviselet személyi állományának növelése” pedig gyakorlatilag egyet jelent a nagykövetségen dolgozó kémek számának emelésével. A tartótiszt feladatait tekintve sem kell találgatnunk, azokat ugyanis a 24.hu ismerteti: 

A felduzzasztott létszámú nagykövetség prioritásai közé fog tartozni a 90 milliárdos EU-s hitel blokkolásának feloldása, valamint a huszadik szankciós csomag elfogadtatása az unióval (…) a végső cél Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz.”

Kicsoda Magyar Péter ukrán tartótisztje?

Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus - korábban Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter politikai tanácsadója volt – kiemelt helyen foglalkozik a magyar–ukrán kapcsolatokkal, rendszeresen publikál és nyilatkozik. Írt és nyilatkozott a Newsweeknek, az Atlantic Councilnak,New Eastern Europe-nak, a HVG-nek, és az Átlátszónak is. Tuzsanszkij elsősorban az ungvári Institute for Central European Strategy kutatóintézet társalapítójaként, igazgatójaként nyilatkozik és publikál a régiós és nemzetközi platformokon.

Forrás: Dmytro Tuzhanskyi Facebook
Egy 2024 júniusi BBC-interjúban pedig Tuzsanszkij elismeréssel szól Magyar Péterről: jellemzése szerint

Tisza Párt elnöke egy nem várt jelenség, egy »fekete hattyú«, mint Zelenszkij volt abban az évben, amikor megnyerte a választást”.

Az Institute for Central European Strategy

A Tuzsanszkij által alapított Közép-Európa Stratégiai Intézet (ICES) közösségi oldalát böngészve szintén látszik, hogy Magyarország kiemelt szerephez jutott az intézetnél. A magyar néphez intézett nyílt levelüket »Petőfi Sándor és Nagy Imre Magyarországához« intézték: ebben mentegetik az ukrán nyelvtörvényt, EU- és NATO-csatlakozásuk iránti vágyukat hangsúlyozzák.

A levelet a „Hajrá Magyarország! Слава Україні! (Szlava Ukrajini!)”  felkiáltással zárják – de ami még érdekesebb, az az aláírók sorát záró Olekszandr Szuskó, a Nemzetközi Reneszánsz Alapítvány ügyvezető igazgatója.

Szuskóról mindenképpen tudni kell, hogy a kijevi Renaissance/Újjászületés Alapítvány vezetője, amit személyesen Soros György alapított még 1990-ben. Olekszandr Szuskóval egy másik nyílt levelet is aláírtak közösen: ebben a szlovák népnek köszönték meg azt a 3,5 millió dollárt, amit lőszervásárlásra gyűjtöttek nekik északi szomszédaink.

Forrás: ICES Facebook
Az ungvári re:open Rácz Andrással és Olekszandr Szuskóval

Institute for Central European Strategy, tehát Tuzsanszkijék szervezete a re:open nevű rendezvénysorozat alapítói. A 2024 novemberi re:opent szintén támogatta Soros György Nemzetközi Újjászületés Alapítványa – mi több, annak igazgatója, Olekszandr Szuskó meghívott vendégként is vett részt rajta.

A rendezvényen feltűnik egy ismerős magyarországi ukránbarát „elemző” is – Rácz András, aki a Tisza Párt támogatásán kívül arról híres, hogy nap, mint nap visszhangozza az ukrán narratívát a hazai baloldali médiában. Ő volt az az „elemző” aki tavaly azzal keltett botrányt, hogy arról tett közzé zavaros bejegyzést, miszerint a magyar kormány benne lehetett szerinte a kárpátaljai magyar templom elleni támadásban. Előtte pedig az ukrán államot mentegette Sebestyén József ügyében, akit kényszersorozás közben ukrán katonák vertek agyon.

Forrás: reopen.zakarpattia.org.ua
A névsorban feltűnik még Fedinec Csilla kárpátaljai kisebbségkutató – a kapcsolódó pódiumbeszélgetésen megemlítette, hogy véleménye szerint Magyarország számára a kisebbségi jogok csak ürügyet jelentenek Ukrajna EU-csatlakozásának megakadályozására, és valószínűleg a kulisszák mögött más kérések is vannak.

Fedinec egy 2025-ös klubrádiós beszélgetésen egyébként az ukrán nyelvtörvényt is mentegette, a Fidesz-KDNP-szavazókról pedig azt állította, hogy csak a kormánymédiából tájékozódnak, és ezért nincsenek értelmes viták.

Sorosista nevelést kapott

Tuzsanszkij volt Think Visegrad-ösztöndíjas is – melynek partnerei között a Bajnai-féle GLOBSEC is megtalálható.A Globsec azért is érdekes szervezet, mert a legutóbbi éves konferenciájukon Tarr Zoltán, a Tisza második embere is felszólalt, ráadásul épp Bajnai Gordonnal egy napon.

Szintén ösztöndíjas volt a German Marshall Fund Politikai Tervezők Hálózata programjában is (The Policy Designers Network Fellowship). A German Marshall Fund neve többször is előkerült a Nemzeti Informácis Központ jelentésében, ami a 2022-es magyar országgyűlési választás külföldi befolyásolásáról szólt. A program adományozói listáján a New York-i Open Society Foundations is szerepel.

És bár Tuzsanszkij nem tüntette fel, a honlap szerint projektmenedzserként, valamint ösztöndíjasként dolgozik a Bajnai Gordont az igazgatótanácsában tudó GLOBSEC Ukrajna és Kelet-Európa Programjánál is.

A mozaikdarabok egyetlen irányba mutatnak: nem pusztán diplomáciai jelenlétről, hanem közvetlen politikai ráhatás kiépítéséről van szó. A választás utáni időzítés, a kijelölt „kapcsolattartó” személye és a nyíltan megfogalmazott elvárások együtt azt jelzik, hogy Kijev nem partnerként, hanem irányítandó tényezőként tekint az új magyar politikai vezetésre. A cél világos: Magyar Péter politikájának kézi vezérlése, az ukrán érdekekhez igazítása, akár a magyar nemzeti szempontok rovására is. Ez nem diplomácia – ez befolyásszerzés, amelynek tétje Magyarország szuverenitása.

Összesen 76 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
johannluipigus
2026. április 13. 18:52
@szantofer "A mandinál felakadt a tű a lemezen. Csak nem megígérte valaki hogy tovább pénzel benneteket? Én nem bíznék ebben" Ne fossál, balfasz, a nemzeti érzelmű erők megoldják ezt is,
csalodtamafideszben
2026. április 13. 18:51
Az ukránozás primitív és komolytalan. Ez a szavazók kétharmadának is a véleménye.
szantofer
2026. április 13. 18:45
A mandinál felakadt a tű a lemezen. Csak nem megígérte valaki hogy tovább pénzel benneteket? Én nem bíznék ebben.
oberennsinnen49
2026. április 13. 18:44 Szerkesztve
"Magyar Péter hangsúlyozta, hogy egyetért az Orbán Viktor vezette kormány azon álláspontjával, miszerint Magyarországnak ki kell maradnia az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós hitel finanszírozásból" Helyes. Hogy ez így legyen a valóságban is, a Fidesznek parlamenti határozatban kell követelni: a leendő Tisza-kormány és országgyűlési Tisza-frakció minden tagja személyesen a teljes vagyonával felel, ha a mai fiatalokra a jövőben bármilyen fizetési kötelezettség terhelődne az Ukrajnának nyújtott hitel visszafizetése kapcsán. Amely hitelt az EU a G. Soros bankoligarchiától veszi fel és fizeti vissza kamatos kamattal. --------A neheze most jön, de ha a Tisza, Magyar Péter oda akarja adni az országot a globáloknak, azonnal NEMZETŐRSÉGET! A nemzeti médián, politikusokon keresztül! Figyelni és az első pillanatban, ha a magyar nép tulajdonának újbóli, sokadik kiárusítására Magyar Péterék csak gondolni merészelnek, AZONNAL ELKEZDENI A KORMÁNY BLOKÁDJÁT, a nemzeti engedetlenséget.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.