Sorosista tartótisztet küldtek az ukránok, hogy kézivezérelje Magyar Pétert

„Tapasztalt karrierdiplomatával erősítenek az ukránok Budapesten” – írja a szuverén magyar külpolitika felszámolásáról szóló cikkében a 24.hu. A portál információi szerint – melyeket „diplomáciai forrásokból” szereztek – „Kijev egy 15 éve magyar-ukrán bilaterális kapcsolatokkal foglalkozó diplomatát küld Budapestre a választások utáni napra időzítve”. A tartótiszt feladata, hogy Magyar Pétert és a Tisza-kormány külpolitikáját Ukrajna szolgálatába állítsa.

Dmitro Tuzsanszkij, Magyar Péter tartótisztje / Forrás: goloskartat.info

Micsoda időzítés. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy az ukrán kormány nyugati vazallusaként tekint hazánkra Magyar Péter megválasztása után. Az ideküldött tartótiszt Dmitro Tuzsanszkij, aki korábban Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter politikai tanácsadója volt. Tuzsanszkij miniszteri megbízással a nagykövet helyetteseként és a képviselet-vezető politikai tanácsadójaként dolgozik majd.