Sorosista tartótisztet küldtek az ukránok, hogy kézivezérelje Magyar Pétert

A „szakértő”, aki mindig téved: Rácz András és a vágyvezérelt elemzések krónikája
Burkolt vádak, kémügyek és következetes ukránbarátság: Rácz András, a „szakértő”, aki következetesen hazánkkal ellenében foglal állást.
Diplomáciai fedésben érkezik Kijev kulcsembere Budapestre a választás másnapján. A tartótiszt elvárásai világosak Magyar Péterrel szemben: a magyarok pénzének átadása, az Oroszország elleni szankciók megszavazása és Ukrajna EU tagságának felgyorsítása.
„Tapasztalt karrierdiplomatával erősítenek az ukránok Budapesten” – írja a szuverén magyar külpolitika felszámolásáról szóló cikkében a 24.hu. A portál információi szerint – melyeket „diplomáciai forrásokból” szereztek – „Kijev egy 15 éve magyar-ukrán bilaterális kapcsolatokkal foglalkozó diplomatát küld Budapestre a választások utáni napra időzítve”. A tartótiszt feladata, hogy Magyar Pétert és a Tisza-kormány külpolitikáját Ukrajna szolgálatába állítsa.
Micsoda időzítés. Ez megerősíti azt a feltételezést, hogy az ukrán kormány nyugati vazallusaként tekint hazánkra Magyar Péter megválasztása után. Az ideküldött tartótiszt Dmitro Tuzsanszkij, aki korábban Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter politikai tanácsadója volt. Tuzsanszkij miniszteri megbízással a nagykövet helyetteseként és a képviselet-vezető politikai tanácsadójaként dolgozik majd.
A 24.hu cikke alig néhány órával azután érkezett, hogy az ukrán külügyminiszter felsorolta, mit várnak el a Tisza-kormánytól:
A sajtótermék megfogalmazása szerint „ukrán diplomáciai körökben Sándor Fegyirt erős „arcnak” tartják, aki kiválóan alkalmas a diplomácia „puhább” feladatainak ellátására Budapesten, de véleményük szerint a bilaterális kapcsolatok soha nem látott megromlása miatt szükség van a „vízszint alatti” politikai munka megerősítésére és a képviselet személyzeti állományának növelésére”.
Ez a puhább diplomáciai feladatokra kiválóan alkalmas Fegyir az, akit az elmúlt évben számos alkalommal kéretett be a Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium különböző botrányok okán.
A diplomáciai szóhasználatban a „vízszint alatti politikai munka megerősítése” a titkosszolgálati beavatkozást kell érteni, a „képviselet személyi állományának növelése” pedig gyakorlatilag egyet jelent a nagykövetségen dolgozó kémek számának emelésével. A tartótiszt feladatait tekintve sem kell találgatnunk, azokat ugyanis a 24.hu ismerteti:
A felduzzasztott létszámú nagykövetség prioritásai közé fog tartozni a 90 milliárdos EU-s hitel blokkolásának feloldása, valamint a huszadik szankciós csomag elfogadtatása az unióval (…) a végső cél Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz.”
Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus - korábban Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter politikai tanácsadója volt – kiemelt helyen foglalkozik a magyar–ukrán kapcsolatokkal, rendszeresen publikál és nyilatkozik. Írt és nyilatkozott a Newsweeknek, az Atlantic Councilnak, a New Eastern Europe-nak, a HVG-nek, és az Átlátszónak is. Tuzsanszkij elsősorban az ungvári Institute for Central European Strategy kutatóintézet társalapítójaként, igazgatójaként nyilatkozik és publikál a régiós és nemzetközi platformokon.
Egy 2024 júniusi BBC-interjúban pedig Tuzsanszkij elismeréssel szól Magyar Péterről: jellemzése szerint
a Tisza Párt elnöke egy nem várt jelenség, egy »fekete hattyú«, mint Zelenszkij volt abban az évben, amikor megnyerte a választást”.
A Tuzsanszkij által alapított Közép-Európa Stratégiai Intézet (ICES) közösségi oldalát böngészve szintén látszik, hogy Magyarország kiemelt szerephez jutott az intézetnél. A magyar néphez intézett nyílt levelüket »Petőfi Sándor és Nagy Imre Magyarországához« intézték: ebben mentegetik az ukrán nyelvtörvényt, EU- és NATO-csatlakozásuk iránti vágyukat hangsúlyozzák.
A levelet a „Hajrá Magyarország! Слава Україні! (Szlava Ukrajini!)” felkiáltással zárják – de ami még érdekesebb, az az aláírók sorát záró Olekszandr Szuskó, a Nemzetközi Reneszánsz Alapítvány ügyvezető igazgatója.
Szuskóról mindenképpen tudni kell, hogy a kijevi Renaissance/Újjászületés Alapítvány vezetője, amit személyesen Soros György alapított még 1990-ben. Olekszandr Szuskóval egy másik nyílt levelet is aláírtak közösen: ebben a szlovák népnek köszönték meg azt a 3,5 millió dollárt, amit lőszervásárlásra gyűjtöttek nekik északi szomszédaink.
Institute for Central European Strategy, tehát Tuzsanszkijék szervezete a re:open nevű rendezvénysorozat alapítói. A 2024 novemberi re:opent szintén támogatta Soros György Nemzetközi Újjászületés Alapítványa – mi több, annak igazgatója, Olekszandr Szuskó meghívott vendégként is vett részt rajta.
A rendezvényen feltűnik egy ismerős magyarországi ukránbarát „elemző” is – Rácz András, aki a Tisza Párt támogatásán kívül arról híres, hogy nap, mint nap visszhangozza az ukrán narratívát a hazai baloldali médiában. Ő volt az az „elemző” aki tavaly azzal keltett botrányt, hogy arról tett közzé zavaros bejegyzést, miszerint a magyar kormány benne lehetett szerinte a kárpátaljai magyar templom elleni támadásban. Előtte pedig az ukrán államot mentegette Sebestyén József ügyében, akit kényszersorozás közben ukrán katonák vertek agyon.
Burkolt vádak, kémügyek és következetes ukránbarátság: Rácz András, a „szakértő”, aki következetesen hazánkkal ellenében foglal állást.
A névsorban feltűnik még Fedinec Csilla kárpátaljai kisebbségkutató – a kapcsolódó pódiumbeszélgetésen megemlítette, hogy véleménye szerint Magyarország számára a kisebbségi jogok csak ürügyet jelentenek Ukrajna EU-csatlakozásának megakadályozására, és valószínűleg a kulisszák mögött más kérések is vannak.
Fedinec egy 2025-ös klubrádiós beszélgetésen egyébként az ukrán nyelvtörvényt is mentegette, a Fidesz-KDNP-szavazókról pedig azt állította, hogy csak a kormánymédiából tájékozódnak, és ezért nincsenek értelmes viták.
Tuzsanszkij volt Think Visegrad-ösztöndíjas is – melynek partnerei között a Bajnai-féle GLOBSEC is megtalálható.A Globsec azért is érdekes szervezet, mert a legutóbbi éves konferenciájukon Tarr Zoltán, a Tisza második embere is felszólalt, ráadásul épp Bajnai Gordonnal egy napon.
Szintén ösztöndíjas volt a German Marshall Fund Politikai Tervezők Hálózata programjában is (The Policy Designers Network Fellowship). A German Marshall Fund neve többször is előkerült a Nemzeti Informácis Központ jelentésében, ami a 2022-es magyar országgyűlési választás külföldi befolyásolásáról szólt. A program adományozói listáján a New York-i Open Society Foundations is szerepel.
És bár Tuzsanszkij nem tüntette fel, a honlap szerint projektmenedzserként, valamint ösztöndíjasként dolgozik a Bajnai Gordont az igazgatótanácsában tudó GLOBSEC Ukrajna és Kelet-Európa Programjánál is.
A mozaikdarabok egyetlen irányba mutatnak: nem pusztán diplomáciai jelenlétről, hanem közvetlen politikai ráhatás kiépítéséről van szó. A választás utáni időzítés, a kijelölt „kapcsolattartó” személye és a nyíltan megfogalmazott elvárások együtt azt jelzik, hogy Kijev nem partnerként, hanem irányítandó tényezőként tekint az új magyar politikai vezetésre. A cél világos: Magyar Péter politikájának kézi vezérlése, az ukrán érdekekhez igazítása, akár a magyar nemzeti szempontok rovására is. Ez nem diplomácia – ez befolyásszerzés, amelynek tétje Magyarország szuverenitása.
