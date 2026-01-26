Átléptek egy határt Ukrajnában: Orbán Viktor utasítására bekérették az ukrán nagykövetet

Szijjártó az asztalra csapott: kemény választ adott a nácizó, szálasizó, hitlerező megszólalásokra
Szerinte az ukránok nyíltan, szégyentelenül és szokatlanul durván megkezdték a beavatkozást a magyarországi választásokba.
A nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálják az ukrán lépéseket.
Választ ad Magyarország és a kormány az ukrán fenyegetésekre – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.
Nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát. Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba”
– írta a kormányfő. A miniszterelnök elmondta, ukrán politikai vezetők (sőt maga az elnök is) durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.
Hozzátette, a nemzetbiztonsági szervezetink kiértékelték ezt a legújabb ukrán támadást, és megállapították, hogy a történtek egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amellyel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba.
„De mi nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát” – fogalmazott a Orbán.
Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét”
– jelentette be. Aki végül azzal zárta üzenetét, hogy Magyarország érdekeit meg fogják védeni!
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala
