szijjártó péter magyarország orbán viktor

Átléptek egy határt Ukrajnában: Orbán Viktor utasítására bekérették az ukrán nagykövetet

2026. január 26. 18:05

A nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálják az ukrán lépéseket.

2026. január 26. 18:05
null

Választ ad Magyarország és a kormány az ukrán fenyegetésekre – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán.

Nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát. Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét a külügyminisztériumba”

– írta a kormányfő.  A miniszterelnök elmondta, ukrán politikai vezetők (sőt maga az elnök is) durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.

Hozzátette, a nemzetbiztonsági szervezetink kiértékelték ezt a legújabb ukrán támadást, és megállapították, hogy a történtek egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amellyel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba. 

„De mi nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát” – fogalmazott a Orbán. 

Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét”

– jelentette be.  Aki végül azzal zárta üzenetét, hogy Magyarország érdekeit meg fogják védeni! 

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

 

