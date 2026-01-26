Átléptek egy határt Ukrajnában: Orbán Viktor utasítására bekérették az ukrán nagykövetet

„De mi nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát” – fogalmazott a Orbán.

Ezért a mai napon arra utasítottam Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét”

– jelentette be. Aki végül azzal zárta üzenetét, hogy Magyarország érdekeit meg fogják védeni!

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala