Szijjártó az asztalra csapott: kemény választ adott a nácizó, szálasizó, hitlerező megszólalásokra

Hoppá: eltűnt Orbán Anita neve a Soros-közeli szervezet honlapjáról
Feltűnő változás történt egy globalista szervezet honlapján, amikor Magyar Péter bemutatta a Tisza új külpolitikai vezetőjét.
Az ukránok nyíltan, szégyentelenül és szokatlanul durván megkezdték a beavatkozást a magyarországi választásokba – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter.
Az ukránok nyíltan, szégyentelenül és szokatlanul durván megkezdték a nagyon durva beavatkozást a magyarországi választásba – jelentette ki Szijjártó Péter külügyminiszter az Igazság órájában. Mint mondta, tudjuk, hogy az ukránoknak nem mindegy a magyar választás eredménye, hiszen, ha
a nemzeti kormány marad, nem lesznek az unió tagjai, nem tudják belevinni Magyarországot a háborúba, és nem tudják elvinni a magyarok pénzét a korrupt ukrán rezsim működtetésére.
Ha viszont a Tisza nyerne, akkor az ukránoknak meglenne a zöld út az unióba. Az ukránok tudják, ha a Tisza Párt nyer, az ukránok mindenre igent fognak mondani Brüsszelnek, ezáltal a magyarok pénzét is odaadják Ukrajna működtetésére.
ami összesen 1500 milliárd euró – hívta fel a figyelmet a külügyminiszter. Hozzátette: az ukránok tudják, hogy a magyar választások sorsdöntő Ukrajna számára is,
ha a Tisza Párt nyer, Magyarországot belerángathatják a háborúba.
Szijjártó Péter megjelölte a választás tétjét, ami nem más, mint Magyarország, vagy Ukrajna. A magyar külügyminiszter szerint Zelenszkij és külügyminisztere gyakorlatilag bejelentette az indulását a magyar választásokon, létrehozták a Tisza Párt kijevi tagozatát, és semmilyen eszköztől sem fognak visszariadni, hogy befolyásolják a magyar választás eredményét.
Nagyon vigyázzunk, mert ezen a választáson elveszhet a szuverenitásunk”
– hangsúlyozta Szijjártó Péter. Hozzátette, ha a Tisza nyer, akkor háborúba kell mennie Magyarországnak, behozzák az ukrán maffiát a hazánkba, a pénzünket meg elviszik az ukrán korrupt rezsimük működésére.
Az, hogy a Tisza Párt a választás előtt 76 nappal megkérdőjelezi a választás hitelességét, és csalást kiált, Szijjártó Péter szerint azt mutatja, hogy
elkezdték előre beárazni és magyarázni a Tisza Párt vereségét.
Kifejtette, hogy noha a választásnak a Fidesz az egyértelmű esélyese, a hátralévő 76 napban sokat kell még dolgozni.
„Ahogy a futballban a mez sem rúg gólt, bele kell bújni, meg kell izzadni, aztán be kell rúgni, amikor ott van a lehetőség”
ugyanígy a választásokkor is, „hiába mi vagyunk az esélyesek, melózni kell a hátralévő napokban, hogy az esélyt győzelemre váltsuk” – emelte ki.
Szólt arról is, hogy jól látszik az elkeseredettség a másik oldalon, „hiszen ilyen brutális, a diplomáciai finomságokat ilyen mértékben sutba vágó, nácizó, pénzmosásozó, szálasizó, hitlerező külügyminiszteri megszólalást a civilizált európai politikai korszakban szerintem még nem hallottunk. Ez is azt mutatja, hogy nincs már veszíteni való, mindent be kell dobni, fogy a lendület, fogy az esély a túloldalon, és már előre hitelteleníteni kell a végeredményt” – közölte a miniszter. Majd azzal folytatta, a Tisza Párt vereségre készül, nekik viszont „győzelemre kell készülni”.
„Az ukránoknak kulcskérdés a magyarországi parlamenti választás kimenetele, s a következő 76 napban nem fognak visszariadni semmilyen eszköz használatától sem, hogy beavatkozzanak, és befolyásolják a végeredményt. Nagyon vigyázzunk, nagyon figyeljünk, mindenki, akinek számít a magyar szuverenitás, legyen ott április 12-én, és mondjon nemet az ukrán beavatkozásra!” – összegzett.
Szijjártó „nem normálisnak” nevezte, hogy Európa „a rendkívül sanyarú helyzetében” az európai emberek pénzét arra akarja költeni, hogy Ukrajnában létrejöjjön egy nyolcszázezres hadsereg. Miközben Ukrajna nem tagja annak a szövetségesi rendszernek, aminek mi. Szerinte ez ellentétes a nemzetbiztonsági érdekekkel.
„A magyaroknak a sarkukra kell állniuk”
– emelte ki. Nem engedhetjük Szijjártó szerint azt se, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó energiahordozókról, csak azért, mert az ukránok ezt követelik. Ha ez megtörténne, nem lehetne biztonságosan ellátni az országot, háromszorosára nőnének a rezsiköltségek. „Ezt nem engedhetjük meg” – hangsúlyozta. A Tisza szakértői, a Shell alelnöke az olcsó energiahordozókról való leválást készítik elő. „Nem szabad engedni” – emelte ki.
Brutális kegyetlenséggel sorozzák be Ukrajnába a fiatalokat a hadseregbe,
„az utcán vadásszák az embereket”,
Európa két atomhatalma (franciák és a britek) döntöttek, hogy katonákat küld Ukrajnába – mondta a kényszersorozások kapcsán a külügyminiszter. Hozzátette: Európa vezetői nyíltan beszélnek arról, hogy ez a háború „Európa háborúja”, vagyis meg akarják azt nyerni, ahhoz viszont erőforrásokat kell tenni a háborúba.
Tonnaszámra küldik a fegyvereket Ukrajnába, de az oroszok egyre beljebb mennek, Szijjártó Péter szerint ezért beszélének most már nyíltan arról, hogy katonákat is kell küldeni. „Hiába a fegyver, ha azt nem tudják használni” – hívta fel a figyelmet. A következő lépés az lesz, hogy ahogy a pénzügyi támogatásba, így ide is be kellene sorolni mindenkinek – emelte ki a külügyminiszter. Arra kérte a fiatalokat, hogy válasszák a „Biztos választást”, a Fideszt, mert
amíg a nemzeti kormány van hatalmon, addig nem engedik, hogy a fiatalokat „bármilyen szín alatt” – nyomatékosított elvigyék a háborúba.
Mint fogalmazott, egy nem szuverén kormány esetében sajnos ez a veszély nagyon is reális.
„Orbán Anita két dologgal is rendszeresen házalt nálam” – kezdte Szijjártó a Tisza Párt új igazolásáról. Az egyik, hogy jó kapcsolatai vannak az amerikai demokratákkal, akik ugye Trump elnök ellenfelei, „nem vall jó ütemérzékre” – hangsúlyozta a külügyminiszter. Illetve Orbán Anita nyugati energiacégeknek lobbizott, és Szijjártó elmondta, hogy őt magát is rendszeresen kereste meg Orbán Anita azzal, hogy az oroszoktól való gázvásárlást abba kellene hagyni, és olyan cégekért lobbizott, akik az oroszoknál drágábban adnák a nyersanyagot.
Ezt is ajánljuk a témában
Feltűnő változás történt egy globalista szervezet honlapján, amikor Magyar Péter bemutatta a Tisza új külpolitikai vezetőjét.
Annak kapcsán, hogy Orbán Anita NATO főtitkár-helyettesként indult, Szijjártó elmondta: feltették neki akkoriban azt a kérdést, hogy tud-e azonosulni a szuverén magyar nemzeti külpolitikával. Mint a miniszter elárulta, Orbán Anita egyértelmű igennel válaszolt akkor, de azóta „hosszú utat tett meg”.
Orbán Anita és Kapitány „ugyanannak a Magyarországot az olcsó energiahordozókról leválasztani szándékozó, bajnaista, sorosista vonulatnak a tagja” – nyomatékosította Szijjártó Péter. A külügyminiszter „vérnemzetközi liberális” szervezetnek nevezte a Globsec nevezetű szervezetet, amiben Orbán Anita – Bajnai Gordonnal együtt – jó pár éve igazgatósági tag. Mint mondta,
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza Párt új arcának múltja bővelkedik titkokban: Shell-alelnök, Interag-érintettség, gyanús kapcsolatok. Vajon ki küldte és miért pont most?
„ennél globalistább szervezet a globuson nincs”.
Szijjártó elárulta, volt ennek a szervezetnek az eseményein vitázni, de „annyira alpári” volt, ahogy a nemzeti szuverenitás megalázására szervezték ezeket a rendezvényeket, hogy jó néhány éve már ő sem megy el ide vitázni sem.
Annak kapcsán, hogy Orbán Anita azt nyilatkozta, hogy be fogják fejezni „az elinflált vétópolitikát”, Szijjártó Péter úgy reagált: „fordítsuk le, Orbán Anita azt mondta, hogy mindenre igent fognak mondani Brüsszelnek”.
„Igent fognak mondani, amikor arról lesz szó, hogy a magyarok háborúba menjenek”,
akkor, ami drágább energiahordozók vásárlására fogják kérni Magyarországot, vagy, amikor a magyarok pénzét Ukrajnába küldik majd. Hangsúlyozta, Magyarország nem kompország, mi nem mozgunk, itt vagyunk Közép-Kelet Európában, a földrajzi helyzetünk meghatározza a külpolitikai stratégiánkat. Ez pedig Szijjártó szerint úgy szól: a világ nagyhatalmi centrumai a magyarok sikereiben legyenek érdekeltek. „Ez ma így van” – emelte ki. Washingtonban, Moszkvában, Ankarában is ebben érdekeltek. Hozzátette, attól, aki az olcsó energiahordozókról le akarja vágni Magyarországot, mást nem várhatunk.
Kapitány és Orbán Anita a nemzetközi nagytőke irányából jön
– mutatott rá a miniszter, ott a siker mérőszáma a profit. Egy ország irányításánál a szolidaritás a nézőpont – tette hozzá Szijjártó, azt, hogy egy nemzetet, hogy lehet sikeressé tenni, a szolidaritásra kell alapozni. Emlékeztetett: egyszer már megpróbálták a profit szempontjából irányítani az országot, „úgy hívták, hogy Bajnai Gordon”.
„Aztán úgy tönkretették az országot, hogy 2010 után alig bírtuk helyrerakni”
– nyilatkozta.
A Tisza Párt elnökét Brüsszelből a mentelmi jogával fogják – mondta Szijjártó Péter Magyar Péter kapcsán. „Ideális szereplő Brüsszel számára” – tette hozzá. Mint mondta, Brüsszel azt szeretné, ha Magyarországon eltörölnék a rezsicsökkentést, a Tisza Pártnak ezt kell végrehajtania, ha kormányzati pozícióba kerül. Április 12-én arról is döntenek a magyarok, hogy marad-e a rezsicsökkentés, ha marad a nemzeti kormány, akkor marad a rezsicsökkentés is – mondta a külügyminiszter.
„Ilyen kiélezett, nagyon nehéz nemzetközi helyzetben borzasztóan veszélyes a kamupolitika” – emelte ki Szijjártó a Tisza Párt kapcsán.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP