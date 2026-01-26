Szijjártó az asztalra csapott: kemény választ adott a nácizó, szálasizó, hitlerező megszólalásokra

Szólt arról is, hogy jól látszik az elkeseredettség a másik oldalon, „hiszen ilyen brutális, a diplomáciai finomságokat ilyen mértékben sutba vágó, nácizó, pénzmosásozó, szálasizó, hitlerező külügyminiszteri megszólalást a civilizált európai politikai korszakban szerintem még nem hallottunk. Ez is azt mutatja, hogy nincs már veszíteni való, mindent be kell dobni, fogy a lendület, fogy az esély a túloldalon, és már előre hitelteleníteni kell a végeredményt” – közölte a miniszter. Majd azzal folytatta, a Tisza Párt vereségre készül, nekik viszont „győzelemre kell készülni”.

„Az ukránoknak kulcskérdés a magyarországi parlamenti választás kimenetele, s a következő 76 napban nem fognak visszariadni semmilyen eszköz használatától sem, hogy beavatkozzanak, és befolyásolják a végeredményt. Nagyon vigyázzunk, nagyon figyeljünk, mindenki, akinek számít a magyar szuverenitás, legyen ott április 12-én, és mondjon nemet az ukrán beavatkozásra!” – összegzett.

Szijjártó „nem normálisnak” nevezte, hogy Európa „a rendkívül sanyarú helyzetében” az európai emberek pénzét arra akarja költeni, hogy Ukrajnában létrejöjjön egy nyolcszázezres hadsereg. Miközben Ukrajna nem tagja annak a szövetségesi rendszernek, aminek mi. Szerinte ez ellentétes a nemzetbiztonsági érdekekkel.

„A magyaroknak a sarkukra kell állniuk”

– emelte ki. Nem engedhetjük Szijjártó szerint azt se, hogy Magyarországot leválasszák az olcsó energiahordozókról, csak azért, mert az ukránok ezt követelik. Ha ez megtörténne, nem lehetne biztonságosan ellátni az országot, háromszorosára nőnének a rezsiköltségek. „Ezt nem engedhetjük meg” – hangsúlyozta. A Tisza szakértői, a Shell alelnöke az olcsó energiahordozókról való leválást készítik elő. „Nem szabad engedni” – emelte ki.