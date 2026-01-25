Hoppá: eltűnt Orbán Anita neve a Soros-közeli szervezet honlapjáról

A tegnap mutatta be Magyar Péter a Tisza Párt új külpolitikai vezetőjét, Orbán Anitát, ám ezzel egy időben feltűnő változás történt egy nemzetközi szervezet honlapján – írta meg a Magyar Nemzet.

A European Council on Foreign Relations (ECFR) oldaláról eltűnt Orbán Anita neve, noha december végén még szerepelt a globalista szervezet taglistáján.

Az üzletasszony neve akkor került le az oldalról, amikor Magyar Péter hivatalosan is bejelentette politikai szerepvállalását a Tiszában.