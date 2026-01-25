Hoppá: eltűnt Orbán Anita neve a Soros-közeli szervezet honlapjáról

Orbán Anita múltja és jelenlegi pozíciói korábban is viták tárgyát képezték. Volt újságíróként és diplomataként kezdte pályafutását, majd az energetikai és a tömegkommunikációs szektorban dolgozott. Neve kapcsolatba került a Gyurcsány-kormány egyik emblematikus korrupciós ügyével, emellett vezető szerepet tölt be több globalista szervezetben.
Az ECFR mellett évek óta igazgatósági tagja az atlantista irányultságú Globsecnek is, ahol Bajnai Gordon és Korányi Dávid társaságában dolgozik.
A Globsec neve korábban egy másik tiszás szereplő kapcsán is felmerült. Az atlantista-globalista szervezettel kapcsolatba került Tarr Zoltán is, aki már Magyar Péter politikai projektjének kezdeti időszakában jelen volt. Orbán Anita bemutatásával és nevének eltűnésével az ECFR honlapjáról újabb kérdések merültek fel a Tisza körüli nemzetközi kapcsolatrendszerről.