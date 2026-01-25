Ft
tisza bajnai gordon tisza párt alexander soros magyar péter korányi dávid

Hoppá: eltűnt Orbán Anita neve a Soros-közeli szervezet honlapjáról

2026. január 25. 12:08

Feltűnő változás történt egy globalista szervezet honlapján, amikor Magyar Péter bemutatta a Tisza új külpolitikai vezetőjét.

2026. január 25. 12:08
null

A tegnap mutatta be Magyar Péter a Tisza Párt új külpolitikai vezetőjét, Orbán Anitát, ám ezzel egy időben feltűnő változás történt egy nemzetközi szervezet honlapján  – írta meg a Magyar Nemzet

A European Council on Foreign Relations (ECFR) oldaláról eltűnt Orbán Anita neve, noha december végén még szerepelt a globalista szervezet taglistáján. 

Az üzletasszony neve akkor került le az oldalról, amikor Magyar Péter hivatalosan is bejelentette politikai szerepvállalását a Tiszában. 

Az ECFR taglistája korábban olyan neveket sorolt fel Orbán Anita mellett, mint Soros György, Alexander Soros, Bajnai Gordon, Dobrev Klára és Korányi Dávid. 

Utóbbi az Action for Democracy vezetőjeként a 2022-es magyarországi országgyűlési választások idején milliárdos összegeket juttatott el Amerikából Magyarországra a baloldal kampányának támogatására. 

A pénz legalább részben Soros Györgytől származhatott, miközben a kampány lebonyolításában a Bajnai Gordon nevével fémjelzett DatAdat-cégcsoport játszott kulcsszerepet.

A december végi állapotok az internetes archívumok alapján egyértelműen visszakövethetők: Orbán Anita neve akkor még az ECFR honlapján szerepelt, ráadásul közvetlenül Soros György és Alexander Soros neve fölött.

 Amikor azonban hivatalosan is Magyar Péter mellé állt, neve rövid időn belül eltűnt a szervezet nyilvános taglistájáról. 

A változás időzítése feltűnő egybeesést mutat Orbán Anita politikai szerepvállalásának bejelentésével.

Orbán Anita múltja és jelenlegi pozíciói korábban is viták tárgyát képezték. Volt újságíróként és diplomataként kezdte pályafutását, majd az energetikai és a tömegkommunikációs szektorban dolgozott. Neve kapcsolatba került a Gyurcsány-kormány egyik emblematikus korrupciós ügyével, emellett vezető szerepet tölt be több globalista szervezetben. 

Az ECFR mellett évek óta igazgatósági tagja az atlantista irányultságú Globsecnek is, ahol Bajnai Gordon és Korányi Dávid társaságában dolgozik.

A Globsec neve korábban egy másik tiszás szereplő kapcsán is felmerült. Az atlantista-globalista szervezettel kapcsolatba került Tarr Zoltán is, aki már Magyar Péter politikai projektjének kezdeti időszakában jelen volt. Orbán Anita bemutatásával és nevének eltűnésével az ECFR honlapjáról újabb kérdések merültek fel a Tisza körüli nemzetközi kapcsolatrendszerről.

Nyitókép: Facebook

