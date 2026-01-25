A front mögül könnyebb ölni: felejtsünk el mindent, amit a háborúról eddig gondoltunk!

Nem csak Venezuela: íme az az öt globális gyújtópont, amelyek 2026-ban világháborús spirált indíthatnak el
Egy rossz döntés, egy provokáció, egy kiberakció – és a világ átlépheti a vissza nem térés pontját.
A drónok és az autonóm rendszerek papíron csökkentik a veszteségeket, a valóságban viszont átformálják a katonát, a politikát és a háború erkölcsi küszöbeit. Vukics Ferenc katonai szakértő szerint a „könnyebb” hadviselés veszélyesebb döntéseket is szülhet, miközben a fronton a túlélés sokszor nem a technológián, hanem a képzett embereken múlik.
A modern hadviselésről szóló vitákban gyakran van egy csábító alapállítás: ha a háborúban egyre több a drón, egyre több az autonóm szenzor, a távirányított rendszer, akkor a hadviselés „hatékonyabb” lesz, a veszteségek csökkennek, és a döntéshozók is könnyebben vállalnak kockázatot, hiszen nem élő katonákat küldenek a tűzbe.
A 2025-ös fegyverkezési trendeket elemző Euronews cikk is ebbe az irányba mutat. Csakhogy amikor Vukics Ferenc katonai szakértővel erről beszélgettem, a „hatékonyabb” szó mögött azonnal felvillant egy sötétebb következmény:
a technológia nemcsak a haditechnikát alakítja át, hanem a háborúhoz való viszonyt, az ölés pszichológiáját és a politikai felelősségérzetet is.
És lehet, hogy épp ettől válik veszélyesebbé.
Az Euronewson megjelent kicsit hurráoptimista és néha ellentmondásokkal teli írás azt mutatja be, hogy 2025-re a modern hadviselés nem egyetlen csodafegyver köré szerveződött, hanem rendszerszinten vált olcsóbbá, gyorsabbá és decentralizáltabbá, aminek középpontjában a drónok, az autonóm rendszerek, az elektronikai hadviselés és az adatvezérelt döntéshozatal áll. A hangsúly egyre inkább az emberi veszteségek csökkentésére, a technológiai eszközök tömeges és költséghatékony alkalmazására, valamint a gyors innovációra helyeződött át, amelyben már nem csak állami hadiipari óriások, hanem rugalmas magáncégek és startupok is kulcsszerepet játszanak. A frontvonal-logika háttérbe szorult, a digitális tér önálló hadszíntérré vált, miközben a légvédelem, a lopakodás és a tengeri hadviselés is új, költség-hatás arányra épülő megközelítést igényel.
Vukics szerint az egyik legnagyobb probléma éppen az, amit a technológiai optimizmus sikerként állít be: ha a katona drónon keresztül hajt végre harci feladatot, nem ugyanaz a sokk éri, mint akkor, amikor a harctéren, testközelből találkozik a következményekkel. A szakértő felidézi, hogy az ukrajnai háború tapasztalatai és elemzései is rámutattak: a távolság átírja a lelki terheket.
A fronton egymás megölése mély nyomokat hagy, átformálja az embert, határt húz, sokszor éppen a későbbi kegyetlenkedéstől, a gátlástalanságtól óvja meg.
A drón mögött ülő katona viszont nem látja a szenvedést, nem találkozik a következménnyel, ezért Vukics szerint ijesztően könnyen dönthet élet és halál kérdésében.
„Az a katona, aki nincs ott a közelben, nem látja az általa elpusztított személyeknek a szenvedéseit, az nagyon könnyen öl” – fogalmaz. Innen már csak egy lépés az a jelenség, amit a szakember egyetlen, különösen erős képpel ragad meg: „kicsit elfutunk a számítógépes játékoknak a világába”. Nem azért, mert a háború játék, hanem mert a döntési helyzet pszichológiája hasonlíthat egy olyan térhez, ahol a következmény nem fáj azonnal, nem látszik, nem szembesít.
És ez nem áll meg a katonánál: Vukics szerint ugyanígy átformálja az államok magatartását is.
Ha egy ország azt mondja: drónokkal, mesterséges intelligenciával, esetleg proxy erőkkel harcol, akkor itthon nem kell attól tartania, hogy „megérkeznek a zászlóval letakart katonák” és belpolitikai nyomás keletkezik.
Vagyis a technológia politikai könnyebséget ad. Csakhogy a könnyebség ára az, hogy a katonai kalandvállalás kockázata nőhet. „Az ilyen országok sokkal könnyebben fognak majd katonai kalandokba keveredni” – mondja, és itt a gondolat már túlmutat a fronton: a távol lévők könnyebben döntenek a folytatásról, mint azok, akik viselik a napi veszteségek terhét.
A szakértő ezt az ukrajnai helyzeten keresztül is érzékelteti. A veszteségek politikai ára nem ugyanott csapódik le:
ha naponta több száz brit, francia, holland vagy svéd katona halna meg, az szerinte otthon óriási politikai problémát okozna.
A beszélgetésben ez a félelem bizonyul a legriasztóbb elemnek: a háború meghosszabbítása ugyanis azok számára a legkönnyebb, akik távol vannak annak következményeitől.
Egy másik aktuális téma: a haditechnika gyorsabbá, olcsóbbá és decentralizáltabbá vált. Vukics Ferenc ezt részben elfogadja, sőt azt mondja, valóban változás történt ahhoz képest, amikor egy hadieszközt 10-20 évig fejlesztettek, és megpróbálták kitalálni, mire lesz szükség két évtized múlva.
Az új korszakban szerinte az adaptáció lett a lényeg: a meglévő eszközökből hogyan lehet a leggyorsabban, a legolcsóbban új védelmi vagy támadó megoldásokat csinálni.
De a decentralizáció nem jelenti azt, hogy a háború egyszerűbb lesz. Sőt. A dróncsapatok mögött olyan mérnöki és műszaki háttér kell, ami elképesztő sebességgel képes reagálni az elektronikai hadviselésre. A szakember felidézi azt a gondolatot, hogy a drónokat időről időre újra kell hangolni, mert az ellenfél gyorsan hatástalanná teszi őket. És a fronttapasztalat alapján ez nem hónapok kérdése. „Az ukrán megfigyelések azt mutatják, hogy ez 2-3 napon belül bekövetkezik” – mondja.
Vagyis a drónháború olyan, mint egy állandóan mozgó célpont: aki lassú, az veszít.
Ez pedig emberkérdés: hiszen nem elég „az utcáról” toborozni drónokat kedvelő fiatalokat, nem elég ideiglenesen a lövészkatona kezébe adni a joystickot. „Ide nagyon komoly tudásra van szükség” – hangsúlyozza. Olyan műszaki emberekre, olyan „azonnali adaptációt biztosító mérnökökre”, akik szerelni, átalakítani, újraépíteni tudnak. A decentralizáció paradoxona így hangzik: miközben a rendszer kevésbé központosított, még több értékes, képzett munkaerőt kíván központilag.
A beszélgetésben szóba kerül az is, hogy a fronton a drónkezelők már önmagukban célponttá váltak. Vukics szerint
az oroszok külön csapatokat hoztak létre az ukrán drónkezelők kiiktatására,
és említi a Rubicon egységet is, amelynek feladata kifejezetten a drónvezetők „lekapcsolása”. Ennek a következménye drámai: „amióta a Rubicon megjelent, azóta harmadára, negyedére csökken a drónkezelők élettartalma”. Ez szétfeszíti a távolság illúzióját: drónkezelőnek lenni nem feltétlenül biztonságos akkor sem, ha valaki hátrébb van a fronttól.
A decentralizáció másik arca a harc mikroszintre esése. A katonai szakértő szerint a fronton már nem a klasszikus nagy alegységek mozognak, hanem tűzcsoportok, sőt tűzpárok, két-három fős mikroegységek. A következmény egyértelmű: „az egyéni képzettség még nagyobb jelentőséggel bír a harctéren”.
A modern háború itt nem hollywoodi – inkább apró, gyors, kényes döntések sorozata, ahol az emberi tudás többet érhet, mint a papíron csúcstechnika.
A beszélgetés egyik legszomorúbb vitája a sebesültellátás témájánál bontakozik ki. A hivatkozott Euronews anyag szerint a frontra közel telepített traumacsapatok és gyorsított ellátási láncok javíthatják a túlélési rátát, távirányított mentőrobotok pedig kihozhatják a sebesülteket a veszélyzónából anélkül, hogy orvosokat tennének ki kockázatnak. Vukics erre azonnal nemet mond. „Nem így néz ki az ukrán háborúban, ez nem így van” – jelenti ki.
A magyarázata plasztikus és nyers: az érintkezési vonal mentén nagyjából 20-20 kilométeres sávban „halálzóna” van. Rejtve, rossz látási viszonyok között próbálnak mozogni a katonák, utánpótlást vinni is elképesztően nehéz. Ilyen környezetben az orvosokat nem lehet egyszerűen a front közelébe telepíteni, mert a drónok őket is támadják. Ezért maradnak hátrébb, akár 20-30-40 kilométerre. És hiába lenne papíron logikus, hogy modern eszközökkel kihozzák a sebesülteket: a szakember szerint nincs elég modern dróneszköz és önjáró platform, ami ezt tömegében megoldaná.
A végeredmény sokszor tragikusan egyszerű: „önellátó orvoslás” alakul ki.
A tűzpárnak kell megoldani az életmentést, gyakran távolról, több tíz kilométerre lévő orvos utasításai alapján, olyan feladatokat, amire a katona nem kapott kiképzést. A szakértő itt kontrasztként felidézi az amerikai afganisztáni gyakorlatot, ahol a sebesült egy órán belül („aranyóra”) a legjobb ellátást kapta, és ezzel nagyságrendekkel javultak a túlélési esélyek. Majd visszaránt a jelenbe:
most nem tud megérkezni egy mentő helikopter, nem tud megérkezni egy orvos… mert elpusztítják a drónok”.
Vukics nem tagadja, hogy drónokkal gyógyszert és akár sebészeti eszközöket is el lehet juttatni. Elhangzik az is, hogy volt példa sebesültek kimentésére nehéz drónokkal, illetve szárazföldi drónplatformokkal. De szerinte ez nem az általános, nem tömeges, nem rendszeresített megoldás, és ezért az optimista állításokat túlzásnak nevezi. „Ez valójában nem valós” – mondja a mentőrobotokról szóló képpel kapcsolatban, majd hozzáteszi: „esetenként fordulhat elő… nem ezek a rendszeresített eszközök, amelyek tömegével ellátnák ezt a folyamatot”.
A beszélgetés egyik legütősebb részében, a katonatiszt az Euronews cikkben szereplő „rugalmas, kockázatvállaló startupok” dicséretét kerül elő. Vukics itt is megfordítja a nézőpontot. Szerinte
nem a cégek vállalják a kockázatot, hanem azok, akik az eszközöket harci körülmények között kénytelenek használni.
„Na, itt van egy nagy probléma. Nem ők a kockázatvállalók, hanem az ukrán katonák” – fogalmaz.
Az ukrén katonai vezetők meghirdetik, hogy a külföldi fegyvergyártók vigyék oda tesztelni az eszközöket, mert ami ott beválik, az a harcokban hiteles.
Csakhogy az eszközök jelentős része nem válik be, és ennek ára nem egy rossz negyedéves jelentés, hanem emberélet.
Vukics szerint a „kísérleti egér” ilyenkor egy lembergi, zaporizzsjai, kijevi vagy perejaszlavi fiatal. Olyan eszközt kap, ami kiforratlan, nem bizonyított, és ez szerinte súlyos veszélyt jelent a fronton. A szakértő „valóságos emberkísérletként” beszél erről, és azt mondja, amikor tapsolunk a csodákat ígérő új megoldásoknak, ne felejtsük el, ki viseli a kockázati részt.
Ugyanezt a gondolatot erősíti, amikor arról beszél, hogy egyes Ukrajnának küldött hadieszközökről kiderült: az ukránok inkább nem használják őket, mert „ön- és közveszélyesebb”.
A beszélgetés későbbi részében Vukics több témát is érint, de mindet ugyanarra a tengelyre fűzi fel. A drón „nem áll mindenek fölött” – mondja, mert extrém hidegben, téli vagy sarkvidéki viszonyok között a dróntevékenységben „lyukak” keletkeznek, ilyenkor a tüzérség és a rakétacsapatok viszik a főszerepet.
Szerinte ezért hiba csak drónokra építeni: kombinált eszközrendszer kell, folyamatos tűznyomás és többféle képesség.
Szóba kerülnek a „drón anyahajók” és a kábelvezérelt megoldások, amelyekkel mélyebbre lehet behatolni, és amelyeket az elektronikai hadviselés nehezebben fog. Elhangzik az is, hogy már most megjelennek robotharci eszközök több országban, különösen a robotkutyák, és Vukics beszél olyan ígéretekről is, amelyek humanoid robotkatonák tömeggyártását vetítik előre. Ugyanígy előkerül a hiperszonikus versenyfutás és a légvédelem kérdése: a szakértő több ponton vitatja, hogy a légvédelmi problémák valaha „megoldottak” lettek volna, és kritizálja a túlzó sikerkommunikációt is.
Végeredményben a csúcstechnika önmagában kevés, ha nincs hozzá intelligencia, szakértelem, kiképzés.
Ennek illusztrációja a Venezuela kapcsán említett példa is: hiába lehetnek „szuper eszközök”, ha a fegyver és a lokátor nincs összekötve, ha nincs gyakorlat, ha nincs fenntartási tudás. A modern hadviselés központi kérdését végül az információ, a felderítés, az adattovábbítás és a működőképesség felől fogalmazza újra: ha ezek elbuknak, a sok pénzből vásárolt rendszerek is leállhatnak.
Ebbe a gondolatkörbe illeszti a magyar vonatkozású példát is, amikor a PzH 2000-ről beszél. Elhangzik, hogy a magyar tüzérek rákérdeztek: hogyan kell használni az eszközt manuálisan, ha nincs elegendő digitális támogatás. A válasz meglepő: a másik oldalon a kezelők sem feltétlenül tudták, míg a magyar tisztek esetében Vukics azt emeli ki, hogy „még mindig tudnak számolni”, vagyis megvan az a tudás, ami rendkívüli helyzetben is működteti a rendszert. A tanulság egyszerre egyszerű és kíméletlen: a harc nem a prospektusban zajlik, hanem a „különleges helyzetekben”, ahol nem a szoftver, hanem az emberi alkalmazkodás dönt.
A Magyar Honvédség elmúlt éveit a rendszerváltás óta példátlan léptékű, technológiai és strukturális megújulás jellemezte, amelynek alapjait a „Zrínyi 2026” program fektette le, célja pedig a posztszovjet technika teljes körű leváltása és a NATO-elvárásoknak megfelelő (a GDP 2 százalékát tartósan elérő) védelmi képességek kiépítése volt. A modernizáció gerincét a német hadiipari óriásokkal (Rheinmetall, KMW) kötött stratégiai partnerségek alkotják: mára rendszerbe álltak a világ élvonalát képviselő Leopard 2A7HU harckocsik és PzH 2000 önjáró lövegek, míg Zalaegerszegen elindult a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek sorozatgyártása, Várpalotán és Szegeden pedig (utóbbi 2025 végén nyílt meg) a lőszer- és alkatrészgyártás bázisai épültek ki. A szárazföldi erők megerősítése mellett a légierő képességei is szintet léptek az Airbus H145M és H225M helikopterflotta teljessé válásával, a KC-390 Millennium szállítógépek hadrendbe állításával, valamint a NASAMS légvédelmi rakétarendszer integrációjával, amelyeket a „Embert a vasra” toborzókampány és a területvédelmi tartalékos rendszer reformja egészített ki humán oldalról.
A beszélgetés végén Vukics ezt a tételt kimondja, szinte összefoglalásként: „A modern harcmezőt is ugyanaz a dolog fogja uralni, mint a régit, az pedig az adaptáció, az alkalmazkodó készség.”
