A front mögül könnyebb ölni: felejtsünk el mindent, amit a háborúról eddig gondoltunk!

Amikor a front lesz a tesztlabor

A beszélgetés egyik legütősebb részében, a katonatiszt az Euronews cikkben szereplő „rugalmas, kockázatvállaló startupok” dicséretét kerül elő. Vukics itt is megfordítja a nézőpontot. Szerinte

nem a cégek vállalják a kockázatot, hanem azok, akik az eszközöket harci körülmények között kénytelenek használni.

„Na, itt van egy nagy probléma. Nem ők a kockázatvállalók, hanem az ukrán katonák” – fogalmaz.

Az ukrén katonai vezetők meghirdetik, hogy a külföldi fegyvergyártók vigyék oda tesztelni az eszközöket, mert ami ott beválik, az a harcokban hiteles.

Csakhogy az eszközök jelentős része nem válik be, és ennek ára nem egy rossz negyedéves jelentés, hanem emberélet.

Vukics szerint a „kísérleti egér” ilyenkor egy lembergi, zaporizzsjai, kijevi vagy perejaszlavi fiatal. Olyan eszközt kap, ami kiforratlan, nem bizonyított, és ez szerinte súlyos veszélyt jelent a fronton. A szakértő „valóságos emberkísérletként” beszél erről, és azt mondja, amikor tapsolunk a csodákat ígérő új megoldásoknak, ne felejtsük el, ki viseli a kockázati részt.

Ugyanezt a gondolatot erősíti, amikor arról beszél, hogy egyes Ukrajnának küldött hadieszközökről kiderült: az ukránok inkább nem használják őket, mert „ön- és közveszélyesebb”.

Fotó: DOMINIQUE FAGET / AFP

Drónok, robotok, hiperszonikus fegyverek, de a végén mégis ugyanoda jutunk: az adaptációhoz

A beszélgetés későbbi részében Vukics több témát is érint, de mindet ugyanarra a tengelyre fűzi fel. A drón „nem áll mindenek fölött” – mondja, mert extrém hidegben, téli vagy sarkvidéki viszonyok között a dróntevékenységben „lyukak” keletkeznek, ilyenkor a tüzérség és a rakétacsapatok viszik a főszerepet.

Szerinte ezért hiba csak drónokra építeni: kombinált eszközrendszer kell, folyamatos tűznyomás és többféle képesség.

Szóba kerülnek a „drón anyahajók” és a kábelvezérelt megoldások, amelyekkel mélyebbre lehet behatolni, és amelyeket az elektronikai hadviselés nehezebben fog. Elhangzik az is, hogy már most megjelennek robotharci eszközök több országban, különösen a robotkutyák, és Vukics beszél olyan ígéretekről is, amelyek humanoid robotkatonák tömeggyártását vetítik előre. Ugyanígy előkerül a hiperszonikus versenyfutás és a légvédelem kérdése: a szakértő több ponton vitatja, hogy a légvédelmi problémák valaha „megoldottak” lettek volna, és kritizálja a túlzó sikerkommunikációt is.

Végeredményben a csúcstechnika önmagában kevés, ha nincs hozzá intelligencia, szakértelem, kiképzés.

Ennek illusztrációja a Venezuela kapcsán említett példa is: hiába lehetnek „szuper eszközök”, ha a fegyver és a lokátor nincs összekötve, ha nincs gyakorlat, ha nincs fenntartási tudás. A modern hadviselés központi kérdését végül az információ, a felderítés, az adattovábbítás és a működőképesség felől fogalmazza újra: ha ezek elbuknak, a sok pénzből vásárolt rendszerek is leállhatnak.

Ebbe a gondolatkörbe illeszti a magyar vonatkozású példát is, amikor a PzH 2000-ről beszél. Elhangzik, hogy a magyar tüzérek rákérdeztek: hogyan kell használni az eszközt manuálisan, ha nincs elegendő digitális támogatás. A válasz meglepő: a másik oldalon a kezelők sem feltétlenül tudták, míg a magyar tisztek esetében Vukics azt emeli ki, hogy „még mindig tudnak számolni”, vagyis megvan az a tudás, ami rendkívüli helyzetben is működteti a rendszert. A tanulság egyszerre egyszerű és kíméletlen: a harc nem a prospektusban zajlik, hanem a „különleges helyzetekben”, ahol nem a szoftver, hanem az emberi alkalmazkodás dönt.

A Magyar Honvédség elmúlt éveit a rendszerváltás óta példátlan léptékű, technológiai és strukturális megújulás jellemezte, amelynek alapjait a „Zrínyi 2026” program fektette le, célja pedig a posztszovjet technika teljes körű leváltása és a NATO-elvárásoknak megfelelő (a GDP 2 százalékát tartósan elérő) védelmi képességek kiépítése volt. A modernizáció gerincét a német hadiipari óriásokkal (Rheinmetall, KMW) kötött stratégiai partnerségek alkotják: mára rendszerbe álltak a világ élvonalát képviselő Leopard 2A7HU harckocsik és PzH 2000 önjáró lövegek, míg Zalaegerszegen elindult a Lynx KF41 gyalogsági harcjárművek sorozatgyártása, Várpalotán és Szegeden pedig (utóbbi 2025 végén nyílt meg) a lőszer- és alkatrészgyártás bázisai épültek ki. A szárazföldi erők megerősítése mellett a légierő képességei is szintet léptek az Airbus H145M és H225M helikopterflotta teljessé válásával, a KC-390 Millennium szállítógépek hadrendbe állításával, valamint a NASAMS légvédelmi rakétarendszer integrációjával, amelyeket a „Embert a vasra” toborzókampány és a területvédelmi tartalékos rendszer reformja egészített ki humán oldalról.

A beszélgetés végén Vukics ezt a tételt kimondja, szinte összefoglalásként: „A modern harcmezőt is ugyanaz a dolog fogja uralni, mint a régit, az pedig az adaptáció, az alkalmazkodó készség.”