Nem csak Venezuela: íme az az öt globális gyújtópont, amelyek 2026-ban világháborús spirált indíthatnak el

A hibrid műveleteken túlmutató, nyílt orosz támadás esélyét a következő években nagyon alacsonynak tartom”

– szögezte le.

A Közel-Kelet és Afrika kapcsán a biztonságpolitikai szakértő lényegében megerősítette a nemzetközi elemzések legkomorabb megállapításait. „Szudánban rettenetes háború zajlik, sok tekintetben még az ukrajnai konfliktusnál is szörnyűbb” – mondta, hozzátéve: a térség instabilitása közvetlenül hat Európa biztonságára is. Véleménye szerint ma már nem az a kérdés, hogy mely országok instabilak, hanem az, hogy egyáltalán melyek tekinthetők stabilnak, hiszen „nagyon kevés stabil állam maradt ebben a régióban”. Ez pedig folyamatosan magában hordozza újabb polgárháborúk vagy akár államközi konfliktusok veszélyét.

Dél- és Délkelet-Ázsiában Demkó szerint továbbra is India és Pakisztán viszonya jelenti a legnagyobb kockázatot.

A kasmíri konfliktus a gyarmati örökség egyik legsúlyosabb következménye, és különösen veszélyes, mert mindkét fél atomhatalom”

– hangsúlyozta. Bár a közelmúltban sikerült elkerülni a súlyos eszkalációt, szerinte ez a térség az egész világ számára az egyik legaggasztóbb forgatókönyvet hordozza.

A legsúlyosabb következményekkel járó konfliktus azonban az NKE munkatársa szerint egyértelműen egy amerikai–kínai összecsapás lenne, amelynek középpontjában Tajvan áll.

Fontosnak tartotta leszögezni: „Tajvan hivatalos nevén a Kínai Köztársaság, és a helyzet egy lezáratlan polgárháború következménye”. A szakértő szerint a status quo fenntartása kulcskérdés: Tajvannak külön kormánya van, de a nemzetközi közösség döntő része az „egy Kína” elvet ismeri el. „Ezen nem szabad változtatni, és rendkívül óvatosan kell kezelni Tajvan fegyverellátását is, mert ebből nagyon súlyos konfliktus alakulhat ki” – figyelmeztetett.

Demkó Attila szerint a feszültség növekszik Peking és Tajpej között, és bár Kína óvatosabb stratégiát követ, mint Oroszország, ez önmagában nem jelent garanciát a békére. „A nyugati országoknak – különösen az Egyesült Államoknak és Japánnak – rendkívül óvatosnak kell lenniük, hogy ne lépjék át a kínai vörös vonalakat” – hangsúlyozta.

Összegzésként a szakértő egyetértett azzal, hogy a világ több pontján valódi robbanásveszélyes helyzetek alakultak ki, ugyanakkor fontosnak tartotta hangsúlyozni:

Nem lehet mindent kizárólag Oroszország vagy Kína számlájára írni. Komoly nyugati felelősség is van abban, hogy ezek a konfliktusok ne eszkalálódjanak tovább.”

Ahogy zárta gondolatait: „mindkét oldalon megvan a felelősség” – és 2026 egyik legnagyobb kérdése éppen az lesz, sikerül-e ezt időben felismerni.