Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyarország Lentulai Krisztián egyesült államok donald trump orbán viktor

A befagyasztott orosz vagyon felhasználása hadüzenet – EXKLUZÍV interjú Orbán Viktorral (VIDEÓ)

2025. december 14. 10:28

Szőlő utca, energia, nagyhatalmak: Orbán Viktor szerint a gyermekvédelemben nincs alku. A globális átalakulásban Amerika békét, Európa háborút akar. Magyarország mozgástere kulcsfontosságú a 2026-os választáson.

2025. december 14. 10:28
null

Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban adott interjút Lentulai Krisztiánnak. A miniszterelnök hangsúlyozta: hiába az adventi időszak, a politikában nincs elcsendesedés, különösen a jövő heti európai uniós csúcs előtt. 2025-öt eleve bonyolult, hangos évként jellemezte, amelyben Donald Trump hivatalba lépése nemcsak szimbolikusan, hanem a gyakorlatban is lezárt egy korszakot. 

Véleménye szerint, a globális folyamatokat az Egyesült Államok, Oroszország és Törökország alakítja, Magyarország mozgástere pedig azon múlik, hogyan tud együttműködni ezekkel az erőközpontokkal. 

Hangsúlyozta: fenn kell tartani a kapcsolatokat ahhoz, hogy hazánk megőrizze kivételes helyzetét, különösen az energiaárak terén, miközben Európa több országában már a mindennapi megélhetés is megfizethetetlenné vált. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

A Washington–Moszkva–Isztambul tengely mentén tett diplomáciai utakról kijelentette: „ezek jelentősége kiemelkedően meghaladott minden mást az idei évben”. Az amerikai tárgyalások kapcsán kiemelte: a találkozó energetikai, nukleáris, hadiipari és gazdasági megállapodásokat eredményezett. „Ez egy nagyon nagy csomag” – fogalmazott, hozzátéve: az eredmények még az ellenoldalon is elcsendesítették a pártpolitikai vitákat. 

A háborús kérdésekben éles különbséget tett Amerika és Európa álláspontja között. Mark Rutte kijelentéseire reagálva úgy fogalmazott: „Ezek nagyon súlyos mondatok”. 

„Amerika békét akar, Európa meg háborút”. 

- hangsúlyozta

A befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról kijelentette: 

„Ilyen még a második világháborúban sem volt. Ez egy hadüzenet.” 

A Digitális Polgári Körökről szólva kiemelte: a politikai kommunikáció súlypontja a digitális térbe helyeződött, ugyanakkor a személyes kapcsolattartás továbbra is elengedhetetlen. „Sok mindent be lehet tiltani, de az egymás közötti beszédet nem”- tette hozzá. 

 A 2026-os választás kapcsán hangsúlyozta: ez nem szokványos választás, hanem sorsfordító időszak. 

A döntés arról szól, kikre bízzuk az életünket meghatározó döntéseket a következő négy évben, ebben a geopolitikai helyzetben pedig a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés. 

Az interjú egyik hangsúlyos belpolitikai témája a Szőlő utcai ügy volt. Orbán Viktor egyértelművé tette: az érintett intézmény egy fiatalkorúak nevelőintézete. A nyilvánosságra került felvételek alapján tényként kezelendő, hogy a nevelő bűncselekményt követett el. 

A kormányfő kijelentette: a történtek „elkerülhetetlen és szükséges” következménye a felelősségre vonás. Hangsúlyozta: ahol a gyermekek védelméről van szó, ott nincs mérlegelés és nincs politikai vita. A történtek rendszerszintű beavatkozást tettek szükségessé, ezért az összes nevelő- és javítóintézet felügyelete és irányítása a büntetés-végrehajtás felelősségi körébe került. 

A miniszterelnök záró gondolatként hangsúlyozta, a most zajló nemzetközi átalakulás nem érte váratlanul Magyarországot. Mint fogalmazott: „Arra a változásra, ami most a szemünk előtt történik, a Magyar Kormány már fel volt készülve.” Meggyőződése szerint „ennek a globális átalakulásnak Magyarország Európában az egyik – ha nem a legnagyobb – nyertese lesz.”

Nézze meg a teljes interjút a Mandiner YouTube csatornáján!

 

 

 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dzso bacsi
2025. december 14. 11:03
Jó nagy meló lesz a hazai jobboldalnak ezek trianonozni. Ezek után NULLA erkölcsi alapja van ehhez.
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2025. december 14. 11:03
Az „erős vezető” egy félig üres csarnokban a háborúval riogat. A másik tízezrekkel vonul azért a több ezer gyermekért, akik áldozatul estek a nagyvezér „gyermekvédelmének”. Tessék választani ;)
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. december 14. 10:54
Moszkva kemény ellenlépse lesz a begyasztott vagyonból. Mivel ez lopás, ők erre fel simán el tudnak kobozni Oroszországban ekkora értékü vagyont az uniós országoktól Kinek nem világos ez?
Válasz erre
2
0
dryanflowd-
2025. december 14. 10:51
A befagyasztott orosz vagyon felhasználása – ez egy "pénzügyi védőpajzs", ugye, ergo mentőcsomag (oszt' jónapot, bubek)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!