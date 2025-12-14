A befagyasztott orosz vagyon felhasználása hadüzenet – EXKLUZÍV interjú Orbán Viktorral (VIDEÓ)

A 2026-os választás kapcsán hangsúlyozta: ez nem szokványos választás, hanem sorsfordító időszak.

A döntés arról szól, kikre bízzuk az életünket meghatározó döntéseket a következő négy évben, ebben a geopolitikai helyzetben pedig a biztonság és a tapasztalat fontosabb, mint a kísérletezés.

Az interjú egyik hangsúlyos belpolitikai témája a Szőlő utcai ügy volt. Orbán Viktor egyértelművé tette: az érintett intézmény egy fiatalkorúak nevelőintézete. A nyilvánosságra került felvételek alapján tényként kezelendő, hogy a nevelő bűncselekményt követett el.

A kormányfő kijelentette: a történtek „elkerülhetetlen és szükséges” következménye a felelősségre vonás. Hangsúlyozta: ahol a gyermekek védelméről van szó, ott nincs mérlegelés és nincs politikai vita. A történtek rendszerszintű beavatkozást tettek szükségessé, ezért az összes nevelő- és javítóintézet felügyelete és irányítása a büntetés-végrehajtás felelősségi körébe került.

A miniszterelnök záró gondolatként hangsúlyozta, a most zajló nemzetközi átalakulás nem érte váratlanul Magyarországot. Mint fogalmazott: „Arra a változásra, ami most a szemünk előtt történik, a Magyar Kormány már fel volt készülve.” Meggyőződése szerint „ennek a globális átalakulásnak Magyarország Európában az egyik – ha nem a legnagyobb – nyertese lesz.”