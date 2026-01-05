Varga Barnabás már az AEK Athén sáljában pózol Görögországban – jöhet az orvosi vizsgálat (VIDEÓ)

már AEK-sállal a nyakában látható az athéni nemzetközi repülőtéren.

Varga hétfőn átesik az ilyenkor szokásos ergometriai és egyéb orvosi vizsgálatokon, majd új csapata stadionjában hivatalosan is bemutatják a szurkolóknak és a média képviselőinek.

A görög sportsajtó szerint az élvonalban listavezető AEK csaknem 5 millió eurót (2 milliárd forintot) fizet az FTC-nek a 31 éves csatár játékjogáért,