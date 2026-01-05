Ft
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
repülőtér ferencváros varga barnabás aek athén görögország

Varga Barnabás már az AEK Athén sáljában pózol Görögországban – jöhet az orvosi vizsgálat (VIDEÓ)

2026. január 05. 06:03

Kiváló csatárunk megérkezett az új munkahelyére, a reptéren videó is készült róla.

2026. január 05. 06:03
null

Varga Barnabás válogatott labdarúgó vasárnap este megérkezett Görögországba az AEK Athén csapatához.

A gazzetta.gr portál több fényképet és videót készített a bajnoki címvédő Ferencvárostól távozó csatárról, amelyeken 

már AEK-sállal a nyakában látható az athéni nemzetközi repülőtéren.

Varga hétfőn átesik az ilyenkor szokásos ergometriai és egyéb orvosi vizsgálatokon, majd új csapata stadionjában hivatalosan is bemutatják a szurkolóknak és a média képviselőinek.

A görög sportsajtó szerint az élvonalban listavezető AEK csaknem 5 millió eurót (2 milliárd forintot) fizet az FTC-nek a 31 éves csatár játékjogáért, 

Varga három és fél évre szóló szerződést ír alá, évi másfél millió eurós (600 millió forintos) fizetésért.

A 28-szoros válogatott Varga a 2022/23-as és a 2023/24-es idényben gólkirály volt az NB I-ben 26, illetve 20 találattal, a mostani szezonban pedig 18 találkozón elért 10 góljával holtversenyben a második helyen áll. Az Európa Liga alapszakaszának eddigi hat fordulójában négyszer talált az ellenfelek kapujába. A nemzeti együttesben eddig 13 gólja van.

A 13-szoros görög bajnok AEK – amelynek kispadján a Videoton FC-t 2017 és 2019 között irányító szerb Marko Nikolic ül – 15 fordulót követően az élen áll,

 decemberben pedig bejutott a Konferencia Liga nyolcaddöntőjébe. Az athéniaknál magyar részről megfordult már Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián, illetve edzőként Puskás Ferenc is.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: X

 

