Komoly baj van Görögországban – és ez Varga Barnabást is érinti

Ettől hangos az olasz sajtó: sztárklub is versenybe száll a Fradi és a válogatott alapemberéért
Hatalmas bevétellel számolhat majd a magyar bajnok együttes.
Egy nem várt fordulat keresztülhúzhatja a bejelentést.
Hamarosan lezárulhat Varga Barnabás átigazolási sztorija. Mint arról beszámoltunk, a 31 éves magyar válogatott csatárt a hírek szerint vasárnap Athénba várják, ahol már csak a szerződése aláírása vár a Fradi gólgépére.
Ezt is ajánljuk a témában
Hatalmas bevétellel számolhat majd a magyar bajnok együttes.
Egy nem várt fordulat, azonban keresztülhúzhatja a transzfer hétvégi bejelentését.
A görög légi forgalmi rendszer hibája miatt légtérzár lépett életbe,
ám az M1 információi szerint Varga ennek ellenére az este folyamán még landolhat a mediterrán ország fővárosában.
A görög sport24 fényképe szerint egyébként a támadó már a budapesti repülőtéren várakozik a beszállásra.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás