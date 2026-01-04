Ft
01. 04.
vasárnap
Fradi Athén Varga Barnabás

Komoly baj van Görögországban – és ez Varga Barnabást is érinti

2026. január 04. 18:36

Egy nem várt fordulat keresztülhúzhatja a bejelentést.

2026. január 04. 18:36
null

Hamarosan lezárulhat Varga Barnabás átigazolási sztorija. Mint arról beszámoltunk, a 31 éves magyar válogatott csatárt a hírek szerint vasárnap Athénba várják, ahol már csak a szerződése aláírása vár a Fradi gólgépére.

Egy nem várt fordulat, azonban keresztülhúzhatja a transzfer hétvégi bejelentését.

A görög légi forgalmi rendszer hibája miatt légtérzár lépett életbe,

ám az M1 információi szerint Varga ennek ellenére az este folyamán még landolhat a mediterrán ország fővárosában.

A görög sport24 fényképe szerint egyébként a támadó már a budapesti repülőtéren várakozik a beszállásra.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

packó_
2026. január 04. 18:44
Elképesztő, hogy a Mandiner Varga Barnabással árulja a görög légiforgalom megállását. Nekem ez így hányinger.
