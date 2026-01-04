Ft
Ft
1°C
-4°C
Ft
Ft
1°C
-4°C
01. 04.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tóth Alex Fradi Lazio

Ettől hangos az olasz sajtó: sztárklub is versenybe száll a Fradi és a válogatott alapemberéért

2026. január 04. 17:14

Hatalmas bevétellel számolhat majd a magyar bajnok együttes.

2026. január 04. 17:14
null

Varga Barnabás mellett a téli átigazolási szezon másik magyar szenzációja Tóth Alex lehet, a Fradi válogatott középpályásáért sorban állnak a topbajnokságok élklubjai. Mint arról korábban beszámoltunk, Angliából, Németországból és Olaszországból is érdeklődést tanúsítottak a magyar tehetség iránt, ám konkrét ajánlat még nem érkezett.

Ezt is ajánljuk a témában

A hazai futball egyik legnagyobb ígéretéért bőven vannak érdeklődők: szóba hozták már többek között

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron
  • az angolok közül a Liverpoollal, 
  • a Newcastle-lel, 
  • a Brightonnal,
  • a németektől a Red Bull Leipziggel, 
  • a Leverkusennel,
  • a Borussia Dortmunddal, valamint
  • az olasz Juventusszal is,
  • a legfrissebb kérő pedig a Lazio.

A kétszeres olasz bajnok római klubnál Maurizio Sarri vezetőedző mindenképpen szeretne egy középpályást igazolni, a posztra pedig több kiszemeltje is van. A lalaziosiamonoi.it nevű portál szerint a milánói Ruben Loftus-Cheeket, a bolognai Giovanni Fabbiant és a bergamói Lazar Szamardzsics, Marco Brescianini párost említi, illetve Tóth Alex, akire érdemes lesz odafigyelni.

Ezt is ajánljuk a témában

Olasz sajtóinformációk szerint már meg is kezdődtek a tárgyalások, ám ezt a magyar klubnál nem erősítették meg.

Mint ismert, a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a szilveszteri évértékelőjében szót ejtett a Fradi magyar sztárjai, Varga Barnabás és Tóth Alex sorsáról. A két Európa-szerte körbeudvarolt válogatott támadóval kapcsolatban ismét leszögezte, megfelelő ajánlat esetén mindkettejüket eladják, hiszen mindenki így jár a legjobban. Vargáért a leghangosabban a görög AEK Athén kopogtat, helyi sajtóhírek szerint órákon belül jöhet a bejelentés. Tóth Alexszel kapcsolatban úgy fogalmazott: őt is mindenképpen el fogják adni, ám érte egyelőre nem érkezett „komolyan vehető ajánlat.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!