Ettől hangos az olasz sajtó: sztárklub is versenybe száll a Fradi és a válogatott alapemberéért

Tóth Alexnek még fel kell fognia, ami történt – ezt üzente a fradistáknak
Ez volt a búcsúüzenet?
Hatalmas bevétellel számolhat majd a magyar bajnok együttes.
Varga Barnabás mellett a téli átigazolási szezon másik magyar szenzációja Tóth Alex lehet, a Fradi válogatott középpályásáért sorban állnak a topbajnokságok élklubjai. Mint arról korábban beszámoltunk, Angliából, Németországból és Olaszországból is érdeklődést tanúsítottak a magyar tehetség iránt, ám konkrét ajánlat még nem érkezett.
A hazai futball egyik legnagyobb ígéretéért bőven vannak érdeklődők: szóba hozták már többek között
A kétszeres olasz bajnok római klubnál Maurizio Sarri vezetőedző mindenképpen szeretne egy középpályást igazolni, a posztra pedig több kiszemeltje is van. A lalaziosiamonoi.it nevű portál szerint a milánói Ruben Loftus-Cheeket, a bolognai Giovanni Fabbiant és a bergamói Lazar Szamardzsics, Marco Brescianini párost említi, illetve Tóth Alex, akire érdemes lesz odafigyelni.
Nem érdekli, mások mit mondanak.
Olasz sajtóinformációk szerint már meg is kezdődtek a tárgyalások, ám ezt a magyar klubnál nem erősítették meg.
Mint ismert, a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a szilveszteri évértékelőjében szót ejtett a Fradi magyar sztárjai, Varga Barnabás és Tóth Alex sorsáról. A két Európa-szerte körbeudvarolt válogatott támadóval kapcsolatban ismét leszögezte, megfelelő ajánlat esetén mindkettejüket eladják, hiszen mindenki így jár a legjobban. Vargáért a leghangosabban a görög AEK Athén kopogtat, helyi sajtóhírek szerint órákon belül jöhet a bejelentés. Tóth Alexszel kapcsolatban úgy fogalmazott: őt is mindenképpen el fogják adni, ám érte egyelőre nem érkezett „komolyan vehető ajánlat.”
Egyre közelebb a távozáshoz.
Fotó: MTI/Illyés Tibor