Ettől hangos az olasz sajtó: sztárklub is versenybe száll a Fradi és a válogatott alapemberéért

Olasz sajtóinformációk szerint már meg is kezdődtek a tárgyalások, ám ezt a magyar klubnál nem erősítették meg.

Mint ismert, a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a szilveszteri évértékelőjében szót ejtett a Fradi magyar sztárjai, Varga Barnabás és Tóth Alex sorsáról. A két Európa-szerte körbeudvarolt válogatott támadóval kapcsolatban ismét leszögezte, megfelelő ajánlat esetén mindkettejüket eladják, hiszen mindenki így jár a legjobban. Vargáért a leghangosabban a görög AEK Athén kopogtat, helyi sajtóhírek szerint órákon belül jöhet a bejelentés. Tóth Alexszel kapcsolatban úgy fogalmazott: őt is mindenképpen el fogják adni, ám érte egyelőre nem érkezett „komolyan vehető ajánlat.”