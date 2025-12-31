Ft
Kubatov maga mondta ki: Varga Barnabást és Tóth Alexet is eladja a Fradi, „mint a szél”, már konkrét kérő is van!

2025. december 31. 17:12

Az FTC elnökét nem érdekli, mások mit mondanak. Kubatov Gábor elárulta, Vargáért már érkezett konkrét, „komolyan vehető ajánlat”, és hasonló esetén Tóth is mehet.

2025. december 31. 17:12
null

A FradiMédia felületén mondott ünnepélyes évértékelő beszédet Kubatov Gábor. A Ferencvárosi Torna Club elnöke idei beszédében kiemelte: egyetért a miniszterelnök, Orbán Viktor korábbi kijelentésével, miszerint a Fradi mentette meg az idei magyar futballszezont, hiszen a Fradi a válogatott fájdalmas vb-selejtezős búcsúja után zsinórban negyedszer jutott tovább valamelyik európai kupasorozat főtáblájáról. Hozzátette, az FTC emellett multisport-egyesületként is kiemelkedik Európában, ezt az idén begyűjtött összesen 12 különböző trófeával támasztotta alá.

KUBATOV Gábor
Kubatov Gábor büszke a Fradi 2025-ös évére (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Kubatov nem kertelt

A zöld-fehérek első embere a legnagyobb közérdeklődésre számot tartó témákat is érintette, még ha nem is sok konkrétummal – természetesen a Fradi két magyar sztárja, Varga Barnabás és Tóth Alex sorsáról van szó. A két Európa-szerte körbeudvarolt válogatott játékossal kapcsolatban ismét leszögezte, megfelelő ajánlat esetén mindkettejüket eladják, hiszen mindenki így jár a legjobban. Ami Vargát illeti, róla annyit árult el, a gólgyáros csatárért befutott az első konkrét ajánlat:  

Ez az első, ami komolyan vehető ajánlat. Ilyenkor ez úgy történik, hogy a klubot megkeresik, nekünk meg kell állapodni, és ha ez megtörténik, akkor ők elmennek a játékoshoz, vele is beszélni kell, illetve megegyezni. Ha a kettő valamelyike nem jön össze, az üzlet nem jön létre.” 

Noha Kubatov az érdeklődő külföldi klubot nem nevezte meg konkrétan, kerek-perec kijelentette, hogy Vargát 

„úgy el fogják adni, mint a szél,” hiába kérik tőle rengetegen, hogy ne engedje el a Fradi fő gólfelelősét.

Tóth Alexszel kapcsolatban hasonlóan fogalmazott: mint mondta, őt is mindenképpen el fogják adni, ám érte egyelőre nem érkezett „komolyan vehető ajánlat.” 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

