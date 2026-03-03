Ft
03. 04.
szerda
háború politico fegyver ukrajnai háború egyesült államok európa

Politico: Európa politikusai kongatják a vészharangot – az iráni háború miatt kevesebb fegyver juthat Ukrajnába

2026. március 03. 22:23

Egy magas rangú európai tisztviselő nehezményezte, hogy az Egyesült Államok előnyben részesítené a saját katonáinak védelmét, Ukrajna felfegyverzése helyett.

2026. március 03. 22:23
null

Európa vezető tisztviselői attól tartanak, hogy az Egyesült Államok ukrajnai háborúra irányuló figyelme csökkenhet a Donald Trump-adminisztráció közel-keleti műveletei miatt – részletezte egy véleménycikkében a Politico.

Az újság szerint a Trump-adminisztráció közel-keleti akciói váltak prioritássá a Pentagon és a Fehér Ház számára. 

Európában emiatt növekszik az aggodalom, hogy Washington érdeklődése az ukrajnai háború befejezése iránt gyengülhet.

A politikai következmények mellett gyakorlati kockázatok is fennállnak: ha az Egyesült Államok elhúzódó konfliktusba keveredik a térségben, az csökkentheti az európai és ukrán szövetségesek számára elérhető fegyverkészleteket. Az amerikai hadsereg jelentős része a Közel-Keleten van lekötve, így a szükséges tartalékok kevesebb részben állnak rendelkezésre.

Már az iráni légicsapások megindítása előtt is figyelmeztetések hangzottak el, hogy egy ilyen konfliktus kimerítheti az amerikai fegyverkészleteket. Egy magas rangú európai tisztviselő, névtelenséget kérve, elmondta, hogy az Egyesült Államok előnyben részesítheti saját arzenáljának feltöltését az európai és ukrajnai rakéták eladása helyett.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

akitiosz
2026. március 03. 23:29
Az ukrajnai háború több mint négy éve nem elegendő indok sem az amerikai, sem az európai hadi ipar felfuttatására. 4 éve köztudott, hogy a NATO az utolsó ukrán katonáig harcol.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. március 03. 23:27
A háború pénzügyi hatásai nagyon durvák. Volt, hogy 11 Patriotot indítottak egyetlen iráni rakétára, mégsem sikerült azt lelőni. A légvédelem sokszor annyiba kerül, mint a támadás.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. március 03. 23:22
Hát, az egyértelmű, hogy ez az új háború Oroszországot segíti és Ukrajnát gyengíti. Az olaj ára emelkedik, ráadásul lekorlátozódtak a beszerzési lehetőségek. A Patriot rakéták pedig gyorsan fogynak. Nem adhatnak Ukrajnának, amikor már Amerikának sincsen elegendő. Új nagy megrendelések pedig nincsenek, ahhoz pénz kellene. Sok pénz. Nem nehéz megjósolni, hogy az orosz légi fölény erősödni fog Ukrajna felett.
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2026. március 03. 23:03
Ejj, pedig mennyi ukrán meghalhatna még..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!