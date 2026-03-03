Irán súlyos fenyegetést intézett Nyugat-Európa felé: ne szálljatok be!

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Teherán súlyos következményeket helyezett kilátásba.
Az iráni külügyminisztérium figyelmeztette Európát, hogy ha bármilyen módon támogatják Izraelt és az USA-t az Iszlám Köztársaság elleni harcban, az „háborús tettnek minősül”.
A külügyminisztérium szóvivője, Eszmáél Bakái úgy fogalmazott:
„Bármilyen cselekedet Irán ellen bűnrészességnek minősül az agresszorok támogatásában, és Teherán azt háborús cselekedetnek fogja minősíteni.”
Irán ezzel arra reagált, hogy Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság vasárnap bejelentette: „Hajlandók arányos védelmi lépéseket tenni annak érdekében, hogy már a forrásnál megsemmisítsék Irán rakéták és drónok kilövésére alkalmas eszközeit és létesítményeit.”
Nyitókép: ETIENNE LAURENT / AFP