Irán súlyos fenyegetést intézett Nyugat-Európa felé: ne szálljatok be!

„Bármilyen cselekedet Irán ellen bűnrészességnek minősül az agresszorok támogatásában, és Teherán azt háborús cselekedetnek fogja minősíteni.”

Irán ezzel arra reagált, hogy Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság vasárnap bejelentette: „Hajlandók arányos védelmi lépéseket tenni annak érdekében, hogy már a forrásnál megsemmisítsék Irán rakéták és drónok kilövésére alkalmas eszközeit és létesítményeit.”