Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
spanyolország irán egyesült államok washington donald trump trump

Trump nem viccel: példátlan büntetéssel sújtja az uniós tagállamot, amiért nem működtek közre az Irán elleni csapásban

2026. március 03. 19:46

Szerinte senki sem írhatja elő az Egyesült Államoknak, hogy mit tehet és mit nem.

2026. március 03. 19:46
null

Az Egyesült Államok fel fog függeszteni minden kereskedelmet Spanyolországgal, amiért nem engedte az amerikai erőknek, hagy használják a támaszpontjai az Irán elleni csapásokhoz – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök Washingtonban kedden.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Spanyolország valóban azt mondta, hogy nem használhatjuk a támaszpontjaikat” 

– mondta az amerikai elnök Friedrich Merz német kancellárt fogadva a Fehér Házban. 

Szerinte senki sem írhatja elő az Egyesült Államoknak, hogy mit tehet és mit nem, ha úgy akarnák, akár engedély nélkül is használhatnák a bázisokat. 

Nem voltak barátságosak” 

– húzta alá Trump hozzátéve, hogy utasította pénzügyminiszterét, Scott Bessentet, hogy „szakítson meg minden ügyletet” Spanyolországgal.

„Fel fogunk függeszteni minden kereskedelmet Spanyolországgal. Nem akarjuk, hogy bármi közünk legyen Spanyolországhoz” – fogalmazott.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. március 03. 21:08
Spanyolország nagyrészt a túrizmusából él. Hiányoznak Barcelonában a Camp Nou-ban vagy a Real stadionban robbantások?
Válasz erre
0
0
Hobby024
2026. március 03. 21:03
OneiroNauta: Ezt értem, sőt megértem. Viszont megértem Spanyolország álláspontját is. A Gibraltári-szoros van vagy 14km. Ennyi választja el Észak-Afrika nyugati részétől. Marokkó még hagyján, de van ott pár olyan arab ország, aki egy dzsihád idején, vagy akár egy kirobbantott migráció során életveszély a spanyolokra. Inkább egy irgum-burgum egy kétes politikai helyzetben, mint a dzsihád.
Válasz erre
2
0
dundi-fan3
2026. március 03. 21:01
@Hobby024 “Sajnos ő nem szunyókál, mint Sleepy Joe.” Nem? Kicsit olvass utána. A világon kicsit több dolog történik, mint amit a takonygerincű propagandistáktól megtudhatsz. Lassan már nincs olyan nyilvános esemény, ahol ne aludna el.
Válasz erre
0
0
Takagi
2026. március 03. 20:55
Nagyon helyes! Csak keményen a nácibarátokkal szemben.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!