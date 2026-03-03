Ft
szijjártó péter európai unió magyarország Magyar Péter

Szijjártó szerint nem kell sokat matekozni: az ukránok pénze korábban fogy el, mint a mi kőolajunk

2026. március 03. 19:30

A külügyminiszter úgy látja, Ukrajnában a háború egy üzleti modell.

2026. március 03. 19:30
null

Az áprilisi választásig nem várható előrelépés a Barátság kőolajvezeték ügyében, de ha marad a mostani kormány, akkor az ukránok kénytelenek lesznek megállapodni, mivel előbb fogy el a pénzük, mint a mi kőolajunk – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint kedden Szolnokon.

A tárcavezető a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diákjai előtt tartott beszédében azon véleményének adott hangot, hogy a Barátság kőolajvezeték blokkolásának ügyében a közelgő választásig már nem lesz előrelépés, ugyanis Ukrajna épp ennek kimenetelét próbálja befolyásolni a tranzit leállításával.

„A vezetéket üzemeltető ukrán cég csomószor jelezte már a MOL számára, hogy a vezeték rendben van, és kizárólag politikai utasításra várnak, hogy indíthassák a szállítást. Az sem véletlen, hogy nem engedik oda a magyar meg a szlovák ellenőröket, hogy megnézhessük, hogy mi a probléma. Az EU-s ellenőröket sem engedik be, ebből látszik, hogy egy óriási blamától tartanak” – húzta alá.

Ukrajnában a háború egy üzleti modell

„Azt gondolom, hogy a helyzet egyértelmű. Tehát ha megnyerjük a választást, amire azért jó esély van, és mi folytatjuk, akkor az ukránoknak velünk kell együtt létezni, és az ő pénzük korábban fogy el, mint a mi kőolajunk” – tette hozzá.

Szijjártó Péter ennek kapcsán leszögezte, hogy Ukrajnában ma a háború az egy üzleti modell.

„Tehát az a pénz, amit az ukránok kapnak az Európai Uniótól a háború miatt, az több, mint amit az ukrán gazdaság békeidőben elő tud állítani. Eddig az ukránok az elmúlt négy évben 193 milliárd eurót kaptak az Európai Uniótól. 193 milliárd eurót. Ők ugye abból élnek, amit az EU-tól kapnak. És hát hogy is mondjam, az életstílus azért az látszik. Ezért fontos nekik ez a 90 milliárd eurós úgymond hadikölcsön, (…) mert elfogy a pénz. És ha világossá válik, hogy négy évig még minket kell nézniük minimum, akkor muszáj lesz megállapodniuk a választás után egyből” – emelte ki.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

 

 

Dixtroy
2026. március 03. 20:47
Ha ezzel kipörgetik választásig, utána már nekünk nem lesz sürgős.
csalodtamafideszben
2026. március 03. 20:38
„az ukránok pénze korábban fogy el, mint a mi kőolajunk“ Akkor a főnököd miért lobogtatja a kinyomtatott google maps-et? Miért égeti magát?
Obsitos Technikus
2026. március 03. 20:30
Ámen! Úgy legyen!
figyelő4322
2026. március 03. 20:27
SCsá 2026. március 03. 13:51 • Szerkesztve "Az a baj, hogy ez csaucseszku reinkarnáció zselé úgy gondolkodik, hogy a népe le van sz@rva..." Ez igaz. A Pö.Tiszaros is ugyanúgy gondolkodik. Ezért nem szabad beszavazni a hatalomba Poloskát! Ő sem az országa érdekeit képviseli, hanem az aranybudis maffiózó haverjai parancsait követi. Poloskával az aranybudis maffia kerülne hatalomra Magyarországon IS!
