közel - kelet irán támadás egyesült államok

Kiszivárgott hírszerzési elemzés: az irániak bosszúból olyan lépésre készülnek, amely véget vethet a világnak, ahogyan azt ma ismerjük

2026. március 03. 20:57

Bosszút akarnak állni az ajatollah meggyilkolásáért.

2026. március 03. 20:57
null

Irán szövetségeseivel amerikai földön készülhet támadásra válaszul a szombati amerikai–izraeli légicsapásokra, amelyekben az ország legfelsőbb vezetője, Ali Hámenei is életét vesztette – írta a Reuters amerikai hírszerzési információkra hivatkozva.

A hírszerzés által február 28-án készített kockázatelemzés szerint 

„nagy a valószínűsége” annak, hogy Irán és szövetségesei célzott támadásokat tervezhetnek az Egyesült Államok ellen,

 bár nagyszabású, összehangolt támadásra nem számítanak. A jelentés szerint rövid távon a legnagyobb fenyegetést az amerikai hálózattal szembeni alacsony szintű kibertámadások jelentik.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter a következőt nyilatkozta: „Közvetlen együttműködésben állunk szövetségi hírszerzési és bűnüldöző partnereinkkel, és továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük, valamint megakadályozzuk a belföldön fenyegető potenciális veszélyeket.”

Az amerikai hírszerzés értékelése szerint Irán valószínűleg folytatni fogja a támadásokat az Egyesült Államok és szövetségesei ellen a Közel-Keleten, és nagy valószínűséggel az amerikai kormány magas rangú tisztviselőit fogja hibáztatni a belföldi tiltakozások miatt.

Vasárnap egy bárban történt lövöldözés Texasban, Austinban, amelyben legalább két ember meghalt. A vizsgálatot folytató hatóságok szerint még túl korai lenne azt állítani, hogy a fegyveres támadót az iráni háború motiválta. Ugyanakkor a Reuters birtokába jutott egy fénykép, amelyen a rendőrök által lelőtt fegyveres férfi látható, aki egy „IRAN” feliratú, iráni zászlós pólót viselt.

Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP


 

 

Mantinka
2026. március 03. 23:11
Világvége! A Magyar Nyírfatermesztők Szövetségének hírszerzőinek tulajdonába került egy olyan wc-papír tekercs, amelyen feljegyzések vannak, miszerint a gonosz az egész Univerumot el akarja pusztítani! Szigorúan csak április 12 után! Még szerencse, hogy tudunk a fideszre szavazni!
johannluipigus
2026. március 03. 22:24
Jáj.
yalaelnok
2026. március 03. 22:21
és? mit? aki ezt a címet adta, az nooormális?
templar62
2026. március 03. 21:45
A műholdak , önállóan repülő tárgyak .A Föld forgásával megegyező irányba . Több ezres a keringési sebességük . Nomármost : aki sót hint ezekkel az eszközökkel ellentétes irányba , az elég arra , hogy a holdak működésképtelenné váljanak .
