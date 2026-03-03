Kiszivárgott hírszerzési elemzés: az irániak bosszúból olyan lépésre készülnek, amely véget vethet a világnak, ahogyan azt ma ismerjük

bár nagyszabású, összehangolt támadásra nem számítanak. A jelentés szerint rövid távon a legnagyobb fenyegetést az amerikai hálózattal szembeni alacsony szintű kibertámadások jelentik.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter a következőt nyilatkozta: „Közvetlen együttműködésben állunk szövetségi hírszerzési és bűnüldöző partnereinkkel, és továbbra is szorosan figyelemmel kísérjük, valamint megakadályozzuk a belföldön fenyegető potenciális veszélyeket.”

Az amerikai hírszerzés értékelése szerint Irán valószínűleg folytatni fogja a támadásokat az Egyesült Államok és szövetségesei ellen a Közel-Keleten, és nagy valószínűséggel az amerikai kormány magas rangú tisztviselőit fogja hibáztatni a belföldi tiltakozások miatt.

Vasárnap egy bárban történt lövöldözés Texasban, Austinban, amelyben legalább két ember meghalt. A vizsgálatot folytató hatóságok szerint még túl korai lenne azt állítani, hogy a fegyveres támadót az iráni háború motiválta. Ugyanakkor a Reuters birtokába jutott egy fénykép, amelyen a rendőrök által lelőtt fegyveres férfi látható, aki egy „IRAN” feliratú, iráni zászlós pólót viselt.

Nyitókép: Alberto PIZZOLI / AFP