Az iskola az a hely, ahol megtanulunk erősebbé válni

A 21. század egyik legnagyobb kihívása, hogy gyermekeink olyan világban nőnek fel, ahol a mozgás már nem természetes része a mindennapoknak. Soha nem volt még ilyen fontos, hogy az iskolák megtartsák azt a szerepüket, amelyben nem csupán tudást adnak át, hanem a jövő nemzedékének testi-lelki egészségét is építik.
A Magyar Diáksport Szövetségnél hisszük, hogy az iskola lehet az a hely, ahol megtanulunk erősebbé válni – nemcsak fizikailag, hanem kitartásban, önismeretben, közösségben is. Ahol a mozgás nem feladat, hanem élmény. Ahol a sport nem kiváltság, hanem minden gyermek alapvető lehetősége. Ez a meggyőződés vezérelt bennünket akkor is, amikor az MCC kezdeményezéséhez csatlakozva létrehoztuk az iskolaiegészség- és diáksportrangsort. Szerettük volna megmutatni, hogy azok az intézmények, amelyek következetesen figyelmet fordítanak tanulóik fittségi állapotára, és támogatják a tehetségeket, valójában a jövőbe fektetnek be. Munkájuk túlmutat az iskolai falakon: közösséget formál, szemléletet ad, élethosszig tartó mintákat alakít ki.
A rangsor ezért nem egyszerűen adatok összessége. Sokkal inkább tükröt tart: megmutatja, hol tart az ország az egészségtudatos, aktív iskolák felé vezető úton. És egyben iránytű is, példaként állítja elénk azon iskolákat, amelyek a legnagyobb erővel mozdulnak ezen az úton előre.
Hiszem, hogy a magyar közoktatás jövője szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, milyen életmódbeli alapokat adunk a gyermekeinknek. Bízom benne, hogy ez a rangsor hozzájárul ahhoz, hogy egyre több szülő, pedagógus és döntéshozó felismeri: az egészség nem mellékszál, hanem az iskola valódi küldetésének része.
A Magyar Diáksport Szövetség a sporttevékenységek és a sportágak népszerűsítése és a tanulók egészséges életmódra nevelése céljából idén ősszel 39. alkalommal hirdette meg a Diákolimpiát az ország valamennyi általános és középiskolájában. A Diákolimpia versenyrendszerében minden olyan tanuló elindulhat, aki az adott tanévben bármely magyar-országi általános és középfokú iskolába beiratkozott, és az adott verseny időpontjában az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, így a jogosult gyermekek száma évről évre 1,2 millió. A 2024–2025-ös tanévben több mint 360 ezer nevezést rögzítettek 3100 iskolából, ez összesen 173 ezer tanuló részvételét jelentette. A diákolimpia mint tehetséggondozó versenyrendszer jelentőségét alátámasztja, hogy amióta országos tanulmányi versenyként van besorolva, a döntőin elért helyezésekért a legtöbb felsőoktatási intézmény pluszpontokat ad a felvételi eljárás során.
A szerző a Magyar Diáksport Szövetség elnöke
Nyitókép: MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG