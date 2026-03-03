Az iskola az a hely, ahol megtanulunk erősebbé válni

A Magyar Diáksport Szövetségnél hisszük, hogy az iskola lehet az a hely, ahol megtanulunk erősebbé válni – nemcsak fizikailag, hanem kitartásban, önismeretben, közösségben is. Ahol a mozgás nem feladat, hanem élmény. Ahol a sport nem kiváltság, hanem minden gyermek alapvető lehetősége. Ez a meggyőződés vezérelt bennünket akkor is, amikor az MCC kezdeményezéséhez csatlakozva létrehoztuk az iskolaiegészség- és diáksportrangsort. Szerettük volna megmutatni, hogy azok az intézmények, amelyek következetesen figyelmet fordítanak tanulóik fittségi állapotára, és támogatják a tehetségeket, valójában a jövőbe fektetnek be. Munkájuk túlmutat az iskolai falakon: közösséget formál, szemléletet ad, élethosszig tartó mintákat alakít ki.

Fotó: MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG

A rangsor ezért nem egyszerűen adatok összessége. Sokkal inkább tükröt tart: megmutatja, hol tart az ország az egészségtudatos, aktív iskolák felé vezető úton. És egyben iránytű is, példaként állítja elénk azon iskolákat, amelyek a legnagyobb erővel mozdulnak ezen az úton előre.