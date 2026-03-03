Ft
balogh gábor magyar diáksport szövetség iskola diákolimpia

Az iskola az a hely, ahol megtanulunk erősebbé válni

2026. március 03. 21:07

A Magyar Diáksport Szövetség a sporttevékenységek és a sportágak népszerűsítése és a tanulók egészséges életmódra nevelése céljából idén ősszel 39. alkalommal hirdette meg a Diákolimpiát az ország valamennyi általános és középiskolájában.

2026. március 03. 21:07
null
Balogh Gábor
Balogh Gábor

Balogh Gábor írása a Mandiner különszámában

A 21. század egyik legnagyobb kihívása, hogy gyermekeink olyan világban nőnek fel, ahol a mozgás már nem természetes része a mindennapoknak. Soha nem volt még ilyen fontos, hogy az iskolák megtartsák azt a szerepüket, amelyben nem csupán tudást adnak át, hanem a jövő nemzedékének testi-lelki egészségét is építik.

A Magyar Diáksport Szövetségnél hisszük, hogy az iskola lehet az a hely, ahol megtanulunk erősebbé válni – nemcsak fizikailag, hanem kitartásban, önismeretben, közösségben is. Ahol a mozgás nem feladat, hanem élmény. Ahol a sport nem kiváltság, hanem minden gyermek alapvető lehetősége. Ez a meggyőződés vezérelt bennünket akkor is, amikor az MCC kezdeményezéséhez csatlakozva létrehoztuk az iskolaiegészség- és diáksportrangsort. Szerettük volna megmutatni, hogy azok az intézmények, amelyek következetesen figyelmet fordítanak tanulóik fittségi állapotára, és támogatják a tehetségeket, valójában a jövőbe fektetnek be. Munkájuk túlmutat az iskolai falakon: közösséget formál, szemléletet ad, élethosszig tartó mintákat alakít ki.

Fotó: MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG

A rangsor ezért nem egyszerűen adatok összessége. Sokkal inkább tükröt tart: megmutatja, hol tart az ország az egészségtudatos, aktív iskolák felé vezető úton. És egyben iránytű is, példaként állítja elénk azon iskolákat, amelyek a legnagyobb erővel mozdulnak ezen az úton előre.

Hiszem, hogy a magyar közoktatás jövője szempontjából az egyik legfontosabb kérdés, milyen életmódbeli alapokat adunk a gyermekeinknek. Bízom benne, hogy ez a rangsor hozzájárul ahhoz, hogy egyre több szülő, pedagógus és döntéshozó felismeri: az egészség nem mellékszál, hanem az iskola valódi küldetésének része.

Diákolimpia

A Magyar Diáksport Szövetség a sporttevékenységek és a sportágak népszerűsítése és a tanulók egészséges életmódra nevelése céljából idén ősszel 39. alkalommal hirdette meg a Diákolimpiát az ország valamennyi általános és középiskolájában. A Diákolimpia versenyrendszerében minden olyan tanuló elindulhat, aki az adott tanévben bármely magyar­-országi általános és középfokú iskolába beiratkozott, és az adott verseny időpontjában az intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, így a jogosult gyermekek száma évről évre 1,2 millió. A 2024–2025-ös tanévben több mint 360 ezer nevezést rögzítettek 3100 iskolából, ez összesen 173 ezer tanuló részvételét jelentette. A diákolimpia mint tehetség­gondozó versenyrendszer jelentőségét alátámasztja, hogy amióta országos tanulmányi versenyként van besorolva, a döntőin elért helyezésekért a legtöbb felsőoktatási intézmény pluszpontokat ad a felvételi eljárás során. 

A szerző a Magyar Diáksport Szövetség elnöke

Nyitókép: MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG
 

Ma az iskola az a hely ahol tanulsz egy csomó dolgot amire nem lesz szükséged. 1) Kell tudni írni (kalligráfia), olvasni. Meg egy kis alapműveltség irodalomból (ami lefedi a történelmet s földrajzot is). A szókincs miatt. A retorika (beszéd) fejlesztése miatt. 2) Kell tudni számolni. Algebra és geometria. A geometria fontos az apsztrakt gondolkodás miatt. A logika fejlesztése miatt. Az informatika elméletileg ide tartozna. 3) Kell sportolni. Meg kell tanulni a légző gyakorlatokat, a bemelegítést, az úszás, kerékpározás és futás fontos. A tapintás fejlesztése. 4) Kell a zene. Mert "zene nélkül mit érek én". Az éneklés elsajátítása. A hallás fejlesztése. 5* Kell az informatika. El kell sajátítani az alapvető Linuxos képességeket is. Bash programnyelv. Testneveléssel kell kezdeni minden iskolanapot. Majdnem quadrivium, csak az informatika a plusz 1. Kézzel írni, számolni, lábbal sportolni. Ésszel olvasni, beszélni, gondolkodni. Zenével érezni. ---- A szakosítást a középiskolák elvégzik.
