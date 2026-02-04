Most érkezett: lövöldözés volt egy felvidéki általános iskolában, többen megsérültek (VIDEÓ)

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Az eset kapcsán az oktatási miniszter is megszólalt.
Egy vágújhelyi iskolában airsoft fegyverrel lövöldözött egy tanuló szerdán, az incidens során két másik diák könnyebb sérüléseket szenvedett – számolt be a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség, amelyet a Bors szemlézett.
Az eset a Szent József Egyesített Iskolában történt, ahol sajtóinformációk szerint egy hatodik osztályos általános iskolás műanyag lövedékeket kilövő airsoft pisztollyal adott le lövéseket osztálytársaira. Két diák megsérült, sérüléseiket a helyszínen ellátták, kórházi kezelésre egyiküknek sem volt szüksége.
A helyszínre rendőrök érkeztek, akik vizsgálják az eset pontos körülményeit, valamint azt is, hogy a lövöldözés mögött szándékosság állt-e, vagy „csupán” felelőtlen játék fajult el. A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket.
Tomáš Drucker szlovák oktatásügyi miniszter élesen reagált az esetre: veszélyes felelőtlenségnek nevezte a történteket, és hangsúlyozta, elfogadhatatlan, hogy gyerekek bármilyen fegyvert – még ha az nem is éles – vigyenek be az iskolába. A miniszter szerint az ügy ismét rámutat arra, hogy az iskolák biztonságát és a szülői felelősséget sem lehet félvállról venni.
Nyitókép: X