Most érkezett: lövöldözés volt egy felvidéki általános iskolában, többen megsérültek (VIDEÓ)

Egy vágújhelyi iskolában airsoft fegyverrel lövöldözött egy tanuló szerdán, az incidens során két másik diák könnyebb sérüléseket szenvedett – számolt be a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség, amelyet a Bors szemlézett.

Az eset a Szent József Egyesített Iskolában történt, ahol sajtóinformációk szerint egy hatodik osztályos általános iskolás műanyag lövedékeket kilövő airsoft pisztollyal adott le lövéseket osztálytársaira. Két diák megsérült, sérüléseiket a helyszínen ellátták, kórházi kezelésre egyiküknek sem volt szüksége.