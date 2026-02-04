Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tomáš drucker iskola lövöldözés

Most érkezett: lövöldözés volt egy felvidéki általános iskolában, többen megsérültek (VIDEÓ)

2026. február 04. 17:39

Az eset kapcsán az oktatási miniszter is megszólalt.

2026. február 04. 17:39
null

Egy vágújhelyi iskolában airsoft fegyverrel lövöldözött egy tanuló szerdán, az incidens során két másik diák könnyebb sérüléseket szenvedett – számolt be a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség, amelyet a Bors szemlézett.

Az eset a Szent József Egyesített Iskolában történt, ahol sajtóinformációk szerint egy hatodik osztályos általános iskolás műanyag lövedékeket kilövő airsoft pisztollyal adott le lövéseket osztálytársaira. Két diák megsérült, sérüléseiket a helyszínen ellátták, kórházi kezelésre egyiküknek sem volt szüksége.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé
Tovább a cikkhezchevron

A helyszínre rendőrök érkeztek, akik vizsgálják az eset pontos körülményeit, valamint azt is, hogy a lövöldözés mögött szándékosság állt-e, vagy „csupán” felelőtlen játék fajult el. A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket.

Tomáš Drucker szlovák oktatásügyi miniszter élesen reagált az esetre: veszélyes felelőtlenségnek nevezte a történteket, és hangsúlyozta, elfogadhatatlan, hogy gyerekek bármilyen fegyvert – még ha az nem is éles – vigyenek be az iskolába. A miniszter szerint az ügy ismét rámutat arra, hogy az iskolák biztonságát és a szülői felelősséget sem lehet félvállról venni.

Nyitókép: X

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bicsike
2026. február 04. 18:38
Zsola te vagy az?
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2026. február 04. 18:17
nem volt lovoldozes, es senki nem serult meg a tobbi stimmel
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. február 04. 18:03
Airsoft? Lassú a fejlődés.
Válasz erre
0
0
haxima
2026. február 04. 17:59
Hehe. A tótok még erre is képtelenek… nouveley, rokonod volt? Biztos, beltejes tótok
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!