rendszer byd kínai technológia

Sokkot kapott az európai autóipar: bevetették a kínai csodafegyvert, ami 9 perc alatt teletankolja a villanyautókat

2026. március 17. 20:13

A BYD kilencperces villámtöltési technológiája alapjaiban rajzolja át a globális elektromobilitási piacot. A hazai iparban is fontos, hogy a magyar mérnöki tudásra építő kutatás-fejlesztésre fókuszáljunk.

A globális elektromosjármű-ipar egyik legmakacsabb akadálya évtizedek óta a hosszadalmas töltési idő, amely sok potenciális vásárlót tart a belső égésű motorok mellett. A kínai BYD azonban a most bemutatott 1500 kW teljesítményű villámtöltési rendszerével és a továbbfejlesztett Blade akkumulátorával lényegében felszámolta ezt a technológiai gátat. Az új rendszer elképesztő teljesítményre képes, hiszen  

a járművek mindössze 9 perc alatt 97 százalékos töltöttségi szintre hozhatók.  

Ez a sebesség már a hagyományos üzemanyagok tankolási idejével vetekszik, ami alapjaiban formálhatja át a fogyasztói szokásokat. A mérnökök a belső szerkezeti innovációknak köszönhetően az akkumulátorcsomagok energiasűrűségét is 5 százalékkal növelték. Ez a finomhangolás a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új technológia akár 1000 kilométeres hatótávolságot is képes garantálni, ráadásul mindezt úgy, hogy a cellák élettartama és biztonsági mutatói egyáltalán nem romlanak.

Hálózati korlátok  

Egy 1500 kW-os töltési csúcsterhelés természetesen azonnal felveti a villamosenergia-hálózatok teherbírásának kérdését.  

A jelenlegi európai és ázsiai infrastruktúra ugyanis a legtöbb helyen nem áll készen ilyen extrém, hirtelen jelentkező áramigények kiszolgálására.  

A vertikálisan integrált kínai óriásvállalat azonban erre is házon belüli választ adott. A hálózati korlátok leküzdése érdekében a BYD saját akkumulátoros energiatárolókkal integrált töltőállomásokat fejlesztett ki, amelyeket gőzerővel telepít is, főként egyelőre Kínában. 

Ezek a pufferként működő rendszerek tehermentesítik az alaphálózatot, miközben folyamatosan biztosítják a villámtöltéshez szükséges csúcsteljesítményt. A tervek és a már zajló beruházások alapján a vállalat az év végéig 20 ezer ilyen integrált állomást helyez üzembe, ám ahogy említettük: elsősorban a kínai piacon. 

A cél a prémiumszegmens 

A forradalmi megoldás nem marad meg a távol-keleti laboratóriumok és tesztpályák falai között, hanem azonnal kilép a globális színtérre. A technológia elsőként a prémiumkategóriás Denza Z9GT modellben érkezik meg az európai vásárlókhoz. Ez az autó, amely tisztán elektromos és plug-in hibrid hajtással is készül, és a következő hetekben debütál a kontinensen. A stratégia egyértelmű:  

az új innovációt először a fizetőképesebb, magasabb presztízsű rétegekben tesztelik és teszik elfogadottá.  

Az előzetes iparági hírek alapján a jármű indulóára 75 ezer és 100 ezer euró között alakulhat, ami jelzi, hogy a kínai gyártók már régen nemcsak az olcsó tömegtermelésben gondolkodnak, hanem a legmagasabb hozzáadott értékű kategóriákban is frontális támadást indítottak a nyugati márkák ellen. 

Az iparpolitika válaszútja 

Ezen a ponton érdemes kilépni a puszta műszaki adatok mögül, és megvizsgálni, mit is jelent ez a brutális ázsiai tempó a régiónk számára. A kínai technológiai dominancia legújabb elektromobilitási szintlépése ugyanis rávilágít térségünk jelenlegi sebezhetőségére a globális ipari versenyben. Hiába vált hazánk az elmúlt évek tudatos gazdaságpolitikája révén a keleti és nyugati tőke, illetve az elektromosjármű-ipari gyártási kapacitások egyik első számú európai bázisává, az összkép árnyaltabb.  

A vertikálisan felépülő ázsiai óriásvállalatok innovációs sebessége tartósan kiszolgáltatottá teszi azokat a nemzetgazdaságokat, amelyek pusztán az összeszerelői funkciókra és a betelepülő tőkére építik a gazdasági modelljüket. 

Kitörési pontok  

Az óriási ázsiai akkumulátortechnológiai ugrás és a komplett ökoszisztémák házon belüli fejlesztése egyértelműen bizonyítja, hogy a magas hozzáadott értékű kutatási folyamatok és a mérnöki tudás továbbra is Keleten koncentrálódik. A hazai iparpolitika számára ez egy kritikus döntési pont, hiszen a magyar gazdaság sikeres felzárkózásának immár egyetlen reális záloga van.  

Intézményesített és célzott módon be kell csatornázni a hazai mérnöki kompetenciákat a globális innovációs értékláncokba.  

A feladat az, hogy a nálunk működő gyárak ne csak termeljenek, hanem kutassanak és fejlesszenek is, magyar szakemberek bevonásával. Ellenkező esetben a régió menthetetlenül megreked a mások által kitalált fejlesztéseket csupán végrehajtó periféria szintjén. 

 

További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.    

 

 Nyitókép: STAN HONDA / AFP

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nagymester-b-2
2026. március 17. 21:05
Valahol azt olvastam hogy a volkswagen 50.000 fős leépítést tervez 2030-ig. Lehet még ez is idealista terv volt.....
vez-ker
2026. március 17. 20:42
A thorium alapú atomerőművek megoldást jelenthetnek. Zéro CO2, biztonságos, éjjel nappal üzemel és thoriumból sokkal több van mint uránból. Olcsóbb és megbízhatóbb lehet mint bármi más. A kínaiak és az amcsik sokat fektetnek a thorium alapú atomerőművekbe. A thorium alapú atomerőművek által termelt áramot hidrogén termelésére lehet használni. Egy egységnyi villamos energiából és vízből - akár tengervízből is - kb 5 - 6 egységnyi energiát képviselő hidrogént lehet előállítani. A legnagyobb műszaki probléma a hidrogént szolglátató biztonságos "benzinkutak" megépitése. De ott is van haladás. Már dolgoznak hig fogpaszta szerű hidrogén űzemanyag fejlesztésén amit nem kell hűteni De sajnos a szélerőművekben utazó lobby nagyon erős. Egy pár bőröndnyi pénz az atomerőmű loobytól a brüsszeli patkányoknak ezt is megoldaná
nuevoreynuevaley
2026. március 17. 20:36
Be kell tiltani a villanyautokat, problem solved
annamargit
2026. március 17. 20:35
Már csak az energiakésztés bölcsek kövét kell Merznek a német mérnökökkel iziben kifejlesztetni. Orosz, kínai találmányokat szankcionálni, minden erővel az ukrán végeérhetetlen know how-nak teret biztosítani. Elsősorban anyagi támogatással. Most már Merznek nem a hazudozástól, hanem a szomorúságtól nyúlik meg az orra. Ez szó szerint szélmalomharc .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!