Sokkot kapott az európai autóipar: bevetették a kínai csodafegyvert, ami 9 perc alatt teletankolja a villanyautókat

A globális elektromosjármű-ipar egyik legmakacsabb akadálya évtizedek óta a hosszadalmas töltési idő, amely sok potenciális vásárlót tart a belső égésű motorok mellett. A kínai BYD azonban a most bemutatott 1500 kW teljesítményű villámtöltési rendszerével és a továbbfejlesztett Blade akkumulátorával lényegében felszámolta ezt a technológiai gátat. Az új rendszer elképesztő teljesítményre képes, hiszen

a járművek mindössze 9 perc alatt 97 százalékos töltöttségi szintre hozhatók.

Ez a sebesség már a hagyományos üzemanyagok tankolási idejével vetekszik, ami alapjaiban formálhatja át a fogyasztói szokásokat. A mérnökök a belső szerkezeti innovációknak köszönhetően az akkumulátorcsomagok energiasűrűségét is 5 százalékkal növelték. Ez a finomhangolás a gyakorlatban azt jelenti, hogy az új technológia akár 1000 kilométeres hatótávolságot is képes garantálni, ráadásul mindezt úgy, hogy a cellák élettartama és biztonsági mutatói egyáltalán nem romlanak.