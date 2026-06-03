Megváltoztathatja az űrkutatást az ex-NASA-mérnök cége: forradalmi technológián dolgozik a startup

Egy volt NASA-mérnök, dr. Charles Buhler által alapított startup, az Exodus Propulsion Technologies egy olyan hajtómű kifejlesztésén dolgozik, amely a hagyományos rakétáktól eltérően nem használ hajtóanyagot, és nem rendelkezik mozgó alkatrészekkel – derül ki a vállalat weboldaláról.

A laboratóriumi kísérletek során az eszköz képes volt ellensúlyozni a gravitációt, azaz olyan gyorsulási szintre jutott, amely elméletileg lehetővé tenné egy tárgy levegőben tartását.

A tudományos közösség ugyanakkor óvatos, mivel a múltban hasonló ígéretekkel kecsegtető projektek végül elbuktak a független ellenőrzéseken: a mérési eredményekről bebizonyosodott, hogy azok csupán technikai hibákból adódtak. Egyelőre az Exodus Propulsion Technologies eredményeit sem erősítették meg független szakértői vizsgálatok. A technológia valódi működőképességét csak az űrben végzett tesztek igazolhatják véglegesen.