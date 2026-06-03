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mérnök exodus nasa charles buhler űrkutatás technológia

Megváltoztathatja az űrkutatást az ex-NASA-mérnök cége: forradalmi technológián dolgozik a startup

2026. június 03. 09:26

Egy olyan hajtóművön dolgoznak, amely nem használ hajtóanyagot.

2026. június 03. 09:26
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Egy volt NASA-mérnök, dr. Charles Buhler által alapított startup, az Exodus Propulsion Technologies egy olyan hajtómű kifejlesztésén dolgozik, amely a hagyományos rakétáktól eltérően nem használ hajtóanyagot, és nem rendelkezik mozgó alkatrészekkel – derül ki a vállalat weboldaláról.

A laboratóriumi kísérletek során az eszköz képes volt ellensúlyozni a gravitációt, azaz olyan gyorsulási szintre jutott, amely elméletileg lehetővé tenné egy tárgy levegőben tartását.

A tudományos közösség ugyanakkor óvatos, mivel a múltban hasonló ígéretekkel kecsegtető projektek végül elbuktak a független ellenőrzéseken: a mérési eredményekről bebizonyosodott, hogy azok csupán technikai hibákból adódtak. Egyelőre az Exodus Propulsion Technologies eredményeit sem erősítették meg független szakértői vizsgálatok. A technológia valódi működőképességét csak az űrben végzett tesztek igazolhatják véglegesen.

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Nyitókép: CHANDAN KHANNA / AFP

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
stormy
2026. június 03. 13:03
szerintem kigyolajjal kenegeti a csapágyakat.
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nemecsek-3
2026. június 03. 10:35
Orvosi terápiás kezelés során állapotelemzés céljából íratták vele a tanulmányt
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Nasi12
2026. június 03. 10:26
"Egy olyan hajtóművön dolgoznak, amely nem használ hajtóanyagot." Akkor az hajtótlanmű lenne. Egyébként volt egy fehérvári házaspár aki fénnyel etette csak a gyerekét. Börtönben végezték.
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egyszeri
•••
2026. június 03. 09:46 Szerkesztve
Hát, ez a cikk tényleg a nesze semmi fogd meg jól kategória! Mi az, hogy nem használ hajtóanyagot? Még a Verne által leírt Hold-utazásban is használtak hajtóanyagot amivel kilőtték a "kabint"! Ha elektromágneses gyorsítást használnának, ahhoz is kell energia, vagyis hajtóanyag. A maglev vonatok se csak úgy meghajtás nélkül száguldoznak.
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