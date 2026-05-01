Óriási siker: megcélozta a Holdat a magyar vállalat

A REMRED partnereként a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriuma felel a küldetés tudományos tartalmáért.

„A Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kisműholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük versenyelőnyünket” – idézi a közlemény Zábori Balázst, a REMRED Zrt. alapítóját és szakmai vezetőjét.

A REMRED Technológia Fejlesztő Zrt. a 4iG Csoport űr- és védelmi technológiai portfóliójának meghatározó vállalata, mára a közép-kelet-európai régió egyik vezető kisműholdfejlesztőjévé vált. A társaság csaknem 50 évnyi űrmérnöki tapasztalattal a háta mögött kínál komplex megoldásokat: a műholdas rendszerek fejlesztésétől az űridőjárás- és űrsugárzás-monitorozó berendezések gyártásáig – tudatták.

Magyar űripari központ nyílik hamarosan

Magyarország legnagyobb ESA-szerződött partnereként a REMRED olyan történelmi jelentőségű missziókban vállal szerepet, mint az emberes holdraszállást támogató Artemis-Lunar Gateway program vagy a Comet Interceptor bolygóközi küldetés. Kiemelt szerepet tölt be a HUSAT programban, amely a legnagyobb magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban – írták.