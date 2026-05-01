esa európai űrügynökség űrközpont fejlesztés hold technológia 4ig

Óriási siker: megcélozta a Holdat a magyar vállalat

2026. május 01. 17:20

A REMRED Technológia Fejlesztő Zrt. a 4iG Csoport űr- és védelmi technológiai portfóliójának meghatározó vállalata, amely rövidesen űrközpontot is nyit.

A REMRED Technológia Fejlesztő Zrt.-t kérte fel az Európai Űrügynökség (ESA) arra, hogy egy konzorcium vezetőjeként irányítsa a MoonRAD nevű kutatási projektet az ügynökség holdprogramjában – közölte a társaság az MTI-vel.

A közlemény szerint 

a MoonRAD program célja egy körülbelül 300 kilogrammos, Hold körüli pályára szánt műhold fejlesztése.

A Hold körüli térség a következő évtized egyik meghatározó működési és gazdasági zónájává válik. A MoonRAD misszió célja egy olyan műhold fejlesztése, amely a Hold körüli térségben nyújt kulcsfontosságú szolgáltatásokat, többek között kommunikáció, navigáció és űridőjárás-monitorozás terén. A projekt emellett a Hold környezetének vizsgálatára is fókuszál, különös tekintettel a sugárzási viszonyokra, amelyek kritikusak a jövőbeli űrmissziók szempontjából. A fejlesztés hozzájárul Európa hangsúlyosabb jelenlétéhez a most alakuló piaci környezetben – fejtették ki.

Van, ahol még megőrizhetjük versenyelőnyünket

A REMRED partnereként a HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratóriuma felel a küldetés tudományos tartalmáért.

„A Holdért folyó globális űripari versenyben Európa jelenleg komoly kihívásokkal néz szembe, de a kisműholdas technológia az a terület, ahol még megőrizhetjük versenyelőnyünket” – idézi a közlemény Zábori Balázst, a REMRED Zrt. alapítóját és szakmai vezetőjét.

A REMRED Technológia Fejlesztő Zrt. a 4iG Csoport űr- és védelmi technológiai portfóliójának meghatározó vállalata, mára a közép-kelet-európai régió egyik vezető kisműholdfejlesztőjévé vált. A társaság csaknem 50 évnyi űrmérnöki tapasztalattal a háta mögött kínál komplex megoldásokat: a műholdas rendszerek fejlesztésétől az űridőjárás- és űrsugárzás-monitorozó berendezések gyártásáig – tudatták.

Magyar űripari központ nyílik hamarosan

Magyarország legnagyobb ESA-szerződött partnereként a REMRED olyan történelmi jelentőségű missziókban vállal szerepet, mint az emberes holdraszállást támogató Artemis-Lunar Gateway program vagy a Comet Interceptor bolygóközi küldetés. Kiemelt szerepet tölt be a HUSAT programban, amely a legnagyobb magánkezdeményezésben és finanszírozásban megvalósuló műholdprogram Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban – írták.

A vállalat nemzetközi súlyát tovább növeli a várhatóan 2026-ban megnyíló REMTECH űripari központ. A zöldmezős beruházásban épülő mintegy 4000 négyzetméteres technológiai és gyártóközpontban – ahol 1500 négyzetméteres speciális laboratórium működik majd – 

maximum 650 kilogramm tömegű, alacsony Föld körüli pályára szánt műholdak fejlesztését, gyártását, összeszerelését, integrációját és tesztelését végzik majd Európában egyedülálló moduláris technológiával 

– közölték.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

A Pille után is sikerült nagyot villantanunk az űrben – forradalmi áttörést hozhat az új magyar sugárzásmérő

A magyar kutatók évtizedek óta világszínvonalú műszerekkel segítik az űrkutatást. Ezek közül kiemelkedett a Pille sugárzásmérő, melynek újabb modelljei még ma is szolgálnak az űrállomáson. Azonban RadNano Infinity műszerrrel megérkezett a „trónkövetelő". Géczy Gáborral, a 27G-Technology Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk e újgenerációs eszközről.

 

akitiosz
2026. május 01. 18:01
A célzás még egyáltalán nem siker. Na pláne nem óriási! A Holdat bárki meg tudja célozni egy sima csúzival. És?
