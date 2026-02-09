A Pille után is sikerült nagyot villantanunk az űrben – forradalmi áttörést hozhat az új magyar sugárzásmérő

Mikorra várhatók az első eredmények? Ezek mely tudományterületek munkáját tudják majd segíteni?

A világon elsőként sikerült egy ilyen űrküldetést a rakéta indításától egészen a visszaérkezésig végigkísérnünk hordozható dózismérőkkel, az akkumulátorok újratöltése nélkül. Úgy gondolom, ez már önmagában is jelentős műszaki eredmény. Január első hetében be is nyújtottunk egy tudományos publikációt az eddig feldolgozott eredmények alapján.

A küldetést követően jellemzően több hónapot vesz igénybe az adatok részletes feldolgozása és a tudományos cikkek elkészítése. A benyújtást követően az eredményeket és következtetéseket független szakértők ellenőrzik, és csak jóváhagyásuk után jelenhetnek meg nyilvánosan.

Számos kutatócsoport várja már a műszerek által szolgáltatott adatokat; a legtöbb érintett számára a saját vizsgálataikhoz szükséges mérési eredményeket előzetesen már el is juttattuk. A sugárzással kapcsolatos adatok kiértékelése a legösszetettebb feladat, mivel több referenciamérést is terveztünk annak érdekében, hogy a lehető legpontosabb következtetéseket tehessük közzé.

Mindössze néhány olyan kutatóközpont létezik, ahol ezek a speciális mérések és tesztek elvégezhetők.

Szerencsére jelentős támogatást kapunk hazai kutatóintézetektől, ugyanakkor sok esetben külföldre is utaznunk kell, hogy speciális berendezésekkel – például részecskegyorsítókkal – kalibrációs méréseket végezhessünk.

Az Axiom-4 küldetés összesen hatvan kísérletének majdnem a fele magyar vonatkozású volt. Mennyire lett most helye a magyar tudományos élet szereplőinek a nemzetközi űrkutatásban? Milyen szerep várhat hazánkra a jövőbeli Hold- és Mars-küldetések során?

A hazai űrtevékenység eddig is komoly és rendkívül színvonalas eredményeket ért el, hiszen

a magyar kutatók és mérnökök évtizedek óta világszínvonalú műszereket, műholdas alrendszereket, sőt adott esetben komplett műholdakat fejlesztettek és építettek.

Kétségtelen, hogy Kapu Tibor útja és az Ax-4 küldetés az eddigi egyik legkiemelkedőbb mérföldkő ebben a folyamatban.

Mind a HUNOR szakemberei, mind mi, kutatók rendkívül értékes tapasztalatokat szereztünk, különösen az emberes űrrepülések területén, és ezek a tapasztalatok a jövőben is közvetlenül hasznosulhatnak. Már most is több hazai kutatócsoportnak – köztük nekünk is – vannak a Hold- és mélyűri kutatásokat célzó, világszínvonalú nemzetközi projektjei.

Az űrkutatás egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be az emberek mindennapjaiban, és úgy gondolom, hogy ezen a területen Magyarország számára kifejezetten kedvezőek a jövőbeli kilátások, legyen szó akár tudományos, akár technológiai vagy ipari együttműködésekről.

Nyitókép: Axiom Space