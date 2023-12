Eddig alig ismert részleteket árult el a világhírű magyar űrhajós

2023. december 08. 13:11

Jelenleg is a magyar űrhajózásért dolgozik Farkas Bertalan, aki emellett jótékonysági programokban is rendszeresen részt vesz. Az első magyar űrhajós most olyan részleteket is elmondott űrutazásáról, amelyekről eddig alig esett szó.

Legendák sora kering Farkas Bertalanról, az első magyar űrhajósról, beleértve az űrbe vitt magyar ételeket, az útitárs TV Macit és a jóval kellemetlenebb helyzeteket is: egyebek mellett a földet éréshez szükséges fékező hajtóművek meghibásodását. A több feszült pillanatot is átélt dandártábornok ezúttal az 1980-as űrutazásának kevésbé ismert részleteiről is mesél a hallgatóknak a Kossuth Rádió Irány az űr! című műsorában. A hallgatók olyan részleteket is megtudhatnak, hogyan indították be a leállt hajtóművet, amikor 250 kilométer magasban el kellett érni az űrállomást. Ekkor hangzott el Farkas Bertalantól: „Én mindent megcsináltam Valerij, könyökölj rá arra az indítógombra, el ne engedd!”. Végül sikerült a kapcsolódás és végre tudták hajtani a jelentős számú kísérletet, többek között a Pille és a Balaton nevű magyar eszközökkel. Hogy pontosan milyen kísérleteket végeztek az űrállomáson, hogyan és mennyit aludtak, valamint hogy miként került aszalt szilva a szkafander zsebébe, az űrkutató nemcsak az űrhajós-jelöltekkel, hanem a hallgatókkal is megosztja a december 10-i Irány az űr! című műsorban. Farkas Bertalan jelenleg is részt vesz abban a programban, amelyben magyar űrhajósokat képeznek ki. A HUNOR programban végzett felkészítő feladatai mellett jótékonysággal is foglalkozik. A közmédia nemzetközi szinten is sikeres Jónak lenni jó! karitatív akcióban a legendás űrhajós annak az űrhajónak a makettjét ajánlotta fel gravírozott aláírásával, amelyben a Szoljut-6 űrállomásra utaztak. A közmédia immár 12 éve működő Jónak lenni jó! jótékonysági programja idén a koraszülöttek és a veleszületett rendellenességgel élő gyermekek fejlesztését segíti. Az ügy mellett egy emberként álltak ki és fogtak össze a magyar sportolók, akik az akció támogatására egyedi gyűjtői tárgyakat ajánlottak fel a program idei kedvezményezettjének, a Semmelweis Egyetem Alapítványnak. Csütörtökön Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya látogatott el a Semmelweis Egyetemre, hogy személyesen is felhívja a figyelmet az koraszülöttek gondozásának fontosságára. A vezetőedző örömmel állt a jó ügy mellé, amelyben a Semmelweis Fejlődéstámogató Központ fejlesztése a cél, hiszen fia is idő előtt jött világra. Az egyedi tárgyak megvásárlásán túl a 13 600-as adományvonalon a 04-es kód megadásával 500 forinttal is bárki segítheti az adománygyűjtő akciót. Nyitóképünkön Farkas Bertalan magyar űrhajós. Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

