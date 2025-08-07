Brüsszel visszakozik, Trump vámokkal fenyeget – Orbán Viktor újabb jóslata igazolódott be

Az Európai Unió azon ígérete, hogy több mint ezer milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államok energia- és infrastruktúrafejlesztésébe, „semmiképp sem kötelező” – közölte Brüsszel csütörtökön. „Az általunk az amerikai adminisztrációnak átadott vállalások az energiafelhasználással és az uniós vállalatok által az amerikai gazdaságba történő befektetésekkel kapcsolatos összesített szándékok” – mondta Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője csütörtökön újságíróknak, hozzátéve, hogy ezek „semmiképp sem kötelezőek”.

A Bizottságnak nincs hatásköre, és soha nem is törekedne arra, hogy ilyen jellegű kötelezettséget kikényszerítsen, de ezek hűen közvetített szándékok”

– tette hozzá.

Az Euracitv emlékeztetett, hogy a nyilatkozat két nappal azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy 35 százalékos vámmal sújtja az EU-t, ha az nem teljesíti a következő három és fél év során, Trump elnöki ciklusában az amerikai infrastruktúrába ígért 600 milliárd dolláros befektetést. Trump kiemelte:

A beruházási ígéret volt az egyik oka annak, hogy a vámokat egy általános 15 százalékos kulcsra csökkentettem, így ha ez nem teljesül, akkor a magasabb vámok vissza fognak térni.”

A befektetési ígéret az EU–USA megállapodás egyik központi eleme, amelyet két héttel ezelőtt kötött meg Trump és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A megállapodás magában foglal egy különálló uniós kötelezettségvállalást is, amely szerint 2028-ig 750 milliárd dollár értékben vásárolnak amerikai energiát. „600 milliárd dollárt adtak nekünk, amit bármire költhetünk” – mondta Trump kedden. „Bármit megtehetek vele. És az volt a cél, hogy ők, akik annyi éven át kihasználtak minket, most fizessenek, és fizetniük kell” – tette hozzá.

A mostani brüsszeli bejelentés azonban inkább tekinthető kényszeredett magyarázkodásnak, mint komolyanvehető üzenetnek, hiszen a megállapodás megkötését követően szinte azonnal olyan hírek láttak napvilágot, miszerint az Európai Bizottságnak fogalma sincs, hogyan fogja az Európai Unió teljesíteni a Trumpnak tett ígéreteket. A Politico például arról írt, hogy a bizottság képviselői tisztában vannak vele, hogy „sehogy” nem tudják majd betartani a megállapodást. „Ez nem olyasmi, amit az EU mint közhivatal garantálhatna. Ez olyasmi, ami magáncégek szándékain múlik” – írták.