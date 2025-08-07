Brüsszel visszakozik, Trump vámokkal fenyeget – Orbán Viktor újabb jóslata igazolódott be

Von der Leyennek fogalma sincs, hogy fogja teljesíteni a Trumpnak tett ígéreteit
Semmit sem tudnak garantálni az ígért ezermilliárdokból – tudta meg a POLITICO.
Egyre világosabb, hogy az EU tényleg elvesztette a vámháború első ütközetét.
Az Európai Unió azon ígérete, hogy több mint ezer milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államok energia- és infrastruktúrafejlesztésébe, „semmiképp sem kötelező” – közölte Brüsszel csütörtökön. „Az általunk az amerikai adminisztrációnak átadott vállalások az energiafelhasználással és az uniós vállalatok által az amerikai gazdaságba történő befektetésekkel kapcsolatos összesített szándékok” – mondta Olof Gill, az Európai Bizottság szóvivője csütörtökön újságíróknak, hozzátéve, hogy ezek „semmiképp sem kötelezőek”.
A Bizottságnak nincs hatásköre, és soha nem is törekedne arra, hogy ilyen jellegű kötelezettséget kikényszerítsen, de ezek hűen közvetített szándékok”
– tette hozzá.
Az Euracitv emlékeztetett, hogy a nyilatkozat két nappal azután hangzott el, hogy Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy 35 százalékos vámmal sújtja az EU-t, ha az nem teljesíti a következő három és fél év során, Trump elnöki ciklusában az amerikai infrastruktúrába ígért 600 milliárd dolláros befektetést. Trump kiemelte:
A beruházási ígéret volt az egyik oka annak, hogy a vámokat egy általános 15 százalékos kulcsra csökkentettem, így ha ez nem teljesül, akkor a magasabb vámok vissza fognak térni.”
A befektetési ígéret az EU–USA megállapodás egyik központi eleme, amelyet két héttel ezelőtt kötött meg Trump és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A megállapodás magában foglal egy különálló uniós kötelezettségvállalást is, amely szerint 2028-ig 750 milliárd dollár értékben vásárolnak amerikai energiát. „600 milliárd dollárt adtak nekünk, amit bármire költhetünk” – mondta Trump kedden. „Bármit megtehetek vele. És az volt a cél, hogy ők, akik annyi éven át kihasználtak minket, most fizessenek, és fizetniük kell” – tette hozzá.
A mostani brüsszeli bejelentés azonban inkább tekinthető kényszeredett magyarázkodásnak, mint komolyanvehető üzenetnek, hiszen a megállapodás megkötését követően szinte azonnal olyan hírek láttak napvilágot, miszerint az Európai Bizottságnak fogalma sincs, hogyan fogja az Európai Unió teljesíteni a Trumpnak tett ígéreteket. A Politico például arról írt, hogy a bizottság képviselői tisztában vannak vele, hogy „sehogy” nem tudják majd betartani a megállapodást. „Ez nem olyasmi, amit az EU mint közhivatal garantálhatna. Ez olyasmi, ami magáncégek szándékain múlik” – írták.
A megállapodást követően Orbán Viktor magyar miniszterelnök is arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság pozíciója törékeny, hiszen a megállapodás értelmében több száz milliárd eurónyi tőkét kellene Európából az Egyesült Államokba vinni, ám nem világos, hogy ezt ki finanszírozná, mivel a Bizottságnak nincs saját tőkéje. Emellett kérdéseket vetett fel az állítólagos fegyvervásárlási megállapodással kapcsolatban is, rámutatva, hogy az Európai Bizottságnak nincs hadserege, így nem világos, ki és hogyan hajtaná végre ezeket a vásárlásokat. „Ez nem megállapodás, hanem Trump megette Ursula von der Leyent reggelire. Az európai megállapodás rosszabb, mint az angol, ezért sikernek beállítani nehéz lesz a későbbiekben” – fogalmazott a miniszterelnök.
Múlt héten pedig arról beszélt a miniszterelnök, hogy az Európai Unió olyan vállalásokat tette, amelyeket képtelen teljesíteni. „Nemcsak arról van szó, hogy egy rossz megállapodást kötöttünk, mert minden európai termék, ami Amerikába megy, fizet 15 százalékos vámot, ami onnan jön, az meg nem fizet semmit, hanem olyasmiket is vállaltunk, amiket nyilvánvalóan nem tudunk teljesíteni.
Ez azt jelenti, hogy nem lezártuk a vámvitákat, hanem az első csatát elvesztettük és újabb csaták lesznek előttünk”
– jelentette ki a miniszterelnök. Látható, hogy nem kellett sokat várni, hogy a magyar miniszterelnök újabb jóslata igazolódott be.
