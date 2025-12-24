Megdöbbentő vallomás a német iskolákból: „A muszlim diákok mindenkit hitetlennek neveznek, rettegni kell tőlük”

A berlini szenátus egy tudományos felmérés segítségével szeretne pontosabb képet kapni arról, milyen mértékű a vallási eredetű zaklatás az iskolákban Berlinben – írja a Welt. A lap szerint, 2026 közepére kívánják feltárni, hogy a diákok mennyire érzik megterhelőnek a vallási konformitási nyomást.

Egy korábbi kísérlet, amely egy vallási indíttatású zaklatással foglalkozó bejelentő- és dokumentációs központ létrehozására irányult, még 2021-ben meghiúsult. Akkor az egyházi képviselők azt bírálták, hogy a projekt erősítené az iszlámellenes rasszizmust.