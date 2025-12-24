Megdöbbentő vallomás a német iskolákból: „A muszlim diákok mindenkit hitetlennek neveznek, rettegni kell tőlük”

– mondta. Saját tapasztalatairól is beszámolt az Arche intézményeiből: „Mindenkit hitetlennek neveznek, aki nem tartozik az ő hitükhöz (…) Csak figyelmeztetni tudok: ha ezt a problémát nem nevezzük meg komolyan, és nem foglalkozunk vele érdemben, akkor néhány éven belül komoly problémánk lesz Németországban.”
Arról is beszélt, hogy egyes gyerekeket részben arra kényszerítenek, hogy áttérjenek az iszlámra. Egyre több olyan gyermek van, aki megkérdezi a szüleit, hogy ők maguk is áttérhetnek-e. Büscher bírálta a katolikus és az evangélikus egyházakat is, amiért nem beszélnek ezekről a problémákról. „Németországban vissza kell térnünk az értékeinkhez – a nyugati értékeinkhez, valamint a keresztény értékekhez is. Akkor az iszlámon belül is ismét komolyan fognak venni minket.” – hangoztatta.
Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP