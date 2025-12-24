Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
berlin gyerek németország zaklatás

Megdöbbentő vallomás a német iskolákból: „A muszlim diákok mindenkit hitetlennek neveznek, rettegni kell tőlük”

2025. december 24. 16:52

Egyes gyerekeket arra kényszerítenek, hogy áttérjenek az iszlámra. Egyre több olyan gyermek van, aki megkérdezi a szüleit, hogy ők maguk is áttérhetnek-e. Bírálták a katolikus és az evangélikus egyházakat is, amiért nem beszélnek ezekről a problémákról.

A berlini szenátus egy tudományos felmérés segítségével szeretne pontosabb képet kapni arról, milyen mértékű a vallási eredetű zaklatás az iskolákban Berlinben – írja a Welt. A lap szerint, 2026 közepére kívánják feltárni, hogy a diákok mennyire érzik megterhelőnek a vallási konformitási nyomást.

Egy korábbi kísérlet, amely egy vallási indíttatású zaklatással foglalkozó bejelentő- és dokumentációs központ létrehozására irányult, még 2021-ben meghiúsult. Akkor az egyházi képviselők azt bírálták, hogy a projekt erősítené az iszlámellenes rasszizmust.

Ezt a vizsgálatot nyugodtan megspórolhatják”

 – üzente a Christliches Kinder- und Jugendwerk Arche (Arche Keresztény Gyermek- és Ifjúsági Szervezet) szóvivője, Wolfgang Büscher Berlin főpolgármesterének. A WELT TV-nek adott interjúban arról beszélt, hogy Németországban félelem van a problémák kimondásától.

Zaklatás – mondta a szóvivő – „nem zsidó gyermekek részéről történik, nem katolikus vagy evangélikus gyerekek részéről, és nem is török gyökerű családokból származó gyerekek követik el”. Hozzátette: „Valójában a politikai iszlámhoz kötődő gyermekekről van szó.” Ezalatt olyan gyerekeket értett, akiknek nagyszülei Palesztinából, a Gázai övezetből, Ciszjordániából, Szíriából vagy Irakból származnak.

Valóban létezik zaklatás azokkal a gyerekekkel szemben, akik kevésbé vallásosak, de különösen az úgynevezett hitetlenekkel szemben. És ezeknek a gyerekeknek a szemében hitetlen mindenki, akinek nincs köze a politikai iszlámhoz”

 – fogalmazott Büscher. A szóvivő szerint nem jobbról és balról fenyeget veszély. 

A politikai iszlám az, amitől félnünk kell”

 – mondta. Saját tapasztalatairól is beszámolt az Arche intézményeiből: „Mindenkit hitetlennek neveznek, aki nem tartozik az ő hitükhöz (…) Csak figyelmeztetni tudok: ha ezt a problémát nem nevezzük meg komolyan, és nem foglalkozunk vele érdemben, akkor néhány éven belül komoly problémánk lesz Németországban.”

Arról is beszélt, hogy egyes gyerekeket részben arra kényszerítenek, hogy áttérjenek az iszlámra. Egyre több olyan gyermek van, aki megkérdezi a szüleit, hogy ők maguk is áttérhetnek-e. Büscher bírálta a katolikus és az evangélikus egyházakat is, amiért nem beszélnek ezekről a problémákról. „Németországban vissza kell térnünk az értékeinkhez – a nyugati értékeinkhez, valamint a keresztény értékekhez is. Akkor az iszlámon belül is ismét komolyan fognak venni minket.” – hangoztatta.

Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP

indaniso
2025. december 24. 18:03
Basszameg és ezért irtották ki majdnem az egész nemzetünket a törökök, mert ezeket a buzikat védtük, akik most önként mennek a vágóhídra. Ha akkor lett volna egy Viktorhoz hasonló vezetőnk, átengedtük volna a törököket, azt lenne Nagymagyarország meg vagy negyvenmillió magyar.
Válasz erre
1
0
sanya55-2
2025. december 24. 17:56
Jogosan, nem keresztények nem muzulmánok, buzulmányok, én meg tőlük hányok
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2025. december 24. 17:43
Ez a nagyszerű, haladó, demokratikus Nyugat, gratulálok. Ami évszázadokig nem sikerült az araboknak erővel, az most sikerül úgy, hogy az idióta nyugatiak maguk hívták be őket. A hülyék alattvalók és szolgák lesznek a saját országukban, hála az agymosó, woke-os és genderes őrületnek, a nagy idegenimádatnak.
Válasz erre
4
0
masikhozzaszolo
2025. december 24. 17:42
Mondd ezt egy muzulmánnak: Legalább a Kisjézus jászola körül próbáljuk megérteni egymást! (Erdő)
Válasz erre
2
0
