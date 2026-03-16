olena ivanovszka ombudsman orosz nyelv ukrajna

Teljesen kikészült az ukrán vezető, még a kisgyerekeknek is nekiesett

2026. március 16. 11:32

Olena Ivanovszka, az ukrán államnyelv védelméért felelős ombudsman éles hangú nyilatkozatban nevezte az oroszt „az erő és a nagyképűség nyelvének", és felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a Lvivbe költöző gyerekek könnyen átveszik azt.

null

Hatalmas botrányt kavart Ukrajnában a nyelvvédelmi ombudsman legutóbbi interjúja – számolt be a Ctrana. Olena Ivanovszka egy újságírónak adott nyilatkozatában az oroszt „az erő és a nagyképűség nyelvének” nevezte, és panaszkodott amiatt, hogy a Lvivbe áttelepülő orosz anyanyelvű gyerekek környezetében a helyi gyerekek is oroszul kezdenek el beszélni. A Telegram-csatornák által is terjesztett interjúrészlet heves visszhangot váltott ki.

Ivanovszka szerint neurolingvisztikai vizsgálat tárgyává kellene tenni az orosz nyelv szerkezetét és sajátosságait. Felháborodásának adott hangot, hogy az orosz anyanyelvű gyerekek Lvivbe költözve nem veszik át az ukrán nyelvet, hanem éppen ellenkezőleg: a helyi gyerekek kezdenek el oroszul beszélni. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az ombudsman szerint ennek oka az orosz nyelv „erőszakos” természetében keresendő.

„Amikor ezek az orosz ajkúak megjelennek a gyermekeink környezetében, nagyképűséggel és az erő nyelvével pozícionálják magukat” – fogalmazott Ivanovszka. Szerinte az orosz nyelv szerkezete „függőleges”, míg az ukráné „vízszintes”. Ha pedig megjelenik az erő nyelve, a többiek alárendelődnek – tette hozzá az ombudsman, aki korábban már arról is beszélt, hol lehet használni az orosz nyelvet.

Nem ez az első eset, hogy az ukrán közszolga elszabadult. Mint már beszámoltunk róla, nemrég úgy nyilatkozott, hogy: „Aki homo sapiens, az már áttért az ukrán nyelvre.”

Nyitókép: Képernyőfotó a videóból

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hangillat
2026. március 16. 13:23
Ismerős lejt menet-Ein Volk.. Ukrániában még a a cipőnyelv is ukránul „pöccs-csussz” hangot hallat.
alenka
2026. március 16. 13:19
Ukiiiikiiikriiiijnii nyelvet két perc alatt képesek vagyunk elsajátítani: csupán sok iiiïïiïï és beszéled a gagyi nyelvüket!
NovaTerra
•••
2026. március 16. 13:12 Szerkesztve
Azok az ukránok, akik amúgy orosz ellenesek, ők is jobban beszélnek oroszul, mint ukránul. Ez olyan, mintha Skóciában betiltanák az angolt és csak skótul lehetne beszélni, csak hát nem sok skótnak menne.
Syr Wullam
2026. március 16. 12:58
"Aki homo sapiens, az már áttért az ukrán nyelvre." Fajkasházy-díjas poén. 😁
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!