Hatalmas botrányt kavart Ukrajnában a nyelvvédelmi ombudsman legutóbbi interjúja – számolt be a Ctrana. Olena Ivanovszka egy újságírónak adott nyilatkozatában az oroszt „az erő és a nagyképűség nyelvének” nevezte, és panaszkodott amiatt, hogy a Lvivbe áttelepülő orosz anyanyelvű gyerekek környezetében a helyi gyerekek is oroszul kezdenek el beszélni. A Telegram-csatornák által is terjesztett interjúrészlet heves visszhangot váltott ki.

Ivanovszka szerint neurolingvisztikai vizsgálat tárgyává kellene tenni az orosz nyelv szerkezetét és sajátosságait. Felháborodásának adott hangot, hogy az orosz anyanyelvű gyerekek Lvivbe költözve nem veszik át az ukrán nyelvet, hanem éppen ellenkezőleg: a helyi gyerekek kezdenek el oroszul beszélni.