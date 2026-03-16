Teljesen kikészült az ukrán vezető, még a kisgyerekeknek is nekiesett

Elszabadult az ukrán ombudsman: „Aki homo sapiens, az már áttért az ukrán nyelvre”
Olena Ivanovszka szerint kimerültek az „ukránosítás” folyamatának tartalékai.
Olena Ivanovszka, az ukrán államnyelv védelméért felelős ombudsman éles hangú nyilatkozatban nevezte az oroszt „az erő és a nagyképűség nyelvének", és felháborodását fejezte ki amiatt, hogy a Lvivbe költöző gyerekek könnyen átveszik azt.
Hatalmas botrányt kavart Ukrajnában a nyelvvédelmi ombudsman legutóbbi interjúja – számolt be a Ctrana. Olena Ivanovszka egy újságírónak adott nyilatkozatában az oroszt „az erő és a nagyképűség nyelvének” nevezte, és panaszkodott amiatt, hogy a Lvivbe áttelepülő orosz anyanyelvű gyerekek környezetében a helyi gyerekek is oroszul kezdenek el beszélni. A Telegram-csatornák által is terjesztett interjúrészlet heves visszhangot váltott ki.
Ivanovszka szerint neurolingvisztikai vizsgálat tárgyává kellene tenni az orosz nyelv szerkezetét és sajátosságait. Felháborodásának adott hangot, hogy az orosz anyanyelvű gyerekek Lvivbe költözve nem veszik át az ukrán nyelvet, hanem éppen ellenkezőleg: a helyi gyerekek kezdenek el oroszul beszélni.
Az ombudsman szerint ennek oka az orosz nyelv „erőszakos” természetében keresendő.
„Amikor ezek az orosz ajkúak megjelennek a gyermekeink környezetében, nagyképűséggel és az erő nyelvével pozícionálják magukat” – fogalmazott Ivanovszka. Szerinte az orosz nyelv szerkezete „függőleges”, míg az ukráné „vízszintes”. Ha pedig megjelenik az erő nyelve, a többiek alárendelődnek – tette hozzá az ombudsman, aki korábban már arról is beszélt, hol lehet használni az orosz nyelvet.
Nem ez az első eset, hogy az ukrán közszolga elszabadult. Mint már beszámoltunk róla, nemrég úgy nyilatkozott, hogy: „Aki homo sapiens, az már áttért az ukrán nyelvre.”
Nyitókép: Képernyőfotó a videóból