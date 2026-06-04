Ukrajna kedvéért az EU szabotálhatja az európai-kínai kapcsolatokat

A Politico által megtekintett dokumentumok szerint az EU Külügyi Szolgálata szankciók bevezetésére törekszik négy kínai vállalat ellen, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni háborújának támogatásával vádol.

A négy vállalat – amelyek várhatóan bekerülnek a jövő héten tartandó EU-külügyminiszteri találkozón jóváhagyandó legújabb szankciócsomagba – Oroszország „árnyékflottáját” segíti azzal, hogy vegyi anyagokat szállít az orosz hadseregnek, valamint alkatrészeket szállít, amelyeket Moszkva drónok gyártásához használ.

A lépés valószínűleg tovább fogja fokozni a Brüsszel és Peking közötti feszültségeket, mivel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU fővárosainak támogatását kéri a támogatott kínai importáruk elleni jelentős fellépéshez. A múlt héten Kína kijelentette, hogy „határozott ellenintézkedéseket és hatékony lépéseket fog tenni saját érdekeinek védelme érdekében”, ha az EU további kereskedelmi korlátozásokat vezet be.