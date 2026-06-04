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kínai vállalat ursula von der leyen brüsszel Kínai Népköztársaság eu ukrajna oroszország

Ukrajna kedvéért az EU szabotálhatja az európai-kínai kapcsolatokat

2026. június 04. 09:03

Az Oroszországgal üzletelő kínai vállalatok lesznek az EU következő szankcióinak célpontjai.

2026. június 04. 09:03
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A Politico által megtekintett dokumentumok szerint az EU Külügyi Szolgálata szankciók bevezetésére törekszik négy kínai vállalat ellen, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni háborújának támogatásával vádol.

A négy vállalat – amelyek várhatóan bekerülnek a jövő héten tartandó EU-külügyminiszteri találkozón jóváhagyandó legújabb szankciócsomagba – Oroszország „árnyékflottáját” segíti azzal, hogy vegyi anyagokat szállít az orosz hadseregnek, valamint alkatrészeket szállít, amelyeket Moszkva drónok gyártásához használ.

A lépés valószínűleg tovább fogja fokozni a Brüsszel és Peking közötti feszültségeket, mivel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU fővárosainak támogatását kéri a támogatott kínai importáruk elleni jelentős fellépéshez. A múlt héten Kína kijelentette, hogy „határozott ellenintézkedéseket és hatékony lépéseket fog tenni saját érdekeinek védelme érdekében”, ha az EU további kereskedelmi korlátozásokat vezet be. 

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Az EU a korábbi szankciós körökben is célba vette a kínai vállalatokat, de a legújabb javaslatok azt mutatják, hogy a blokk tovább erősíti azt a stratégiáját, hogy Oroszország támogatóit veszi célba, annak ellenére, hogy Kína „következményekkel” fenyegetőzött az EU 20. körös orosz szankciói miatt.

Bármely uniós szankciót az EU mind a 27 tagállamának egyhangúlag jóvá kell hagynia. A nagykövetek javasolhatják az EKSZ javaslatában szereplő rendelkezések egy vagy több pontjának eltávolítását.

A négy kínai vállalat mellett a dokumentum szankciókat javasol öt, az Egyesült Arab Emírségekben, három, Törökországban és egy, Azerbajdzsánban található vállalat ellen, amelyek mindegyikét úgy jellemzik, hogy elősegíti az orosz hajózást és az energiaértékesítést. 

Javasolja továbbá az orosz Lukoil vállalat leányvállalatainak szankcionálását, valamint több tucat olyan magánszemély és vállalat szankcionálását, akiket Moszkva háborús gépezetének támogatóiként jellemeznek.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
nitsahon
2026. június 04. 11:41
Ismét LÁBON LÖVIK MAGUKAT ?
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1
0
Palatin
2026. június 04. 11:35
Holnaptól szabotálni fogom az élelmiszerüzletek látogatását.
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0
0
Kiscsiga
2026. június 04. 11:23
hamarossan nem lesz senki akit nem szankcionál az unió, vagy hajlandó lenne az unióval üzletelni
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1
0
olajfa-0
2026. június 04. 11:03
Ki ez mi ez az állam, hogy mindenki hason csúszik előtte?
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1
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