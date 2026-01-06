Ft
Ukrajna homo sapiens orosz-ukrán háború ukrán nyelvtörvény

Elszabadult az ukrán ombudsman: „Aki homo sapiens, az már áttért az ukrán nyelvre”

2026. január 06. 06:22

Olena Ivanovszka szerint kimerültek az „ukránosítás” folyamatának tartalékai.

2026. január 06. 06:22


Minden ukrán állampolgár, aki „homo sapiensnek”, azaz gondolkodó embernek tekinti magát, már meghozta a döntést a kizárólagos ukrán nyelvhasználat mellett – nyilatkozta Olena Ivanovszka, ukrán államnyelvvédelmi biztos az „Ezt senki nem fogja nézni” (Eto nikto nye bugyet szmotrety) című YouTube-projektnek adott interjúban.

Ahogy a Mandiner korábban már beszámolt róla, Ivanovszka pár hete a nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságok emelését kezdeményezte arra hivatkozva, hogy a jelenlegi büntetési tételek nem töltik be elrettentő szerepüket.

A friss interjúban arról beszélt, hogy 2022-ben sokan – azok közül is, akiknek az orosz volt az anyanyelvük – az ukrán nyelvhasználatra váltottak, ám mára már szerinte kimerültek az „ukránosítás” folyamatának tartalékai.

„Mára – ahogy a statisztikák is mutatják – ez a potenciál sajnos kimerült. Mindenki, aki tudatos, aki homo sapiensnek tartja magát, aki érti az ok-okozati összefüggéseket… meghozta a döntését az államnyelv javára”

– állította.

Nyitókép: X
 

soma100
2026. január 06. 07:09
„Aki homo sapiens, az már áttért az ukrán nyelvre” Jelentem én Homo ridens vagyok és körberöhöglek!
Válasz erre
0
0
baronet
2026. január 06. 06:47
Szánalom.
Válasz erre
4
0
nitsahon
2026. január 06. 06:35
HELYES .... Az oroszok ELSZÁNTABBAK LESZNEK!!!
Válasz erre
5
0
Tippmann-M4-223
2026. január 06. 06:35
Innen már csak egy lépés, hogy az emberiesség bölcsője ukranisztán........,
Válasz erre
7
0
