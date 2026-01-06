Elszabadult az ukrán ombudsman: „Aki homo sapiens, az már áttért az ukrán nyelvre”

Semmiből nem tanulnak Ukrajnában: botrányos javaslattal állt elő az ombudsman
Olena Ivanovszka szerint a jelenlegi szankciók nem tartják vissza a jogsértőket, ezért emelést sürget.
Olena Ivanovszka szerint kimerültek az „ukránosítás” folyamatának tartalékai.
Minden ukrán állampolgár, aki „homo sapiensnek”, azaz gondolkodó embernek tekinti magát, már meghozta a döntést a kizárólagos ukrán nyelvhasználat mellett – nyilatkozta Olena Ivanovszka, ukrán államnyelvvédelmi biztos az „Ezt senki nem fogja nézni” (Eto nikto nye bugyet szmotrety) című YouTube-projektnek adott interjúban.
Ahogy a Mandiner korábban már beszámolt róla, Ivanovszka pár hete a nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságok emelését kezdeményezte arra hivatkozva, hogy a jelenlegi büntetési tételek nem töltik be elrettentő szerepüket.
A friss interjúban arról beszélt, hogy 2022-ben sokan – azok közül is, akiknek az orosz volt az anyanyelvük – az ukrán nyelvhasználatra váltottak, ám mára már szerinte kimerültek az „ukránosítás” folyamatának tartalékai.
„Mára – ahogy a statisztikák is mutatják – ez a potenciál sajnos kimerült. Mindenki, aki tudatos, aki homo sapiensnek tartja magát, aki érti az ok-okozati összefüggéseket… meghozta a döntését az államnyelv javára”
– állította.
