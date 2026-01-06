Elszabadult az ukrán ombudsman: „Aki homo sapiens, az már áttért az ukrán nyelvre”

Minden ukrán állampolgár, aki „homo sapiensnek”, azaz gondolkodó embernek tekinti magát, már meghozta a döntést a kizárólagos ukrán nyelvhasználat mellett – nyilatkozta Olena Ivanovszka, ukrán államnyelvvédelmi biztos az „Ezt senki nem fogja nézni” (Eto nikto nye bugyet szmotrety) című YouTube-projektnek adott interjúban.

Ahogy a Mandiner korábban már beszámolt róla, Ivanovszka pár hete a nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságok emelését kezdeményezte arra hivatkozva, hogy a jelenlegi büntetési tételek nem töltik be elrettentő szerepüket.