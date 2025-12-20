Semmiből nem tanulnak Ukrajnában: botrányos javaslattal állt elő az ombudsman

A nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságok emelését kezdeményezte Olena Ivanovszka, Ukrajna államnyelvvédelmi biztosa. Az ombudsman közösségi oldalán közzétett javaslatában a szabálysértési kódex módosítását sürgette, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi büntetési tételek nem töltik be elrettentő szerepüket – számolt be a Kárpáthír.

Ivanovszka szerint az alacsony összegű bírságok gyakorlatilag nem ösztönzik a jogszabályok betartását, sőt,