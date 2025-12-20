Ft
12. 20.
szombat
nyelvtörvény bírság Ukrajna ukrán nyelvtörvény ombudsman

Semmiből nem tanulnak Ukrajnában: botrányos javaslattal állt elő az ombudsman

2025. december 20. 21:55

Olena Ivanovszka szerint a jelenlegi szankciók nem tartják vissza a jogsértőket, ezért emelést sürget.

2025. december 20. 21:55
null

A nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságok emelését kezdeményezte Olena Ivanovszka, Ukrajna államnyelvvédelmi biztosa. Az ombudsman közösségi oldalán közzétett javaslatában a szabálysértési kódex módosítását sürgette, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi büntetési tételek nem töltik be elrettentő szerepüket – számolt be a Kárpáthír.

Ivanovszka szerint az alacsony összegű bírságok gyakorlatilag nem ösztönzik a jogszabályok betartását, sőt,

aláássák az állami ellenőrzés tekintélyét.

Mint fogalmazott, több esetben

a bírság kifizetése kevésbé megterhelő, mint a tevékenység jogszabályi előírásokhoz igazítása”.

Hozzátette: a szimbolikus büntetések nincsenek arányban azzal a gazdasági előnnyel, amelyet egyes vállalkozások a törvények figyelmen kívül hagyásával szereznek.

A biztos rámutatott: az elmúlt években nőtt a lakossági panaszok száma, különösen

  • a szolgáltatóiparban,
  • a reklámoknál,
  • az online felületeken és
  • a közérdekű tájékoztatás területén.

Jelenleg

  • első jogsértés esetén 3400–8500 hrivnyás,
  • ismételt szabálysértés esetén pedig 11 900 hrivnyás bírság szabható ki.

A nyelvtörvény az ukrán nyelv kötelező használatát írja elő többek között az oktatásban, a médiában, az egészségügyben és a közlekedésben. Ivanovszka elődje, Tarasz Kremin júniusban arról számolt be, hogy 2025 eleje óta közel 200 ezer hrivnya bírság folyt be a költségvetésbe.

***

Fotó: Olena Ivanovszka / X

blf2
2025. december 20. 22:37
a kinézete alapján igencsak vodkaszagú,néhány levél xanax mellé.nem csodálom,hogy ilyeneket mond,tipikus ukrán tisztviselő
simakutya
2025. december 20. 22:36
Felhínám a hölgy figyelmét hogy a javíthatatlan kárpátaljai magyar, és odesszai orosz megrögzött nyeltörvényszegő visszaesők ,lehet hogy álmukban is beszélnek ,feltételezhetően nem ukránul.Szabályozni kellene ,és keményen szankcionálni. Ahogy elnézem a fejeket amikkel ezek a hoholok rendelkeznek nagyobb teher lehet elviselni ha kilép az ember az utcára is ilyenek jönnek szembe a nap 24 órájában mint a nyeltörvény betartása jelent
5m007h 0p3ra70r
2025. december 20. 22:27
Kijevben ombudsmanszkij.
pandalala
2025. december 20. 22:22
tanújjatok ikrinül, különben megdorgál a vasorrú banya!! ....
