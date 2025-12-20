Semmiből nem tanulnak Ukrajnában: botrányos javaslattal állt elő az ombudsman

A magyar kisebbséget érintő ukrán nyelvtörvény-javaslat csak látszatgesztus az unió felé
A Faktum Projekt friss elemzésében azt vizsgálta, jár-e valódi előnyökkel a magyar kisebbség számára az ukrán kormány új javaslata.
Olena Ivanovszka szerint a jelenlegi szankciók nem tartják vissza a jogsértőket, ezért emelést sürget.
A nyelvtörvény megsértéséért kiszabható bírságok emelését kezdeményezte Olena Ivanovszka, Ukrajna államnyelvvédelmi biztosa. Az ombudsman közösségi oldalán közzétett javaslatában a szabálysértési kódex módosítását sürgette, arra hivatkozva, hogy a jelenlegi büntetési tételek nem töltik be elrettentő szerepüket – számolt be a Kárpáthír.
Ivanovszka szerint az alacsony összegű bírságok gyakorlatilag nem ösztönzik a jogszabályok betartását, sőt,
aláássák az állami ellenőrzés tekintélyét.
Mint fogalmazott, több esetben
a bírság kifizetése kevésbé megterhelő, mint a tevékenység jogszabályi előírásokhoz igazítása”.
Hozzátette: a szimbolikus büntetések nincsenek arányban azzal a gazdasági előnnyel, amelyet egyes vállalkozások a törvények figyelmen kívül hagyásával szereznek.
Ezt is ajánljuk a témában
A Faktum Projekt friss elemzésében azt vizsgálta, jár-e valódi előnyökkel a magyar kisebbség számára az ukrán kormány új javaslata.
A biztos rámutatott: az elmúlt években nőtt a lakossági panaszok száma, különösen
Jelenleg
A nyelvtörvény az ukrán nyelv kötelező használatát írja elő többek között az oktatásban, a médiában, az egészségügyben és a közlekedésben. Ivanovszka elődje, Tarasz Kremin júniusban arról számolt be, hogy 2025 eleje óta közel 200 ezer hrivnya bírság folyt be a költségvetésbe.
Ezt is ajánljuk a témában
Eddig ilyenre nem volt példa.
***
Fotó: Olena Ivanovszka / X