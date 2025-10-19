Ft
Ft
15°C
8°C
Ft
Ft
15°C
8°C
10. 19.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 19.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna EU-csatlakozása látszatgesztus nyelvtörvény magyar kisebbség Magyarország Ukrajna

A magyar kisebbséget érintő ukrán nyelvtörvény-javaslat csak látszatgesztus az unió felé

2025. október 19. 17:00

A Faktum Projekt friss elemzésében azt vizsgálta, jár-e valódi előnyökkel a magyar kisebbség számára az ukrán kormány új javaslata.

2025. október 19. 17:00
null

Az ukrán kormány javaslata értelmében a magyar nyelv a jövőben is védett kisebbségi nyelv marad Ukrajnában, írta meg a német Tageszeitung. Kijev ezt diplomáciai gesztusként tálalja, abban a reményben, hogy segíthet előmozdítani az ország uniós csatlakozását, de felmerül a kérdés, nemcsak egy látszatgesztusról van-e szó a nemzetközi közösség számára, ami nem jár valódi előnyökkel a magyar kisebbség számára. A Faktum Projekt friss elemzésében erre keresi a választ.

A szerző szerint, bár Ukrajna „igyekszik a megfelelő benyomást kelteni az európai közvéleményben, érdemes azonban megvizsgálni, hogy a »védett kisebbségi nyelv« státusza valóban mit is jelent a gyakorlatban”. Az elemző úgy látja, hogy a mostani ukrán döntés több szempontból is problémás: „egyrészt nem tér vissza a 2017 előtti jogállapothoz, másrészt jogállami aggályok is felmerülnek, hiszen az ukrán alkotmány nem engedné a korábban megszerzett kisebbségi jogok szűkítését – márpedig az elmúlt évek döntései ezt tették, s ezek nem kerültek visszavonásra”.

A jelentés felhívta a figyelmet, hogy

 a magyar kisebbség ukrajnai helyzet nemzetközi összehasonlításban is hátrányosnak mondható.

„Míg más uniós kisebbségek – például a románok vagy a lengyelek – több területen élveznek anyanyelvi jogokat, addig a kárpátaljai magyarok számára a hivatalos ügyintézés és közszolgáltatások terén alig biztosított az anyanyelvhasználat lehetősége. A felsőoktatásban, közigazgatásban, sőt a nyilvános kommunikációban sem használhatják anyanyelvüket hivatalosan. A magyar nyelv így a közéletben másodrendű nyelvvé vált, hiába szerepel újra a védett nyelvek listáján” – áll a jelentésben.

Az elemzés készítője szerint tehát a magyar kisebbséget érintő ukrán gesztus – bár fontos és előremutató mozzanat – inkább tűnik taktikai engedménynek, mintsem hosszú távú jogkiterjesztésnek.

„A »védett kisebbségi nyelv« státusza szép címke, de ha mögötte nem állnak konkrét garanciák, a magyar közösség tagjai joggal kérdezhetik: vajon meddig tart a gesztus hatása, és mikor következik az újabb visszavonás?” – teszi fel a kérdést.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP / Charly Triballeau

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
templar62
2025. október 19. 18:35
Az angol bezzeg államnyelv .
Válasz erre
0
0
Antifleto
2025. október 19. 18:30
Putyin majd megtanítja a mocskos náci bandát, milyen az amikor az ukrán másodlagos nyelv lesz Oroszország Ukrajna nevű megyéjében. Azt kívánom nekik amit ők tesznek velünk..
Válasz erre
1
0
Interista
2025. október 19. 17:33
Ukrán vezető fel kel. Ásításra nyitja száját és már hazudik is. Zeller és haverjai kívánságai úgy teljesüljenek, ahogy ígéreteiket betartják a nép felé. Jó dolguk nem lenne.
Válasz erre
3
0
neszteklipschik
2025. október 19. 17:25
Én csak annyit kívánok az ukránoknak, hogy az ukrán nyelv a szülőföldjükön PONTOSAN annyira "védett" legyen, mint a "védett" magyar nyelv!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!