Ft
Ft
-3°C
-9°C
Ft
Ft
-3°C
-9°C
01. 13.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 13.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lengyelország donald tusk Zbigniew Ziobro

Kimondták: Magyarország vereséget mért Donald Tuskra

2026. január 12. 22:11

Zbigniew Bogucki szerint szégyen, hogy a korábbi igazságügyi miniszternek menekülnie kell.

2026. január 12. 22:11
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt róla, elindult a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter fizetését érintő eljárás. Ziobro magyarországi menedékjogáról hétfőn Bartosz Lewandowski, a politikus ügyvédje számolt be az X-en. A volt igazságügyi miniszter egyike az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések gyanúsítottjainak. Tavaly novemberben a szejm megszüntette képviselői mentelmi jogát, és egyidejűleg hozzájárult letartóztatásához.

2024 decemberében Ziobro korábbi helyettese, a Lengyelországban szintén az Igazságosság Alap kapcsán körözött Marcin Romanowski ellenzéki képviselő is menedékjogot kapott Magyarországon. Romanowski tavaly január elején maga mondott le a képviselői fizetéséről. A parlament ezt követően, január végén elfogadta a Lex Romanowskinak nevezett törvényt, mely értelmében a körözött, letartóztatott vagy szabadságvesztésüket töltő képviselőknek nem jár fizetés. A törvényről Andrzej Duda korábbi lengyel elnök kért előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, a testület tavaly októberben alkotmányellenesnek találta a jogszabályt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter leleplezte a legnagyobb félelmét: így menekül a Tisza Párt elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Ziobro magyarországi menedékjoga kapcsán hétfőn Zbigniew Bogucki, a varsói elnöki hivatal vezetője a wPolsce24 konzervatív hírtévében felidézte:

a volt miniszter rákbetegséggel küzd, Lengyelországban pedig gátlástalan emberek állnak ki vele szemben, akik bármit megtennének politikai céljaik elérése érdekében.

„A magyar döntés a Tusk-kormány újabb vereségét jelenti” – fogalmazott Bogucki, hozzátéve: a lengyel állam perspektívájából szégyenletesnek tartja, hogy a volt igazságügyi miniszternek menekülnie kell a politikai ellenfelei megsemmisítésére törekvő jelenlegi kormány elől.

Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő az RMF FM kereskedelmi rádiónak elmondta:

nem találja meglepőnek a politikai menedékjog megadását, mert a lengyel ügyészség jelenleg politikai befolyás alatt áll, és Ziobrót politikai okokból üldözik Lengyelországban.

„A következő megálló Minszk vagy Moszkva?” – kommentálta a történteket az X-en Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter.

Maciej Wewiór külügyminisztériumi szóvivő a PAP hírügynökséggel közölte: az ügyről Lengyelország továbbra sem kapott hivatalos információt a magyar féltől.

Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter az X-en Ziobro bukásának nevezte, hogy a „volt igazságügyi miniszterként gyáván menekül a lengyel igazságügy elől”.

Cezary Tomczyk védelmi miniszterhelyettes a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban úgy vélekedett: Ziobro nem marad büntetlen, „előbb vagy utóbb az igazságszolgáltatás utoléri őt”.

Donald Tusk kormányfő az X-en „logikus döntésnek” minősítette, hogy Ziobro – akit Tusk „a politikai korrupciós rendszer agyának” nevezett – a magyar kormánytól kért menedékjogot.

Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főügyész szintén az X-en elfogadhatatlannak minősítette a magyar fél hozzáállását. Azt állította, hogy Ziobro menedékjogáról szóló információt eddig „semmilyen hivatalos nemzetközi formában sem erősítették meg”. Aláhúzta: a politikussal szembeni lengyelországi eljárást nem függesztették fel, a bíróság csütörtökön hoz döntést Ziobro letartóztatását célzó ügyészségi indítványról. Magyarországról Zurek egyebek mellett megjegyezte: az ország „évek óta az uniós intézmények figyelme középpontjában áll a jogállamiság megsértése miatt”.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
stormy
2026. január 12. 23:51
lehet uriemberkendi de ez van amikor az 1919-es férgek hatalomra kerülnek. folyamatos politikai és biztonsági kockázat 100 éve mind.
Válasz erre
0
0
mivivi
2026. január 12. 23:11
Grzegorz Braun lehet csak Lengyelország jövője.
Válasz erre
0
0
mivivi
2026. január 12. 23:09
Lengyelország a lejtőn halad.
Válasz erre
0
0
cirmos
2026. január 12. 23:04
van egy ország, ahol maga a jegybank elnöke lopott el 500 milliárdot mindenki szeme láttára -a hírportálok gyakorlatilag élőben közvetítették- , majd széttárta karjait, és senki nem kérdezett semmit. nos, ebben az országban furcsa lehet, hogy valakit korrupció miatt lecsukjanak.
Válasz erre
2
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!