Kimondták: Magyarország vereséget mért Donald Tuskra

Orbán Viktor barátja bejelentette: a végsőkig harcolni fog! (VIDEÓ)
Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök is támogatta a lépést, de kijelentette: ő nem fog sehol menedékjogot kérni.
Zbigniew Bogucki szerint szégyen, hogy a korábbi igazságügyi miniszternek menekülnie kell.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt róla, elindult a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter fizetését érintő eljárás. Ziobro magyarországi menedékjogáról hétfőn Bartosz Lewandowski, a politikus ügyvédje számolt be az X-en. A volt igazságügyi miniszter egyike az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések gyanúsítottjainak. Tavaly novemberben a szejm megszüntette képviselői mentelmi jogát, és egyidejűleg hozzájárult letartóztatásához.
2024 decemberében Ziobro korábbi helyettese, a Lengyelországban szintén az Igazságosság Alap kapcsán körözött Marcin Romanowski ellenzéki képviselő is menedékjogot kapott Magyarországon. Romanowski tavaly január elején maga mondott le a képviselői fizetéséről. A parlament ezt követően, január végén elfogadta a Lex Romanowskinak nevezett törvényt, mely értelmében a körözött, letartóztatott vagy szabadságvesztésüket töltő képviselőknek nem jár fizetés. A törvényről Andrzej Duda korábbi lengyel elnök kért előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, a testület tavaly októberben alkotmányellenesnek találta a jogszabályt.
Ziobro magyarországi menedékjoga kapcsán hétfőn Zbigniew Bogucki, a varsói elnöki hivatal vezetője a wPolsce24 konzervatív hírtévében felidézte:
a volt miniszter rákbetegséggel küzd, Lengyelországban pedig gátlástalan emberek állnak ki vele szemben, akik bármit megtennének politikai céljaik elérése érdekében.
„A magyar döntés a Tusk-kormány újabb vereségét jelenti” – fogalmazott Bogucki, hozzátéve: a lengyel állam perspektívájából szégyenletesnek tartja, hogy a volt igazságügyi miniszternek menekülnie kell a politikai ellenfelei megsemmisítésére törekvő jelenlegi kormány elől.
Mateusz Morawiecki, az Európai Konzervatívok és Reformerek európai pártcsalád elnöke, volt lengyel kormányfő az RMF FM kereskedelmi rádiónak elmondta:
nem találja meglepőnek a politikai menedékjog megadását, mert a lengyel ügyészség jelenleg politikai befolyás alatt áll, és Ziobrót politikai okokból üldözik Lengyelországban.
„A következő megálló Minszk vagy Moszkva?” – kommentálta a történteket az X-en Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter.
Maciej Wewiór külügyminisztériumi szóvivő a PAP hírügynökséggel közölte: az ügyről Lengyelország továbbra sem kapott hivatalos információt a magyar féltől.
Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter az X-en Ziobro bukásának nevezte, hogy a „volt igazságügyi miniszterként gyáván menekül a lengyel igazságügy elől”.
Cezary Tomczyk védelmi miniszterhelyettes a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban úgy vélekedett: Ziobro nem marad büntetlen, „előbb vagy utóbb az igazságszolgáltatás utoléri őt”.
Donald Tusk kormányfő az X-en „logikus döntésnek” minősítette, hogy Ziobro – akit Tusk „a politikai korrupciós rendszer agyának” nevezett – a magyar kormánytól kért menedékjogot.
Waldemar Zurek igazságügyi miniszter és főügyész szintén az X-en elfogadhatatlannak minősítette a magyar fél hozzáállását. Azt állította, hogy Ziobro menedékjogáról szóló információt eddig „semmilyen hivatalos nemzetközi formában sem erősítették meg”. Aláhúzta: a politikussal szembeni lengyelországi eljárást nem függesztették fel, a bíróság csütörtökön hoz döntést Ziobro letartóztatását célzó ügyészségi indítványról. Magyarországról Zurek egyebek mellett megjegyezte: az ország „évek óta az uniós intézmények figyelme középpontjában áll a jogállamiság megsértése miatt”.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép forrása: Wojtek RADWANSKI / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök is támogatta a lépést, de kijelentette: ő nem fog sehol menedékjogot kérni.
***