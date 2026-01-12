Kimondták: Magyarország vereséget mért Donald Tuskra

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt róla, elindult a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter fizetését érintő eljárás. Ziobro magyarországi menedékjogáról hétfőn Bartosz Lewandowski, a politikus ügyvédje számolt be az X-en. A volt igazságügyi miniszter egyike az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések gyanúsítottjainak. Tavaly novemberben a szejm megszüntette képviselői mentelmi jogát, és egyidejűleg hozzájárult letartóztatásához.

2024 decemberében Ziobro korábbi helyettese, a Lengyelországban szintén az Igazságosság Alap kapcsán körözött Marcin Romanowski ellenzéki képviselő is menedékjogot kapott Magyarországon. Romanowski tavaly január elején maga mondott le a képviselői fizetéséről. A parlament ezt követően, január végén elfogadta a Lex Romanowskinak nevezett törvényt, mely értelmében a körözött, letartóztatott vagy szabadságvesztésüket töltő képviselőknek nem jár fizetés. A törvényről Andrzej Duda korábbi lengyel elnök kért előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól, a testület tavaly októberben alkotmányellenesnek találta a jogszabályt.