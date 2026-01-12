Orbán Viktor barátja bejelentette: a végsőkig harcolni fog! (VIDEÓ)

Visszanyal a fagyi Lengyelországban: el akarták taposni, de most bosszút esküdött Tusk ellen
Megrendítő vallomást tett a volt igazságügyi miniszter.
Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnök is támogatta, hogy Zbigniew Ziobro menedékjogot kérjen Magyarországon, de kijelentette: ő nem fog sehol menedékjogot kérni.
Mateusz Morawiecki volt lengyel miniszterelnököt megkérdezték a rádióban arról mit gondol arról, hogy Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter menedékjogot kapott Magyarországon.
Ezt is ajánljuk a témában
Megrendítő vallomást tett a volt igazságügyi miniszter.
„Kérdezzük meg magunktól: politikai indíttatású-e(az ügy ellene)? Természetesen az. (…) Zbigniew Ziobro-t politikai okokból üldözik? Természetesen. Ezért nem meglepő számomra ez a döntés”
– nyilatkozta a volt miniszterelnök és jelenlegi PiS alelnök az RMF FM-nek.
Az Remix News beszámolója szerint Ziobro ellen pénzügyi bűncselekmények miatt folyik nyomozás, amelyek a Igazságügyi Alap személyes és politikai célokra való visszaélésszerű felhasználásával kapcsolatosak, valamint a Pegasus kémprogram-botránnyal kapcsolatos vádak miatt. A volt miniszter többször sem jelent meg a Pegasus-botrányt vizsgáló parlamenti bizottság előtt, ami miatt a bíróság 30 napos előzetes letartóztatásra ítélte megsértésért.
Morawieckit arról is megkérdezték, hogy ő maga is kérhet-e politikai menedékjogot.
„Természetesen nem fogok sehol menedékjogot kérni. Döntsenek rólam itt, ahogy akarnak, még ha letartóztatás is fenyeget. Ha szükséges, megjelenek, ahol szükség van rám. Itt fogok harcolni ez ellen a kormány ellen”
– nyilatkozta.
A lengyelországi jelenlegi politikai helyzetről kérdezve a volt miniszterelnök úgy értékelte, hogy „ez valami a diktatúra és a demokrácia között, vagyis demokratúra”.
„A politikai ellenfeleinek üldözése az autokratikus rendszerek jellemzője” – hangsúlyozta.
Elindult a Magyarországon politikai menedékjogban részesített Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki képviselő, volt igazságügyi miniszter fizetését érintő eljárás – közölte hétfői sajtóértekezletén Wlodzimierz Czarzasty alsóházi elnök.
„Most indítottam el egy eljárást Ziobro úr díjazásának meghatározására, mivel ő jelenleg nem látja el parlamenti képviselői feladatait” – jelentette ki Czarzasty. Hozzátette: a megrendelt szakértői elemzések alapján e héten dönt Ziobro fizetéséről.
Nyitókép: Tiziana FABI / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A lengyel közvélemény válaszokat vár Budapesttől a menedékjog ügyében.