Orbán Viktor barátja bejelentette: a végsőkig harcolni fog! (VIDEÓ)

Az Remix News beszámolója szerint Ziobro ellen pénzügyi bűncselekmények miatt folyik nyomozás, amelyek a Igazságügyi Alap személyes és politikai célokra való visszaélésszerű felhasználásával kapcsolatosak, valamint a Pegasus kémprogram-botránnyal kapcsolatos vádak miatt. A volt miniszter többször sem jelent meg a Pegasus-botrányt vizsgáló parlamenti bizottság előtt, ami miatt a bíróság 30 napos előzetes letartóztatásra ítélte megsértésért.

Morawieckit arról is megkérdezték, hogy ő maga is kérhet-e politikai menedékjogot.

„Természetesen nem fogok sehol menedékjogot kérni. Döntsenek rólam itt, ahogy akarnak, még ha letartóztatás is fenyeget. Ha szükséges, megjelenek, ahol szükség van rám. Itt fogok harcolni ez ellen a kormány ellen”

– nyilatkozta.

A lengyelországi jelenlegi politikai helyzetről kérdezve a volt miniszterelnök úgy értékelte, hogy „ez valami a diktatúra és a demokrácia között, vagyis demokratúra”.