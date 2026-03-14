bódis kriszta kubatov gábor csipke józsika fradi Békemenet

Mondja, mi a baj Kubatovval, kedves Bódis Krisztina? Az, hogy nem tiszás? Na és?

2026. március 14. 16:11

A baloldal sohasem szerette az FTC-t.

2026. március 14. 16:11
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

„Csipke Józsika nagy rontást, bontást, omlást, vírust, vért és influenzát hoz még az országra, a bajról nem is beszélve” – jósolták a vének Bódis Kriszta Csipke Józsika című meséjében. Mindez onnan jutott eszembe, hogy Bohár Dani kiszúrta:

Bódis Kriszta, a Ferencváros 2-es választókerület tiszás képviselőjelöltje egy posztjában arról írt, „Reméli, hogy Kubatov hamarosan a múlté.”

Nem egészen értettem ezt a megjegyzést, hiszen Bódis azt írta Facebookján, hogy „Édesapám hagyományozta ránk, hogy a család csakis a Fradinak drukkolhat. Ma pedig jó látni, hogy a Ferencvárosi TC újra nemzetközi szinten képviseli Magyarországot, és képes örömet szerezni szurkolók százezreinek – határon innen és túl.” Ha ez így van, akkor hogy kerül a csizma az asztalra? Miért reméli egy fradista családi háttérrel is rendelkező hölgy, hogy Kubatov hamarosan távozni fog? Hiszen 

a 2011-es elnöki kinevezése óta 8 bajnoki címet szerzett a csapat, hetet zsinórban, ami egyedülálló rekord a klub történetében. Kubatov Gábor elnöksége alatt a Ferencváros az egyik legsötétebb korszakából emelkedett fel a magyar futball abszolút uralkodójává, és vált rendszeres európai kupaszereplővé. 2011-ben az FTC pénzügyileg és szakmailag is romokban hevert, ma virágzik.

A baloldal sohasem szerette az FTC-t. A Börtönbe zárt Fradi-szív? című könyvemnek már a címe is azt akarta érzékeltetni, hogy a Gyurcsány-korszakban milyen pénzügyi gáncsoskodások közepette bukdácsolt előre a csapat. 2006-ban az MLSZ licencproblémák miatt ki is zárta a klubot az első osztályból, jóllehet a jogvitában a bíróság teljes mértékben a Fradinak adott igazat. A Kisteleki-féle MLSZ azonban nem tett semmit az ítéletek érvényesítése érdekében. A Ferencváros polgármesterének, a baloldali Baranyi Krisztinának pedig hivatalba lépése után

első dolga volt az évi 70 millió forintos közvetlen önkormányzati támogatás megszüntetni.

Ugyanakkor a Groupama Aréna építése és üzemeltetése pénzügyileg sikeres projektnek tekinthető mind az állam, mind az üzemeltető szempontjából, ami ritka a modern stadionépítések körében. A magyar állam eleve mintegy 8 milliárd forintot nyert a fejlesztésen, mivel a telekért kapott bevétel és a kapcsolódó adóbevételek meghaladták a kivitelezési költségeket.

Kubatov sikeresen vette föl a harcot a Fradi ultráival, azaz a B-középpel is. 

Elnöksége alatt vezették be a biometrikus beléptetőrendszert, a vénaszkennert, amivel a cél a nézőtéri rendbontások kiszűrése és a „családbarát" stadion megteremtése volt. Az ultrák ezt a személyiségi jogaik megsértésének és túlzott kontrollnak érezték, ezért több mint három évig távol maradtak a hazai mérkőzésektől. 2017 októberében a felek megegyeztek: az ultrák visszatértek a stadionba, ma pedig sportszerűen támogatják a csapatot, sokszor együtt éneklik a himnuszt is a csapattal, mint legutóbb, a Braga elleni győztes meccs után.

Akkor mi a baj Kubatovval, kedves Bódis Krisztina? Az, hogy nem tiszás? Na és?

Netán kognitív disszonanciában méltóztatik szenvedni, amikor a tetteink és az értékeink ellentmondanak egymásnak, az agyunk „átírja" a valóságot, ahogy a Tiszánál szokás? Valójában magácska a Tiszának akar megfelelni, ezért akár a családi hagyománnyal is képes szembe fordulni, nem beszélve a csapat Fradi-szívet melengető sikereiről? 

Vagy lehet, hogy azoknak sem örül szívből? Azokat is odadobná, csak győzzön a Tisza? 

A Tisza ugyanis a sporttámogatások kurtítására készül. Például a TAO-rendszer kivezetésével a párt megszüntetné a látványsportok jelenlegi társasági adókedvezményen alapuló támogatását, ami egyenesen a futballakadémiák, az utánpótlás-nevelés halálát jelentené. A sportfinanszírozás átalakítása veszélybe sodorná a magyar sportélet jövőjét, az elmúlt évtizedekben elért eredményeket. A rendszer megtartása érdekében petíció indult, amelyet aláírt már Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, aláírtak a birkózó válogatott tagjai: olimpiai érmes legendák és aktív válogatottak.

Bódis Kriszta Kubatov Gábor menesztésére vonatkozó megjegyzése nyilvánvalóan a Tisza párt mentalitását, választási sikere esetén a pusztulásra ítélt magyarságot, Magyarországot jelenti. Ahogy a vének jósolják: Csipke Józsika nagy rontást, bontást, omlást, vírust, vért hozhat még az országra. Szerencsére ez csak Magyar, Bódis, Brüsszel és Zelenszkij sötét álmaiban létezik. 

A magyarok valósága a biztos jövő, amit a vasárnap a Békemeneten tömegesen ki is fejeznek.

gullwing
2026. március 14. 16:55
Ez az az elbaszott korcs aki a cigányok pénzét ellopta borsodban..
gullwing
2026. március 14. 16:47
Ennek az ótvaros vén lotyónak még a neve sem igaz...
machet
2026. március 14. 16:38
Ki ez a manus?
johannluipigus
2026. március 14. 16:29
Véletlenül nem transzi ez a Krisztián?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!