Netán kognitív disszonanciában méltóztatik szenvedni, amikor a tetteink és az értékeink ellentmondanak egymásnak, az agyunk „átírja" a valóságot, ahogy a Tiszánál szokás? Valójában magácska a Tiszának akar megfelelni, ezért akár a családi hagyománnyal is képes szembe fordulni, nem beszélve a csapat Fradi-szívet melengető sikereiről?
Vagy lehet, hogy azoknak sem örül szívből? Azokat is odadobná, csak győzzön a Tisza?
A Tisza ugyanis a sporttámogatások kurtítására készül. Például a TAO-rendszer kivezetésével a párt megszüntetné a látványsportok jelenlegi társasági adókedvezményen alapuló támogatását, ami egyenesen a futballakadémiák, az utánpótlás-nevelés halálát jelentené. A sportfinanszírozás átalakítása veszélybe sodorná a magyar sportélet jövőjét, az elmúlt évtizedekben elért eredményeket. A rendszer megtartása érdekében petíció indult, amelyet aláírt már Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó, Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, aláírtak a birkózó válogatott tagjai: olimpiai érmes legendák és aktív válogatottak.
Bódis Kriszta Kubatov Gábor menesztésére vonatkozó megjegyzése nyilvánvalóan a Tisza párt mentalitását, választási sikere esetén a pusztulásra ítélt magyarságot, Magyarországot jelenti. Ahogy a vének jósolják: Csipke Józsika nagy rontást, bontást, omlást, vírust, vért hozhat még az országra. Szerencsére ez csak Magyar, Bódis, Brüsszel és Zelenszkij sötét álmaiban létezik.
A magyarok valósága a biztos jövő, amit a vasárnap a Békemeneten tömegesen ki is fejeznek.