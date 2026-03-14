03. 14.
szombat
Hófehérke Disney Arany Málna-díj Világok harca

Már a hollywoodi elit is besokallt a woke-ságtól – megválasztották az év legrosszabb filmjeit

2026. március 14. 20:51

Megkapta a magáét a Disney, de egy irodalmi adaptáció aratta le a legtöbb babért. Kiosztották az Arany Málna díjakat.

2026. március 14. 20:51
Német Dániel

Annak ellenére, hogy az internetes fórumokat böngészve látszólag közgyűlölet övezi a klasszikus Disney-mesék élő szereplős változatait, általában szépen teljesítenek a kasszáknál. A tavalyi Hófehérke azonban már kicsapta a biztosítékot: a stúdiót a woke-ideológia közvetítése mellett talán úgy gondolta, hogy a rossz reklám is reklám, ezért dönthettek úgy, hogy egy latin-amerikai színésznőre osztják a címszerepet. Abból a szempontból bejöttek a számításaik, hogy hatalmas hírverés lett ezáltal a film körül, minden egyéb szempontból azonban kapufát lőttek. Ugyan a legkevésbé sem Rachel Zegler hibája, hogy csaknem nézhetetlen lett a végeredmény, hanem a töméntelen ízléstelensége és giccsessége miatt, amit már a tengerentúli közönség gyomra sem vett be – tarolt is az Arany Málnán. 

Arany Málna
Sorra vitte el az Arany Málna-díjakat a Világok harca. (Forrás: Prime Video)

A legrosszabb férfi mellékszereplőnek és a legrosszabb párosításnak a hét digitális törpét választották, és örülhetnek az alkotók, hogy megúszták ennyivel. Ugyanis amellett, hogy a film hatalmas anyagi bukás volt, a nézők sem szerették: az IMDb szavazói tízes skálán átlagosan 2,2 pontra értékelték. 

Az Arany Málna-díjátadón azonban komoly riválisa akadt. Az Amazon Prime-on debütált új Világ harca-feldolgozásról korábban azt írtam, hogy még az olyan rossz, hogy már jó felkiáltással sem lehet ajánlani a filmet, 

hiszen szimplán csak könyörtelenül unalmas. 

Azonban úgy tűnik, az Arany Málna zsűrijéhez képest még szofisztikáltan fogalmaztam, hiszen csaknem az összes díjat elvitte. A legrosszabb film, a legrosszabb remake, koppintás vagy folytatás, a legrosszabb rendező, a legrosszabb forgatókönyv kategóriájában mind győzedelmeskedett, Ice Cube pedig a legrosszabb férfi főszereplőnek járó díj nem túl büszke tulajdonosa lett. 

Ezt is ajánljuk a témában

Rebel Wilsonnak pedig már csak a Tökéletes hang-franchise-ért vagy a borzalmas Netflix-vígjáték, A végzős év miatt kijárt volna az Arany Málna, most a Nászutasokkal beérett a kulturális bűnözése, őt választották a legrosszabb női főszereplőnek. Sylvester Stallone lánya, Scarlet Rose Stallone pedig a legrosszabb női mellékszereplő kategóriáját vitte el a hazánkban nem forgalmazott westernben, a Gunslingersben nyújtott alakításáért. 

Az Arany Málnán egyetlen olyan kategória van, ami nem cikiződés, hanem valódi elismerés, a Razzie Redeemer-díj: ezt olyan művészek kapják, akik korábban megrovásban részesültek, de egy új produkció kapcsán rehabilitálják őket. Kate Hudsont 2021-ben a legrosszabb női főszereplőnek választották a Music című filmjével, most azonban úgy vélték, olyan jól játszott a Song Sung Blue-ban, hogy felmentést érdemel. 

Nyitókép: Hófehérke. Forrás: Disney+ 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
h040183
2026. március 14. 23:35
Minden film elérhető a Disney-n, vagy Amazonon, vagy Netflixen... Hát, kösz, inkább nem! Liberális felfogású ismerőseimet szoktam kérdezni, amikor ömlengenek valami nevenincs sorozaton, hogy mikor van rá idejük?? Ha van szabadidőm, akkor a gyerekkel vagyok, ha nem vele, akkor a családdal, ha nem velük, akkor a barátaimmal. Ha, nem velük akkor alszok, vagy ha nem, akkor nem szabadidő van, mert dolgozok!
figyelő4322
•••
2026. március 14. 23:32 Szerkesztve
Érdekes fejlemények. Ami a lényeg: HollyWEIRD berkeiben igazából csak EGY fontos jelszó létezik. Ez pedig: MONEY talks, BULLSHIT walks. Vagyis: pénz beszél, a duma meg mehet a fenébe! Ennek a fényében érdemes értelmezni szinte mindent, ami Tinseltown (bádogváros) stúdióban történik...
figyelő4322
2026. március 14. 23:30
Habár a Hollyweird oligarcháknál lényegében a pénz AZ ISTEN, és ez az ideológia néha kikezdi a normális eszüket, de azért néha képesek meglátni az 'írást a falon'. Igaz, hogy legtöbbször legalább KICSIT későn, és emiatt ÓRIÁSI pénzeket tud bukni néhány project. Persze az oligarcháknak ez általában nem a saját pénzükre megy, de NÉHA ez is előfordul.
figyelő4322
2026. március 14. 23:29
Trump megválasztása után kicsit későn reagált a legtöbb Holly WEIRD mogul, de most már legalábbis kezd valami derengeni a kapzsi kobakjukban. Annak az iszonyatos őrültségnek, tudat- rombolásnak, amit WOKE ideológiának és politikai korrektségnek (PC, píszí) hívnak, bizony már (remélhetőleg végképp) befellegzett!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!