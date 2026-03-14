Már a hollywoodi elit is besokallt a woke-ságtól – megválasztották az év legrosszabb filmjeit

Annak ellenére, hogy az internetes fórumokat böngészve látszólag közgyűlölet övezi a klasszikus Disney-mesék élő szereplős változatait, általában szépen teljesítenek a kasszáknál. A tavalyi Hófehérke azonban már kicsapta a biztosítékot: a stúdiót a woke-ideológia közvetítése mellett talán úgy gondolta, hogy a rossz reklám is reklám, ezért dönthettek úgy, hogy egy latin-amerikai színésznőre osztják a címszerepet. Abból a szempontból bejöttek a számításaik, hogy hatalmas hírverés lett ezáltal a film körül, minden egyéb szempontból azonban kapufát lőttek. Ugyan a legkevésbé sem Rachel Zegler hibája, hogy csaknem nézhetetlen lett a végeredmény, hanem a töméntelen ízléstelensége és giccsessége miatt, amit már a tengerentúli közönség gyomra sem vett be – tarolt is az Arany Málnán.

Sorra vitte el az Arany Málna-díjakat a Világok harca. (Forrás: Prime Video)

A legrosszabb férfi mellékszereplőnek és a legrosszabb párosításnak a hét digitális törpét választották, és örülhetnek az alkotók, hogy megúszták ennyivel. Ugyanis amellett, hogy a film hatalmas anyagi bukás volt, a nézők sem szerették: az IMDb szavazói tízes skálán átlagosan 2,2 pontra értékelték.