Már a hollywoodi elit is besokallt a woke-ságtól – megválasztották az év legrosszabb filmjeit

Teljesen meggyalázta az irodalmi klasszikust az idei Arany Málna nagy esélyese
Az új Világ harca láttán H. G. Wells forogna a sírjában.
Megkapta a magáét a Disney, de egy irodalmi adaptáció aratta le a legtöbb babért. Kiosztották az Arany Málna díjakat.
Annak ellenére, hogy az internetes fórumokat böngészve látszólag közgyűlölet övezi a klasszikus Disney-mesék élő szereplős változatait, általában szépen teljesítenek a kasszáknál. A tavalyi Hófehérke azonban már kicsapta a biztosítékot: a stúdiót a woke-ideológia közvetítése mellett talán úgy gondolta, hogy a rossz reklám is reklám, ezért dönthettek úgy, hogy egy latin-amerikai színésznőre osztják a címszerepet. Abból a szempontból bejöttek a számításaik, hogy hatalmas hírverés lett ezáltal a film körül, minden egyéb szempontból azonban kapufát lőttek. Ugyan a legkevésbé sem Rachel Zegler hibája, hogy csaknem nézhetetlen lett a végeredmény, hanem a töméntelen ízléstelensége és giccsessége miatt, amit már a tengerentúli közönség gyomra sem vett be – tarolt is az Arany Málnán.
A legrosszabb férfi mellékszereplőnek és a legrosszabb párosításnak a hét digitális törpét választották, és örülhetnek az alkotók, hogy megúszták ennyivel. Ugyanis amellett, hogy a film hatalmas anyagi bukás volt, a nézők sem szerették: az IMDb szavazói tízes skálán átlagosan 2,2 pontra értékelték.
Az Arany Málna-díjátadón azonban komoly riválisa akadt. Az Amazon Prime-on debütált új Világ harca-feldolgozásról korábban azt írtam, hogy még az olyan rossz, hogy már jó felkiáltással sem lehet ajánlani a filmet,
hiszen szimplán csak könyörtelenül unalmas.
Azonban úgy tűnik, az Arany Málna zsűrijéhez képest még szofisztikáltan fogalmaztam, hiszen csaknem az összes díjat elvitte. A legrosszabb film, a legrosszabb remake, koppintás vagy folytatás, a legrosszabb rendező, a legrosszabb forgatókönyv kategóriájában mind győzedelmeskedett, Ice Cube pedig a legrosszabb férfi főszereplőnek járó díj nem túl büszke tulajdonosa lett.
Az új Világ harca láttán H. G. Wells forogna a sírjában.
Rebel Wilsonnak pedig már csak a Tökéletes hang-franchise-ért vagy a borzalmas Netflix-vígjáték, A végzős év miatt kijárt volna az Arany Málna, most a Nászutasokkal beérett a kulturális bűnözése, őt választották a legrosszabb női főszereplőnek. Sylvester Stallone lánya, Scarlet Rose Stallone pedig a legrosszabb női mellékszereplő kategóriáját vitte el a hazánkban nem forgalmazott westernben, a Gunslingersben nyújtott alakításáért.
Az Arany Málnán egyetlen olyan kategória van, ami nem cikiződés, hanem valódi elismerés, a Razzie Redeemer-díj: ezt olyan művészek kapják, akik korábban megrovásban részesültek, de egy új produkció kapcsán rehabilitálják őket. Kate Hudsont 2021-ben a legrosszabb női főszereplőnek választották a Music című filmjével, most azonban úgy vélték, olyan jól játszott a Song Sung Blue-ban, hogy felmentést érdemel.
Nyitókép: Hófehérke. Forrás: Disney+