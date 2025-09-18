Ft
09. 18.
csütörtök
charlie kirk Disney Donald Trump ABC Jimmy Kimmel

Meghátrált a Disney: kiverte a biztosítékot az, amit a nyíltan Biden-párti sztárműsorvezető mondott Charlie Kirk halála kapcsán – levették a műsorát

2025. szeptember 18. 07:04

Jimmy Kimmel konkrétan hazudott a Charlie Kirk gyilkosság kapcsán, csak és kizárólag azért, hogy hergeljen. Ezt már a Disney sem tudta lenyelni.

2025. szeptember 18. 07:04
null

Donald Trump üdvözölte, hogy az ABC amerikai televíziós társaság meghatározatlan időre szünetelteti egyik legnézettebb műsora, Jimmy Kimmel késő esti show-jának sugárzását a műsorvezető Charlie Kirkkel kapcsolatos kijelentése miatt.

Jimmy Kimmel napi show-műsorának hétfői adásában a Charlie Kirk meggyilkolásával gyanúsított Tyler Robinsont az amerikai elnök támogatóinak egyikeként írta le, 

ami a nyomozás hivatalosan közölt megállapításai szerint nem felel meg a valóságnak. 

Emellett azt állította, hogy a konzervatív személyiség halálából a Donald Trump mögött álló, úgynevezett MAGA-konzervatívok próbálnak politikai tőkét kovácsolni.

Az ABC televízió anyavállalata, a Disney szóvivője szerdán jelentette be a döntést a műsor felfüggesztéséről.

A Disney bejelentését közvetlenül megelőzte egy másik médiavállalat, az Egyesült Államokban több száz televízióállomást birtokló Nexstar Media Group közleménye, amely jelezte, hogy a portfóliójába tartozó, és az ABC-vel partnerségben működő televíziókon a belátható jövőben nem sugározza a Jimmy Kimmel Live show-műsort.

Andrew Alford sértőnek és érzéketlennek nevezte Kimmel megjegyzéseit, és azt mondta, hogy a műsor sugárzása nem szolgálja a közérdeket.

(MTI)

Nyitóképen: Az amerikai televíziós műsorvezető, Jimmy Kimmel épp hellyel kínálja Joe Biden amerikai elnököt a színpadon egy kampányadománygyűjtő rendezvényen, amelyet a Los Angeles-i Peacock Színházban tartottak 2024. június 15-én
Fotó: Mandel NGAN / AFP

 

