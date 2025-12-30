Ez már nem a bideni tunyaság: Trump olyat lépett, amire senki sem számított – földrengésszerű üzenetet küldött a CIA dróncsapása

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Azt akarják, hogy a véreskezű diktátor kegyelemért könyörögjön.
Washingtonban betelt a pohár: az Egyesült Államok történetében először hajtott végre nyílt támadást Venezuela területén belül. A CNN exkluzív értesülései szerint a CIA drónjai december elején egy távoli tengerparti dokkot vettek célba, amelyet a hírszerzés szerint a rettegett venezuelai bűnszervezet, a Tren de Aragua használt kábítószerraktárként és elosztóközpontként.
Az akció sebészi pontosságú volt: a források szerint a létesítményt éppen akkor érte a találat, amikor üresen állt, így emberéletben nem esett kár – de az üzenet így is földrengésszerű. Eddig az amerikai haderő „csak” a nemzetközi vizeken vadászott a drogcsempészekre (már több mint 30 hajót süllyesztettek el a Karib-tengeren), most azonban átlépték a vörös vonalat, és
közvetlenül Nicolás Maduro elnök-diktátor orra alá pörköltek.
Donald Trump már korábban is utalt rá, hogy valami történhetett. Egy december 26-i interjúban elejtette, hogy „kiiktattak egy nagy létesítményt, ahonnan a hajók indulnak”, hétfőn pedig már nyíltan beszélt az akcióról: „Kilőttük az összes hajót, most pedig magát a bázist is. Ez volt a végrehajtási terület, és ez mostantól nincs többé.” Bár az elnök nem erősítette meg, hogy a hadsereg vagy a CIA nyomta-e meg a gombot,
a források szerint egyértelműen a hírszerzés hajtotta végre a csapást, különleges műveleti támogatással
– bár ezt a parancsnokság hivatalosan tagadta.
A lépés drámaian fokozhatja a feszültséget Washington és Caracas között. Az Egyesült Államok hónapok óta blokád alatt tartja a venezuelai olajszállítmányokat, és masszív haderőt vonultatott fel a térségben. A hivatalos indoklás a kábítószer-ellenes harc, de Trump kabinetfőnöke, Susie Wiles nemrég elszólta magát a Vanity Fairnek:
a cél valójában az, hogy Madurót térdre kényszerítsék, és elérjék, hogy „könyörögjön kegyelemért”.
A stratégiaváltás egyértelmű: Pete Hegseth védelmi miniszter a Reagan Nemzetvédelmi Fórumon nyíltan kijelentette, hogy a drogkartelleket immár terroristaként kezelik. „Ezek a narkoterroristák a mi féltekénk Al-Kaidája. És ugyanazzal a kifinomultsággal és precizitással vadászunk rájuk, ahogy az Al-Kaidára vadásztunk” – fogalmazott.
Bár a mostani csapás „szimbolikusnak” tűnhet a végtelen számú csempészútvonalhoz képest, a CIA bevetése Venezuela földjén új korszakot nyit. Trump kiterjesztette a hírszerzés hatáskörét Latin-Amerikára, és úgy tűnik, nem fél használni az erőt – akár Venezuela határain belül is.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP