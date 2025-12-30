Ez már nem a bideni tunyaság: Trump olyat lépett, amire senki sem számított – földrengésszerű üzenetet küldött a CIA dróncsapása

Washingtonban betelt a pohár: az Egyesült Államok történetében először hajtott végre nyílt támadást Venezuela területén belül. A CNN exkluzív értesülései szerint a CIA drónjai december elején egy távoli tengerparti dokkot vettek célba, amelyet a hírszerzés szerint a rettegett venezuelai bűnszervezet, a Tren de Aragua használt kábítószerraktárként és elosztóközpontként.

Az akció sebészi pontosságú volt: a források szerint a létesítményt éppen akkor érte a találat, amikor üresen állt, így emberéletben nem esett kár – de az üzenet így is földrengésszerű. Eddig az amerikai haderő „csak” a nemzetközi vizeken vadászott a drogcsempészekre (már több mint 30 hajót süllyesztettek el a Karib-tengeren), most azonban átlépték a vörös vonalat, és