diósgyőr Kispest Gyurcsó Ádám videó DVTK Honvéd Magyar Kupa

Hat éve vártak erre Kispesten: nagy most a boldogság a fővárosban

2026. március 05. 22:25

A Honvéd egyedüli másodosztályú csapatként jutott be az elődöntőbe. Az élvonalbeli Diósgyőr nem tudott betalálni Kispesten.

2026. március 05. 22:25
null

A labdarúgó NB II listavezetője, a Budapest Honvéd FC 1–0-ra legyőzte Kispesten az élvonalban 11., kieső helyen álló Diósgyőri VTK-t, és ezzel hat év után ismét bejutott a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe.

Az eseményekben nem túl gazdag mérkőzés egyetlen gólt hozott, a 64. percben a hússzoros magyar válogatott Gyurcsó Ádám helyezett közelről a kapuba.

A Zalaegerszeg is Kispestre jön

A kispestiek gólöröme
A kispestiek gólöröme (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA)

A Honvéd – amely legutóbb hat évvel ezelőtt jutott be a legjobb négy közé, és akkor meg is nyerte a Magyar Kupát – az elődöntőben a Zalaegerszegi TE FC-t fogadja, a mérkőzést április 22-én rendezik. A másik ágon a Ferencvárosi TC az ETO FC-t látja vendégül. A döntő május 9-én lesz a Puskás Arénában.

Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

***

Majdmegmondom
2026. március 06. 05:00
"Az eseményekben nem túl gazdag mérkőzés egyetlen gólt hozott, a 64. percben a hússzoros magyar válogatott Gyurcsó Ádám helyezett közelről a kapuba." Gondolom, ezt ingyen csinálod, mert nem erőltetted meg magad. Vagy csak a fradi cikkhez értesz? Pedig sokkal nagyobb hír az, ha egy másodosztályú csapat az elődöntőbe jut egy elsőosztályú nagycsapat kiverésével, mint amikor egy agyon támogatott milliárdos csapat megver egy indulás óta kiesőjelölt kiscsapatot. Legalább gratuláltál volna... Ezért olvasnak téged ketten.
Válasz erre
0
0
Lami
2026. március 05. 23:03
csak a kispest
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!