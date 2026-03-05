Hat éve vártak erre Kispesten: nagy most a boldogság a fővárosban

A labdarúgó NB II listavezetője, a Budapest Honvéd FC 1–0-ra legyőzte Kispesten az élvonalban 11., kieső helyen álló Diósgyőri VTK-t, és ezzel hat év után ismét bejutott a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe.

Az eseményekben nem túl gazdag mérkőzés egyetlen gólt hozott, a 64. percben a hússzoros magyar válogatott Gyurcsó Ádám helyezett közelről a kapuba.