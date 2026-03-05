Hat éve vártak erre Kispesten: nagy most a boldogság a fővárosban
A Honvéd egyedüli másodosztályú csapatként jutott be az elődöntőbe. Az élvonalbeli Diósgyőr nem tudott betalálni Kispesten.
A labdarúgó NB II listavezetője, a Budapest Honvéd FC 1–0-ra legyőzte Kispesten az élvonalban 11., kieső helyen álló Diósgyőri VTK-t, és ezzel hat év után ismét bejutott a Mol Magyar Kupa elődöntőjébe.
Az eseményekben nem túl gazdag mérkőzés egyetlen gólt hozott, a 64. percben a hússzoros magyar válogatott Gyurcsó Ádám helyezett közelről a kapuba.
A Zalaegerszeg is Kispestre jön
A Honvéd – amely legutóbb hat évvel ezelőtt jutott be a legjobb négy közé, és akkor meg is nyerte a Magyar Kupát – az elődöntőben a Zalaegerszegi TE FC-t fogadja, a mérkőzést április 22-én rendezik. A másik ágon a Ferencvárosi TC az ETO FC-t látja vendégül. A döntő május 9-én lesz a Puskás Arénában.
Nyitókép: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA
