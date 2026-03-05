„Orbánt kell lekaszabolni” – így reagáltak a Telex-olvasók arra, hogy Zelenszkij megfenyegette a magyar kormányfőt
2026. március 05. 20:44
Vannak, akik el sem hiszik, hogy az ukrán elnök megfenyegette a kormányfőt, mások szerint ez csak a Fidesz malmára hajtja a vizet.
2026. március 05. 20:44
Ahogy arról beszámoltunk, az ukrán elnök életveszélyes fenyegetést intézett Orbán Viktor magyar miniszterelnök felé egy mai kijevi sajtótájékoztatón. A kétértelműen megfogalmazott, ám üzenetében teljesen egyértelmű kirohanással a liberális sajtó zászlóshajója, a Telex két Facebook-posztban is foglalkozott, az olvasóik pedig nem fogták vissza magukat, amikor kommentelésről volt szó.
volt, aki azt is kétségbe vonta, hogy az ukrán államfő valóban megfenyegette volna Orbán Viktort, tagadják a nyilvánvalót, illetve valamiféle félrevezetést gyanítottak;
egyesek szerint teljesen rendben volt az ukrán államfő kijelentése;
voltak, akik méltatlankodtak a súlyos kijelentések kapcsán, mert szerintük az a Fidesz malmára hajtja a vizet az áprilisi választáson;
a harmadik irányzat képviselői valamiféle mestertervet látnak a dolog mögött, és azt képzelik, hogy Orbán Viktor erre hivatkozva akarná valamiért elhalasztani a voksolás időpontját;
míg voltak, akik kerek perec elítélték Zelenszkij hozzáállását, és elégtételt követeltek az elhangzottakért.
Igyekeztünk mindegyik hozzászólás-fajtából a legjellemzőbbeket kiválogatni. A káromkodásokért és az obszcén megnyilvánulásokért elnézést kérünk.
Akik nem hisznek a szemüknek
Annak ellenére, hogy az alábbi videó világosan bizonyítja, hogy Volodimir Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, egyesek mégsem tartják valósnak az esetet:
Tőlük ezek voltak a jellemző hozzászólások:
Vigyázzatok! Hamis zászló!”
„Honnan a f@szból tudják, hogy mondott-e ilyet Zelenszkij? Ezek mindent (is) tudnak, még azt is, amit az se tud, akinek tulajdonítják! Ezek mind látnokok!”
Mi ebben a durva? Lényegében azt mondja, hogy a magyar anyanyelvű ukrán katonáknak megadja Orbán számát (még csak meg sem nevezi, de érthető), hogy beszéljenek vele magyarul.”
Az egyetértők
„Orbánt kell lekaszabolni”
– vélte az egyik hozzászóló, és a magyar kormányfőnek hasonló „jókat” kívánó kommentekből nem volt hiány:
Remény hal meg utoljára...”
Már rég kellett volna. Orbán naponta több ezer élettel keménykedik. Nehéz élete lesz április után.”
Orbán és a külügy szépen magára húzta az ukránokat. Szerintem oda mostanában ne utazzanak.”
„Akkor ezen kijelentésnek lehet az a hozadéka, hogy az itteni szociális otthonban mankókat és járókereteket osztanak a nyuggereknek, és viszik őket az ukrán határra. Ezek meg fogják támadni Ukrajnát, kikényszerítik a blokád feloldását.Viccen félretéve: ha a felcsúti pöfeteg beszélhet hülyeséget Zelenszkijről, akkor miért kell azon csodálkozni, hogyha ő is hülyeségeket beszél Bendó bácsiról?”
Négy éve tűrik békésen Orbán összes g*ciskedését, amikkel próbál nekik betartani. Nem csodálom, hogy mostanra elszakadt a cérna.”
„Most mit mondjon? Ha Orbán erővel kényszerítésről beszél, akkor nincs helye reklamációnak, bármit is mond Zelenszkij. A felcsúti évek óta provokál mindenkit, aztán vérig sértődik, ha hasonlóképpen visszaszólnak neki. Nem bír magával, egyre vadabb, egyre hülyébb, ideje lenne, ha kiszállna végre, amíg visszafordíthatatlan bajt nem csinál... már nem sok híja van.”
Rosszul jött mondatok
Na, a barom f@sza propagandaanyagot adott Orbánnak”
– nagyjából ez a legjellemzőbb komment azoktól, akik csak a hangnem és az időzítés, és többnyire nem a mondanivaló miatt kárhoztatják Zelenszkijt (ezek közözött ritkán, de akadnak kompromisszumkész hozzászólások is):
Ezt azért nem kellett volna... ez Orbán esélyeit növelheti. Zelenszkijnek kicsit kell türelmesebbnek lenni, majd ápr. 12. után megoldódik.”
Na, azért ez a katonákkal fenyegetés túlzás. Orbánt nem kellene kinyírni, mert akkor nem tudjuk börtönbe zárni.”
„Utálom ezt a korrupt, elhízott kerti törpét, de Zelenszkij most túllőtt a célon. Magyar Péter kiállt a mindenkori magyar miniszterelnök mellett, mielőtt valamelyik narancskárosult ezt brekegné! Tájékozódjatok, rohadt narancsosok, s utána lehet ugatni.”
Ez amúgy hülye? Orbánnak segít ezzel.”
„Ukrajna konkrétan Orbán választási győzelmét támogatja az utóbbi időkben tett lépéseivel! Zelenszkij nem viccelődhet Orbán megölésével. Magyar Péter álljon ki a magyar miniszterelnök mellett ebben a kérdésben. (De csak ebben.) Ez egy olyan magyar nemzeti minimum, amiben össze kell fogni. (Nem mellékesen, hogyha Magyar Péter nem teszi ezt meg, akkor azzal a Fidesz győzelmi esélyeit növeli.)”
Az összeesküvés hívők
A választások elnapolva…”
– vélik ennek a csoportnak a tagjai, akik igazából képtelenek megindokolni, hogy a kormánypárt miért profitálna egy ilyen lépésből.
„Ha Orbán elhalasztaná a választásokat és hatalmon maradna, persze nem sokáig, mivel kapott egy visszautasíthatatlan választ a kilövésükre: azaz ha Orbán maradna hatalmon, az ukránok tuti likvidálni fogják őket a teljes pedofideszes bandával egy nap alatt.”
Minden lépése tudatos Orbánnak. A választások elhalasztására játszik..”
A valóság talaján
„Ilyen kvalitással biztosan az EU-ba és a NATO-ba valók..., hogy közben egy meglévő EU- és NATO-tagot fenyeget”
– ez pedig azok véleménye, akik szerint Volodimir Zelenszkij nem viselkedhet így Magyarország kormányfőjével.
Elképesztő, hogy mit meg nem enged magának. Túl elnézőek vagyunk velük. Meg azt sem érdemlik meg, amit eddig adtunk.”
Hát aki ezt viccesnek találja vagy ennek örül, az tényleg költözzön Kijevbe, és menjen a frontra – ott a helye.”
