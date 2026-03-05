„Orbánt kell lekaszabolni” – így reagáltak a Telex-olvasók arra, hogy Zelenszkij megfenyegette a magyar kormányfőt

Rosszul jött mondatok

Na, a barom f@sza propagandaanyagot adott Orbánnak”

– nagyjából ez a legjellemzőbb komment azoktól, akik csak a hangnem és az időzítés, és többnyire nem a mondanivaló miatt kárhoztatják Zelenszkijt (ezek közözött ritkán, de akadnak kompromisszumkész hozzászólások is):

Ezt azért nem kellett volna... ez Orbán esélyeit növelheti. Zelenszkijnek kicsit kell türelmesebbnek lenni, majd ápr. 12. után megoldódik.”

Na, azért ez a katonákkal fenyegetés túlzás. Orbánt nem kellene kinyírni, mert akkor nem tudjuk börtönbe zárni.”

„Utálom ezt a korrupt, elhízott kerti törpét, de Zelenszkij most túllőtt a célon. Magyar Péter kiállt a mindenkori magyar miniszterelnök mellett, mielőtt valamelyik narancskárosult ezt brekegné! Tájékozódjatok, rohadt narancsosok, s utána lehet ugatni.”

Ez amúgy hülye? Orbánnak segít ezzel.”

„Ukrajna konkrétan Orbán választási győzelmét támogatja az utóbbi időkben tett lépéseivel! Zelenszkij nem viccelődhet Orbán megölésével. Magyar Péter álljon ki a magyar miniszterelnök mellett ebben a kérdésben. (De csak ebben.) Ez egy olyan magyar nemzeti minimum, amiben össze kell fogni. (Nem mellékesen, hogyha Magyar Péter nem teszi ezt meg, akkor azzal a Fidesz győzelmi esélyeit növeli.)”

Az összeesküvés hívők

A választások elnapolva…”

– vélik ennek a csoportnak a tagjai, akik igazából képtelenek megindokolni, hogy a kormánypárt miért profitálna egy ilyen lépésből.

„Ha Orbán elhalasztaná a választásokat és hatalmon maradna, persze nem sokáig, mivel kapott egy visszautasíthatatlan választ a kilövésükre: azaz ha Orbán maradna hatalmon, az ukránok tuti likvidálni fogják őket a teljes pedofideszes bandával egy nap alatt.”

Minden lépése tudatos Orbánnak. A választások elhalasztására játszik..”

A valóság talaján

„Ilyen kvalitással biztosan az EU-ba és a NATO-ba valók..., hogy közben egy meglévő EU- és NATO-tagot fenyeget”

– ez pedig azok véleménye, akik szerint Volodimir Zelenszkij nem viselkedhet így Magyarország kormányfőjével.

Elképesztő, hogy mit meg nem enged magának. Túl elnézőek vagyunk velük. Meg azt sem érdemlik meg, amit eddig adtunk.”