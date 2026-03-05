Darnyi Tamás négy évtized után adott magyarázatot a tettére

Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok úszó a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) munkatársainak beszélt a múltról és a sikereiről a szervezet 130. születésnapja alkalmából – írja a Blikk.

Darnyi elárulta, nem a siker motiválta igazából, hanem az, hogy elkerülje a kudarcokat. Kitartóan edzett, szinte már kínozta magát. Huszonegy évesen mehetett 1988-ban a szöuli olimpiára, ekkor már világ- és kétszeres Európa-bajnokként. A különleges „fegyverét” már ekkor is bevetette, s a versenyeken rendszeresen rosszul rajtolt, talán így is sakkban tartva ellenfeleit. Pedig nem volt rá szükség, hiszen annyival jobb volt a többieknél 200 és 400 méter vegyesúszásban. Mindkettőt megnyerte, de nem volt nagy ünneplés. Most elárulta, miért.