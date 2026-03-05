Ft
úszás Darnyi Tamás Magyar Olimpiai Bizottság

Darnyi Tamás négy évtized után adott magyarázatot a tettére

2026. március 05. 20:12

Hiába úszott világcsúcsot, nem volt elégedett. Darnyi Tamás nyilatkozott.

2026. március 05. 20:12
null

Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok úszó a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) munkatársainak beszélt a múltról és a sikereiről a szervezet 130. születésnapja alkalmából – írja a Blikk.

Darnyi elárulta, nem a siker motiválta igazából, hanem az, hogy elkerülje a kudarcokat. Kitartóan edzett, szinte már kínozta magát. Huszonegy évesen mehetett 1988-ban a szöuli olimpiára, ekkor már világ- és kétszeres Európa-bajnokként. A különleges „fegyverét” már ekkor is bevetette, s a versenyeken rendszeresen rosszul rajtolt, talán így is sakkban tartva ellenfeleit. Pedig nem volt rá szükség, hiszen annyival jobb volt a többieknél 200 és 400 méter vegyesúszásban. Mindkettőt megnyerte, de nem volt nagy ünneplés. Most elárulta, miért.

„Néhány pillanat, emlékkép bennem van... Az bennem maradt, hogy jobb időt akartam úszni, így nagyon nem voltam megelégedve az idővel. Látszik a tévéfelvételeken, hogy csinálok egy fintort, miután beértem a célba. Néhány percig vagy néhány napig tartott ez az érzés.

Az edzésen elért eredményeim alapján jobb időt vártam, sokkal jobbat kellett volna úsznom, bár így is világcsúcs lett”

– idézte Darnyit a blikk.hu.

Széchy Tamás edző annak idején minden úszójának adott egy cetlit, amelyen leírta, milyen időeredményt vár a tanítványától. Darnyi elmaradt az előírtaktól, 4:14,75 perccel zárt, ami egyébként világcsúcs volt. Ahogy 200 vegyesen is világcsúccsal nyert.

Darnyi veretlen maradt

Darnyi Tamás nyilatkozott
Darnyi Tamás nyilatkozott (Fotó: Team Hungary/Facebook)

Az 1992-es barcelonai olimpián megvédte a címeit, s ő az egyetlen magyar férfi úszó, akinek ez a bravúr sikerült. Az 1993-as Európa-bajnokságon 400 vegyesen még elindult, s nagy csatában utasította maga mögé a kor csodagyerekét, a finn Jani Sievinent, majd úgy döntött, lezárja a karrierjét.

Veretlenül vonult vissza 200 és 400 vegyesen.

Nyitókép: Team Hungary/Facebook

***

