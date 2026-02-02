A MOB elnöke óva int a Tiszától: „A magyar sportnak jó úgy, ahogy jelenleg van”

„Rengeteg ember él a sportból, sokan dolgoznak benne, még többen élnek a sportért. A tao ennélfogva nem pusztán sporttámogatás, tekinthetjük munkahelyteremtő támogatásnak is. Nyilvánvalóvá kell tenni, nem lehet elvitatni az elmúlt tizenöt év pozitív folyamatait a magyar sportban. Mi emlékszünk arra, hogyan nézett ki a nyolcvanas évek sportja a szocializmusban, nem felejtjük el azt, hogy a kilencvenes években rendszerváltás után mennyire nehéz volt sportolónak lenni, mert abban a pillanatban, amint kiestél és nem hoztad a világbajnoki dobogót, nézhetted miből fogsz megélni, miből tartod el a családodat. (…) A kiemelt edzői programnak, az olimpiai járadéknak köszönhetően ma már szerencsére nagyon messze vagyunk attól a nihiltől, ami a rendszerváltás után 2010-ig egyre csak mélyült. Az elmúlt tizenöt évben nagyon komoly rendszer épült föl, és szerintem, akik ebben élnek, dolgoznak, azok már természetesnek veszik azt a közeget, ha úgy tetszik, kiszámíthatóságot, ami az élsportot körülveszi” – ecsetelte Gyulay.

Elmondta, szerették volna, ha mind a 139 még élő olimpiai bajnok megszólal, hogy emlékei felelevenítésével, nyilatkozatával megerősítse a MOB közösségét, és azt az erőt, amit a sport képvisel, de közülük néhányan (nyolcan), akik életjáradék formájában ugyanúgy részesültek az elmúlt másfél évtized fejlődéséből, nem álltak kötélnek, mert úgy érezték, ha beszélnének, az olyan lenne, mintha politikai kinyilatkoztatást tennének.