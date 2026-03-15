Magyar Péter esküdözött, hogy soha nem megy be a Klubrádióba, majd mégis bement (VIDEÓ)

Hiába fogadkozott, hogy soha nem megy oda, újabb ikonikus baloldali helyen járt Magyar Péter
A Klubrádió örömlánynak minősítette volt feleségét, Magyar Péter most interjút adott Bolgár Györgynek.
A Klubrádió még 2024-ben örömlánynak minősítette a Tisza-vezér volt feleségét. Magyar Péter korábbi ígérete ellenére mégis interjút adott Bolgár Györgynek. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 48. rész.
Arató András: Kurvák cseréje – ezzel az alpári címmel jelent meg publicisztika Novák Katalinról és Varga Juditról a lemondásuk utáni vasárnap a Klubrádió honlapján. Talán még ők is érezték, hogy ezzel túl messzire mentek, ugyanis hétfő délutánra már „Bútorok cseréje?”-re változtatták az eredeti címet, sőt még az url-t is átírták. A gyalázkodásból óriási botrány lett, ekkor Magyar Péter kijelentette, hogy, és innen idézzük, „Nyilván soha életemben be nem teszem a lábam a klub rádióba” – hívja fel erre figyelmet Apáti Bence.
„Csávókám nem olyan régen még esküdözött, hogy soha életében be nem fogja tenni a lábát a Klub rádióba. De betette.
Naná, hiszen azt hallgatják a balosok. Nekik udvarol a Peti.
Jó, hát kamuzott, de ez esetében nem bír különösebb hírértékkel. Az érdekesebb, hogy mindenféle gátlás nélkül bemegy a kriptokomcsikhoz. Ez volt a feladat. Küldték. Onnan jönnek a szavazatok” – írta Apáti.
Bohár Dániel is írt Magyar gátlástalanságáról és hazugságáról: „A Klub Rádióban minősíthetetlen stílusban beszéltek Varga Juditról. Ezután Magyar Péter leszögezte, hogy soha nem teszi be a lábát oda! Ma pedig már Bolgár Györggyel beszélgetett a Klub Rádióban. Az egy dolog, hogy Petya
mindig hazudik, de sokkal fontosabb, hogy miért ment oda. Pszicho Petinek nincs saját akarata, oda megy, ahova küldik. Nem azért fizetik a globalisták, hogy önálló gondolatai legyenek. Mondjuk azok amúgy sincsenek
– írta Bohár a Facebook-oldalán.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook oldala