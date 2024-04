Hiába fogadkozott, hogy soha nem megy oda, újabb ikonikus baloldali helyen járt Magyar Péter

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Magyar Péter evolúciós fejlődésének legújabb szakaszához érkeztünk, ugyanis a baloldal új messiása a Spinoza ház után egy újabb ikonikus baloldali helyre merészkedett be. Magyar Péter most a Klubrádióban járt, annak ellenére, hogy korábban ő maga fogadkozott, soha nem megy be oda, miután a Klubrádió nyomdafestéket nem tűrő módon írt Varga Juditról.

Nyilván soha életemben be nem teszem a lábamat a Klubrádióba”

– fogalmazott korábban egy Facebook-kommentben Magyar. Úgy tűnik, hogy Magyar komolyan veszi azt a mondást, hogy soha ne mond, hogy soha, ugyanis a korábbi ígéretét elég hamar megszegte: pénteken több, mint egy órán át sorolta a Klubrádióban az alaptalan politikai vádjait.